Apollo Hospitals запускают первую в своем роде «HUB CLINIC» в Ташкенте, Узбекистан

его Генеральный директор и др Маниш Прабхат, посол Индии в Узбекистане, командой Apollo и Medijourn. на фото слева направо, сверху вниз; Друв Кумар, директор Medijourn STANS, Д-р Мунир, Международный маркетинг Apollo Hospitals Central Asia, Доктор Ану