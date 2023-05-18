Palit, GeForce RTX™ 4060 Ti ve RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerini Duyuruyor
EINPresswire.com/ -- Palit, GeForce RTX™ 4060 Ti ve RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerini Duyuruyor
Önde gelen bir ekran kartı üreticisi olan Palit Microsystems Ltd, GeForce RTX™ 4060 Ti ve RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerini duyurmaktan gurur duyuyor.
GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™4060 Dual Serisi
Oyuncular ve Kreatörler İçin Klasik Çift Fanlı Tasarım
Palit GeForce RTX 4060 Ti & RTX 4060 Dual, şık siyah bir yüzeye sahiptir. İki adet 95 mm’lik büyük fan ve arka plaka üzerindeki geniş açıklığı ile Palit GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 Dual Serisi, rekabetçi soğutma ve akustik performans sunuyor. Arka tarafta zekice tasarlanmış RGB aydınlatma da, dikkatinizi çok fazla dağıtmadan bilgisayar kurulumuna bir şıklık katıyor.
Dual ama Donuk değil. Bu Model, Desteklidir.
GamingPro Maker projesinden alınan olumlu geri bildirimler ışığında şimdi bu destek, GeForce RTX™ 40 Dual Serisinde de sağlanıyor. Kullanıcılar Dual kapak ve arka plakasının 3D dosyalarını üzerini boyamak ve ek ögeler oluşturmak üzere Palit’in web sitesinden indirebilir ve 3D baskı kapağı shroud kısmının üzerine takabilirler.
Palit Maker web sitesi hakkında daha fazla bilgi edinin.
● GeForce RTX™ 4060 Ti 8 GB Dual OC | GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB Dual (Piyasaya çıkış tarihi: 24 Mayıs)
GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™ 4060 StormX Serisi
Mini PC Kullanıcıları İçin Tek Fanlı Tasarım
Diğer taraftan Palit GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 StormX küçük bilgisayar kullanıcıları için uygun, kompakt olmasına karşın güçlü bir tek fanlı tasarıma sahiptir. Yalnızca 17 cm boyundaki bu model, Mini-ITX desteklidir. Son derece küçük bu paket, tam boy bir ekran kartının muazzam gücünü içerisinde barındırıyor. Oyuncular tam boy bir ekran kartının %100 performansını deneyimlerken yerden tasarruf edecek ve taşınabilirliğin keyfini sürecekler.
● GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB StormX OC | GeForce RTX™ 4060 Ti 8 GB StormX (Piyasaya çıkış tarihi: 24 Mayıs)
Palit Hakkında
1988’de kurulan Palit Microsystems Ltd. kararlı, mükemmel ve yenilikçi elektronik ürünler üretmesiyle tanınmaktadır. Önde gelen bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Palit, tüm dünyaya her ihtiyaca uygun kararlı ve mükemmel kalitede ekran kartları sunmaya devam ediyor. Ana merkezi Taipei’de, lojistik merkezi Hong Kong’da, fabrikaları Çin Anakarası’nda ve şube müdürlüğü Almanya’da bulunan Palit, dünya çapında bir satış ağı geliştirmiştir ve müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.
İletişim Bilgileri
İnternet sitesi: https://www.palit.com E-posta: support@palit.com
Emily Lin
Önde gelen bir ekran kartı üreticisi olan Palit Microsystems Ltd, GeForce RTX™ 4060 Ti ve RTX™ 4060 Dual ve StormX Serilerini duyurmaktan gurur duyuyor.
GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™4060 Dual Serisi
Oyuncular ve Kreatörler İçin Klasik Çift Fanlı Tasarım
Palit GeForce RTX 4060 Ti & RTX 4060 Dual, şık siyah bir yüzeye sahiptir. İki adet 95 mm’lik büyük fan ve arka plaka üzerindeki geniş açıklığı ile Palit GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 Dual Serisi, rekabetçi soğutma ve akustik performans sunuyor. Arka tarafta zekice tasarlanmış RGB aydınlatma da, dikkatinizi çok fazla dağıtmadan bilgisayar kurulumuna bir şıklık katıyor.
Dual ama Donuk değil. Bu Model, Desteklidir.
GamingPro Maker projesinden alınan olumlu geri bildirimler ışığında şimdi bu destek, GeForce RTX™ 40 Dual Serisinde de sağlanıyor. Kullanıcılar Dual kapak ve arka plakasının 3D dosyalarını üzerini boyamak ve ek ögeler oluşturmak üzere Palit’in web sitesinden indirebilir ve 3D baskı kapağı shroud kısmının üzerine takabilirler.
Palit Maker web sitesi hakkında daha fazla bilgi edinin.
● GeForce RTX™ 4060 Ti 8 GB Dual OC | GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB Dual (Piyasaya çıkış tarihi: 24 Mayıs)
GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX™ 4060 StormX Serisi
Mini PC Kullanıcıları İçin Tek Fanlı Tasarım
Diğer taraftan Palit GeForce RTX™ 4060 Ti & RTX 4060 StormX küçük bilgisayar kullanıcıları için uygun, kompakt olmasına karşın güçlü bir tek fanlı tasarıma sahiptir. Yalnızca 17 cm boyundaki bu model, Mini-ITX desteklidir. Son derece küçük bu paket, tam boy bir ekran kartının muazzam gücünü içerisinde barındırıyor. Oyuncular tam boy bir ekran kartının %100 performansını deneyimlerken yerden tasarruf edecek ve taşınabilirliğin keyfini sürecekler.
● GeForce RTX™ 4060 Ti 8GB StormX OC | GeForce RTX™ 4060 Ti 8 GB StormX (Piyasaya çıkış tarihi: 24 Mayıs)
Palit Hakkında
1988’de kurulan Palit Microsystems Ltd. kararlı, mükemmel ve yenilikçi elektronik ürünler üretmesiyle tanınmaktadır. Önde gelen bilgisayar bileşenleri üreticilerinden biri olan Palit, tüm dünyaya her ihtiyaca uygun kararlı ve mükemmel kalitede ekran kartları sunmaya devam ediyor. Ana merkezi Taipei’de, lojistik merkezi Hong Kong’da, fabrikaları Çin Anakarası’nda ve şube müdürlüğü Almanya’da bulunan Palit, dünya çapında bir satış ağı geliştirmiştir ve müşterilerimizle yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.
İletişim Bilgileri
İnternet sitesi: https://www.palit.com E-posta: support@palit.com
Emily Lin
Yunly International Marketing
emily@yunlymedia.com