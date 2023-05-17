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Пресс-релиз международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ»

Пресс-релиз международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ»

17/05/2023

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16 мая 2023 года в отеле «Ýyldyz» состоялась Международная конференция «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ», организованная Меджлисом Туркменистана совместно с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ.

Целью этой важной многосторонней встречи, проводимой в рамках инициативы «Призыв к действию – Хельсинки+50», является содействие и продвижение всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности, прочного и устойчивого мира во имя счастливого будущего человечества.

В работе форума приняли участие Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт, члены Бюро ПА ОБСЕ, международные эксперты, видные общественные и политические деятели, парламентарии Австрии, Италии, Германии, Польши, Швейцарии, Франции, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На встречу были приглашены руководители и представители Меджлиса Туркменистана, министерств и ведомств страны, главы аккредитованных в Туркменистане диппредставительств и международных организаций, представители вузов, отечественных и зарубежных СМИ.

В выступлениях участников конференции особо подчёркивалось, что Туркменистан является единственной страной в мире, чей правовой статус постоянного нейтралитета, созвучный многовековым традициям туркменского народа, был дважды признан Резолюциями ООН. Сегодня базовые принципы, вытекающие из этого уникального статуса, а именно, укрепление глобального мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений с заинтересованными странами и партнёрами, обеспечение устойчивого развития на планете лежат в основе проводимой независимым Туркменистаном миролюбивой внешней политики.

Выдвигаемые нашей страной конструктивные предложения по решению актуальных вопросов глобальной повестки, активному продвижению дипломатии доверия и взаимоуважения стали значимым вкладом в общие усилия по возвращению международного диалога в мирное дипломатическое русло.

Так, на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была рассмотрена и единогласно принята представленная Туркменистаном Резолюция об объявлении 2023 года Международным годом диалога как гарантии мира, соавторами которой выступили 68 стран-членов Организации.

Выдвинутая Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым глобальная инициатива «Диалог – гарантия мира» нацелена на консолидацию усилий международного сообщества в укреплении традиций мирного и доверительного сосуществования народов, восстановлении ценностных установок и мировоззренческих взглядов, определении культуры мира и доверия в качестве неотъемлемого фактора международных отношений.

Позиционируемая в качестве новой философии международных отношений, она напрямую перекликается с инициативой Генерального секретаря ООН о формировании Новой повестки дня для построения мира, включающей сокращение глобальных стратегических рисков, инвестирование в предотвращение конфликтов и миротворчество, а также поддержку региональных превентивных мер.

28 июля 2022 года по инициативе Туркменистана была принята ещё одна знаковая Резолюция – «Об объявлении Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества», единогласно принятая 193 странами мира.

Эта тема также стала ключевой в повестке дня нынешней конференции, призванной содействовать более тесному, много­аспектному сотрудничеству между странами региона, активному использованию инструментов парламентской дипломатии в деле укрепления мира, безопасности и устойчивого развития. 

Высоко оценивая значение практических шагов, предпринимаемых нашей страной в данном направлении, докладчики подчёркивали, что Туркменистан все эти годы занимает активную позицию в вопросах развития активного регионального и международного диалога, выступая надёжным партнёром ОБСЕ и других международных организаций.

Следует отметить, что Меджлис Туркменистана стал полноправным членом ПА ОБСЕ в 2014 году и с тех пор принимает самое активное участие в её деятельности. Имея большой позитивный опыт, Ассамблея содействует совершенствованию избирательной системы заинтересованных государств и деятельности законодательных органов в целом.

Одним из значимых направлений проводимой работы также является разработка и реализация механизмов по раннему предупреждению и предотвращению конфликтов, урегулированию кризисов и постконфликтному восстановлению в регионе. Для достижения этих целей Парламентская Ассамблея ОБСЕ использует различные инструменты, включая итоговые декларации, а также резолюции и рекомендации, которые принимаются на ежегодной сессии.

Обсуждение важности нейтрального пространства в поляризованном геополитическом контексте и роли стран Центральной Азии в продвижении общих целей и задач под эгидой ОБСЕ продолжилось в рамках проведённых затем двух рабочих заседаний.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития межпарламентского взаимодействия, выступающего одним из составляющих конструктивного межгосударственного диалога на двусторонней и многосторонней основе.

По общему мнению участников, национальные парламенты стран Центральной Азии имеют потенциал для активного содействия реализации глобальной Повестки-2030 и осуществлению Целей устойчивого развития.

В прозвучавших выступлениях особо отмечались инициативы и предложения Туркменистана по совершенствованию работы депутатских групп дружбы, поощрению сотрудничества молодых парламентариев, повышению активности женщин-депутатов и др. В этом контексте, созданный по инициативе Аркадага в декабре 2020 года Диалог женщин государств Центральной Азии, стал первой в истории ЦА структурой, сформированной представителями Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан при поддержке ООН.

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Пресс-релиз международной конференции «Роль нейтральных государств в укреплении безопасности, стабильности и диалога в регионе ОБСЕ»

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