Filippo Leccese Di Nardo “Il Padrino dei guanti da boxe”

Di Nardo boxing gloves IBO Intercontinental Title

Viene scelto per realizzare i guanti che indosserà Etinosa Oliha alla conquista del Titolo IBO Intercontinentale

TORINO, TO, ITALY, May 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Filippo Leccese Di Nardo è un famoso produttore di guantoni da boxe, produce guanti da quasi 30 anni e i suoi guanti sono stati utilizzati in alcuni dei più grandi eventi di boxe del mondo.Dichiara di aver conosciuto il Signor Etinosa Oliha grazie ad un suo storico amico che gli ha introdotti, ma che essendoci una situazione molto particolare in Italia per quanto riguarda l'organizzazione di eventi, è difficile collaborare con pugili locali, ovviamente non per colpa loro. ma a causa dei Promotori, quindi è sempre necessario valutare da situazione a situazione.Chi è il signor Etinosa Oliha?Con un Record di 17 - 0 - 0 (8KO)IBO MEDITERRANEAN CHAMPIONWBO INTERCONTINENTAL CHAMPION3x CAMPIONE ITALIANO PESI MEDIOggi, dopo un contratto con la Prestigiosa Promotion tedesca "AGON Sports & Events" allenato da uno dei migliori Coach Italiani "Mr. Davide Greguoldo" tenta la sua scalata nel mondo della boxe nella sua categoria di peso, da qui nasce la collaborazione, con una delle grandi eccellenze Italiane "Di Nardo" il noto Mastro Artigiano."Oliha rappresenta una possibilità”La comunità africana in Italia sta crescendo. Ed è grazie a storie come quella del Signor Oliha che le persone continuano a venire in Italia in cerca di una vita migliore.Rappresenta i sogni mai realizzati di questi ragazzi o famiglie che arrivano in Italia senza niente e rischiando anche la vita durante i viaggi della speranza, come vengono chiamati.Le sue gesta sul Ring, la sua storia, possono diventare qualcosa di veramente grande, un'ispirazione per tutte quelle persone ai margini della società: "Gli ultimi"Di Nardo è entusiasta di far parte della storica lotta per il titolo di Oliha. "Sono onorato di essere stato scelto per realizzare i guanti che Etinosa Oliha indosserà per diventare il campione intercontinentale IBO. Questa è una battaglia molto importante per lui e sono fiducioso che i miei guanti lo aiuteranno a vincere".