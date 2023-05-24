美國衛生與公眾服務部發布為英語能力有限者增加語言使用服務的報告

民權辦公室發布為英語水平有限者減少障礙並採取措施增加語言使用服務的報告

今天，美國衛生與公眾服務部（U.S. Department of Health and Human Services，HHS）民權辦公室（Office for Civil Rights，OCR）發布了一份年度報告，總結了在改善為英語水平有限的人提供有效的語言援助服務方面的進展，並確定了在整個 HHS 繼續推進和加強這項工作的步驟。

有效的溝通在醫療保健和公眾服務中至關重要，誤解可能導致誤診、醫療護理不當或延誤，並為獲得必要的服務和項目帶來阻礙。

“在美國各地，對有效獲得語言服務的需求持續增長。 HHS 通過採取重要的行動，使英語水平有限的人群能夠充分使用聯邦資源及項目，”Xavier Becerra 部長說道。“在我小的時候，我經常需要為我的父母翻譯保險和醫療文件。這對於今天這個國家的許多家庭來說仍然是必要的，這就是為什麼我們如此努力地確保每個人都能獲得醫療保健並促進所有人的健康平等。”

今天的報告是針對拜登總統的第 13985 號行政命令，《通過聯邦政府促進種族平等以及對得不到充分服務社群的支持》而發布的，該命令旨在增加獲得政府服務的機會，以解決聯邦項目和服務中遇到的障礙。這是 HHS 自 2016 年以來首次發布此類報告。該報告還符合第14012號行政命令《恢復對我們合法移民系統的信心，加強對新的美國人的融合與包容》。該行政命令要求聯邦政府制定相關的歡迎策略，促進融合與包容，並讓包含許多英語水平有限的最新美國人全面參與我們的民主制度。此外，今年早些時候， OCR 重新啟動了該部門的語言使用服務指導委員會（Language Access Steering Committee）。

OCR 主管 Melanie Fontes Rainer 表示：“HHS 正在採取重要的措施以確保人們能夠充分、平等地獲得整個部門所提供的項目和服務，這樣不會落下任何因為他們說的語言或基於能力的其他溝通障礙的人。” “OCR 致力於為英語水平有限者及其家人提供具有包容性、公平性、可使用性並符合民權法的衛生及公眾服務。”

第一份年報總結了該部門迄今取得的進展，並製定了一條路線，以在整個部門內增加有效的語言協助服務。最近取得的成就包括：

業務部門（簡稱 OpDiv）和人員部門（簡稱 StaffDiv）大大增加了以相應語言編寫的網絡內容的數量。

針對一項指控 19 個州未能提供有效的新冠病毒檢測、接種和治療項目的投訴，OCR 正在與國土安全部和 FEMA 合作，以提供相應的技術援助；以及

HHS 在 HHS.gov首頁底部添加了多種語言的標語

其討論了在《平等計劃》中指出的四個關鍵領域中減少障礙及增加語言權益的必要性：

網絡權益；

電話權益；

參與相關項目和活動權益；以及

提供所需的語言服務的聯邦資金。

該報告還制定了迄今為止的具體基準和進展信息，其中包括 OCR 對 25 個 HHS 機構和分支機構級別語言使用計劃的信息收集和分析，以及對 HHS 語言使用服務指導委員會工作的審查，以評估所需進行的改進並分享最佳實踐。該報告討論了如何繼續 2023 年及以後的工作，包括：

增設新的 HHS 語言使用服務協調員職位；

為 HHS 建立一個集中的語言使用服務中心；

更新和修訂 HHS 的 2013 年語言使用計劃

採取措施解決 OCR 對針對 HHS 的英語水平有限者(簡稱 “LEP” ) 投訴進行調查時發現的問題

在此處閱讀該報告：https://www.hhs.gov/sites/default/files/language-access-report-2023-traditional-chinese.pdf*

HHS 致力於確保所有人員都能在不受歧視的情況下使用醫療保健和公眾服務。如果您認為您自己或其他人因國籍或其他受保護的類別而受到歧視，可以通過以下方式向 OCR 投訴：https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html。

*People using assistive technology may not be able to fully access information in this file. For assistance, contact the HHS Office for Civil Rights at (800) 368-1019, TDD toll-free: (800) 537-7697, or by emailing OCRMail@hhs.gov.