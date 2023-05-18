Apollo Hospitals запускают первую в своем роде «HUB CLINIC» в Ташкенте, Узбекистан
KAZAKHSTAN, May 18, 2023/EINPresswire.com/ -- ● Особое внимание уделяется онкологии, гепатологии, нефрологии, педиатрии и неврологии.
его Генеральный директор и др Маниш Прабхат, посол Индии в Узбекистане, командой Apollo и Medijourn. на фото слева направо, сверху вниз; Друв Кумар, директор Medijourn STANS, Д-р Мунир, Международный маркетинг Apollo Hospitals Central Asia, Доктор Ану
● Клиника объединит узбекских врачей и клиницистов со специалистами Apollo Hospitals из Индии
● Одно из многих таких расширений здравоохранения для наращивания клинического потенциала и передового опыта в области здравоохранения в Узбекистане.
Apollo Hospitals, крупнейший и надежный интегрированный поставщик частных медицинских услуг в Азии, сегодня открыл первую в своем роде первую центральную клинику Apollo Hospitals в Узбекистане, чтобы помочь обеспечить качественное
медицинское обслуживание более чем 60 миллионам жителей Узбекистана и приграничных регионов Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана.
По мере того, как мир выходит из пандемии, глобальный мир учится тому, что доступность медицинского обслуживания должна быть ближе к людям. Клиника-хаб Apollo Hospitals сосредоточится в первую очередь на критических специальностях, таких как онкология, гепатология, педиатрия, нефрология и неврология. Используя возможности цифровых технологий и телемедицины, клиника-хаб позволит врачамдиагностам в Узбекистане оставаться на связи со своими коллегами в больницах Apollo в Индии, чтобы обеспечить надлежащее оказание помощи, активизировать усилия по наращиванию потенциала и способствовать обмену знаниями.
Эта амбулатория будет ежегодно обслуживать более 5000 пациентов с командой квалифицированных врачей из Узбекистана, а также с командой приглашенных старших консультантов из больниц Аполло. Это первая из многих таких клиник, которые будут открыты по всей стране, охватывающих различные специальности.
Кроме того, клиника Apollo Hospitals Hub станет единым контактным центром для для туристов, приезжающих с медицинской целью, которым могут потребоваться специальные процедуры для обеспечения непрерывности лечения и защиты клинического обмена данными.
Посольство Индии в Узбекистане очень радо тому, что Apollo Hospitals наконец-то открыли свою первую клинику Аполло Хаб в Мирабадском районе Ташкента. Это было долгожданное объявление, и это важный и ценный шаг со стороны Индии на пути к
развитию и революционному изменению предложений в области здравоохранения в Узбекистане.
Выступая на церемонии запуска через видеообращение, д-р Прита Редди, вицепрезидент Apollo Hospitals India, заявила: «Настоящий призыв нашего премьерминистра к «Исцелению в Индии» — это большое одобрение и сигнал о том, что миру нужно новое видение здравоохранения. Cистема, которая является целостной, и оптимизирует качество жизни. Я считаю, что Индия может стать лидером в обеспечении этой новой системы ухода. Мы гордимся тем, что предоставляем медицинские услуги более чем 60 миллионам жителей Узбекистана и соседних стран, тем самым улучшая доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Больницы Apollo продолжают не только расширять границы и создавать новые возможности, но и вносить огромный вклад во все сферы здравоохранения».
В ближайшее время Apollo Hospitals планирует открыть больше таких клиник в Узбекистане и странах СНГ, чтобы помочь нарастить потенциал и обеспечить доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Эта клиника-хаб также станет учебным центром для местных специалистов по диагностике посредством дополнительных занятий и цифровых классов в партнерстве с Medvarsity, предлагая серию учебных программ, которые помогут улучшить результаты лечения пациентов в Узбекистане.
Об Apollo Hospitals:
Apollo Hospitals, основанные в 1983 году Падмой Вибхушан Шри, доктором Пратапом
С. Редди, являются крупнейшим в Азии интегрированным медицинским конгломератом, включающим более 72 больниц с более чем 10000 коек и поддерживаемыми командой из более чем 11000 всемирно известных врачей, удостоенных международных наград, которые коснулись более 200 миллионов жизней из более чем 140 стран. Больницы Apollo, кроме того, имеют более 5000 аптек, более 1400 диагностических центров, более 700 клиник, одну из крупнейших в мире программ телемедицины, сертифицированную по стандарту ISO, несколько медицинских и сестринских колледжей, программы по уходу на дому и многие другие связанные вертикали.
Расположение:
Клиника Аполлон Хаб
улица Сайхуна, 173,
Мирабадский район, Ташкент, Узбекистан
Для дополнительной информации
Дхрув Кумар
+998 931687557
www.apollohospitals.com
Dhruv Kumar
Medijourn
+998 93 168 75 57
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