美国卫生与公众服务部发布有关为英语水平有限人群增加语言协助服务的报告

民权办公室发布有关为英语水平有限人群减少障碍以及增加语言协助服务的报告

今天,美国卫生与公众服务部(U.S. Department of Health and Human Services,HHS)民权办公室(Office for Civil Rights,OCR)发布了一份报告,总结了该部门在改善向英语水平有限人群提供有效的语言援助服务方面取得的进展。该报告还确定了在整个 HHS 继续推进和加强这项工作的步骤。

有效的沟通在医疗保健和公众服务中至关重要,沟通失误可能导致误诊、医疗护理不当或延误,给必要的服务和项目带来阻碍。

“在美国各地,对有效获得语言服务的需求持续增长。HHS 通过采取重要的行动,使英语水平有限的人群能够充分获得和参与联邦资源及项目, ”Xavier Becerra 部长说道。“在我小的时候,我经常需要为我的父母翻译保险和医疗文件。这对于今天这个国家的许多家庭来说仍然是必要的,这就是为什么我们如此努力地确保每个人都能获得平等的医疗保健服务。”

今天的报告是针对拜登总统的第 13985 号行政命令《通过联邦政府促进种族平等以及对服务欠缺社群的支持》而发布的,该命令旨在增加获得政府服务的机会,以解决联邦项目和服务中遇到的障碍。这是 HHS 自 2016 年以来首次发布此类报告。该报告还符合第14012号行政命令《恢复对我们合法移民系统的信心,加强对新的美国人的融合与包容》。该行政命令要求联邦政府制定相关的欢迎策略,促进融合与包容,并让包含许多英语水平有限的最新美国人充分参与我们的民主制度。此外,今年早些时候, OCR 重新启动了该部门的语言协助服务指导委员会(Language Access Steering Committee)。

OCR 主管 Melanie Fontes Rainer 表示:“HHS 正在采取重要的措施,确保人们能够充分、平等地获得整个部门所提供的项目和服务,这样他们就不会因为自己所说的语言或其他沟通障碍而被甩在后面。 ” “OCR 致力于为英语水平有限的人员及其家人提供具有包容性、公平性、可访问性并符合民权法的卫生及公众服务。”

作为首份此类报告, 本文总结了该部门迄今取得的进展,并制定了一条路线,以在整个部门内增加有效的语言协助服务。最近取得的成就包括:

业务部门(简称 OpDiv)和人员部门(简称 StaffDiv)大大增加了以相应语言编写的网络内容的数量。

针对一项指控 19 个州未能提供有效的新冠病毒检测、接种和治疗项目的投诉,OCR 正在与国土安全部和 FEMA 合作,以提供相应的技术援助;以及

HHS 在 HHS.gov首页底部添加了多种语言的标语

报告讨论了在《公平计划》中确定的四个关键领域中减少障碍及增加语言协助的必要性:

网络内容;

电话沟通;

参与相关项目和活动的通道;以及

联邦政府出资提供所需的语言服务。

该报告还列出了具体的基准和迄今为止的进展,其中包括 OCR 对 25 个 HHS 机构和分支机构级别语言协助计划的信息收集和分析,以及对 HHS 语言协助服务指导委员会的工作回顾,以评估所需进行的改进并分享最佳实践。该报告讨论了 2023 年及以后的工作将如何开展,包括:

增设新的 HHS 语言协助服务协调员职位;

为 HHS 建立一个集中的语言协助服务中心;

更新和修订 HHS 的 2013 年语言协助计划;以及

采取措施解决 OCR 对针对 HHS 的英语水平有限人群 ( 简称“LEP”) 投诉进行调查时发现的问题

在此处阅读该报告:https://www.hhs.gov/sites/default/files/language-access-report-2023-simplified-chinese*.

HHS 致力于确保所有人员都能在不受歧视的情况下获得医疗保健和公众服务。如果您认为自己或其他人因民族原籍或其他受保护的范围内受到歧视,您可以通过以下方式向 OCR 投诉:https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html。

*People using assistive technology may not be able to fully access information in this file. For assistance, contact the HHS Office for Civil Rights at (800) 368-1019, TDD toll-free: (800) 537-7697, or by emailing OCRMail@hhs.gov .