BGI Group Орталық Азия елдерімен ынтымақтастықты нығайтады

Ван Цзянь (оң жақтан екінші) дөңгелек үстелге қатысушылармен бірге BGI Group компаниясымен таныстырды және BGI компаниясының тәжірибесімен бөлісті. Ван Цзянь сөз сөйлеп, жаңадан салынған Жастар инновациялық индустриялық паркінің лентасын қиюға шақырылды. Ван Цзянь және оның командасы Сырдария ауданының әкімі Акмал Махмудалиевпен кездесті (оң жақтан үшінші). Ван Цзянь және оның командасы Қазақстандағы Ұлттық биотехнология орталығында болды. Ван Цзянь Қазақстан үкіметінің өкілдерімен кездесті.

BGI Group Орталық Азия елдерімен ғылыми зерттеулер, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау және кадрлар даярлау саласындағы ынтымақтастықты нығайтады

BGI Group компаниясының тең құрылтайшысы және төрағасы Ван Цзян жақында Өзбекстан Республикасы мен Қазақстан Республикасына іссапармен барып, геномика технологиясын адамзат игілігіне пайдалану жөніндегі BGI Group тұжырымдамасын қолдау мақсатында онда жоғары лауазымды мемлекеттік қайраткерлермен кездесулер өткізді, форумдарға қатысып, лекциялар оқыды, сондай-ақ бірқатар ғылыми және медициналық мекемелерді аралады.Өзбекстанда сәуір айының соңында Инвестициялар, индустрия және сауда министрі Лазиз Кудратовтың шақыруымен Ван Цзянь ел астанасы Ташкентте өткен Екінші Ташкент халықаралық инвестициялық форумына қатысты. Форумды Өзбекстан Президенті Н.Е. Шавкат Мирзиёев және Өзбекстанның Инвестициялар және сыртқы сауда министрлігі ұйымдастырды, ол отандық және шетелдік бизнес көшбасшыларын, инвесторларды, экспорттаушыларды және халықаралық БАҚ журналистерін біріктірді.Ван Цзянь екі панельдік сессияға қатысты, бірінші «Ауыл шаруашылығына сапалы инвестиция» және «Медицинаның дамуындағы медициналық сақтандырудың рөлі».Ван Цзянь Өзбекстанның Жоғары білім, ғылым және инновациялар министрлігінде болып, Жоғары білім, ғылым және инновация министрі Иброхим Абдурахмоновты BGI колледжіне шақырылған профессор ретінде шақырды. Министр қуана қабылдап, Ван Цзяньға кітап сыйлады.Форумнан кейін Ван Цзянь жоғары білім, ғылым және инновациялар министрі және министрдің орынбасары Шахло Турдикулованың шақыруымен Өзбекстанның Сырдария облысы мен оның астанасы Гүлистан қаласында болып, бастапқы медициналық-санитариялық көмек көрсету орталығында болды. Сонымен қатар ол жаңадан салынып біткен Жастар инновациялық индустриалды паркінің лентасын қиып, сөз сөйлеуге шақырылды.Сырдария ауданының әкімі Ақмал Махмудалиевпен кездесуі барысында, әкім, облыс үкіметі BGI-ге оның жергілікті жерде бизнес жүргізуіне жан-жақты қолдау көрсететінін мәлімдеді, соның ішінде, прецензиондық медицина, ерте скрининг және ісік диагностикасы.Шахло Тұрдықұлованың шақыруымен Ван Цзянь Жоғары білім, ғылым және инновациялар министрлігіне тікелей бағынатын ғылыми-зерттеу мекемесі «Жетілдірілген технологиялар орталығында» да болды. Ол жүзге жуық аудитория алдында «Бәріне және барлығына арналған ДНҚ, жасуша және STOmics» тақырыбында сөз сөйлеп, ғылыми мекеменің бірнеше топтарымен белсенді және ынталы қарым-қатынаста болды. Дәрістен кейін Ван Цзянь осы саладағы жас ғалымдарды тиянақты зерттеулер жүргізуге шақырды және оларды білім алмасу және бірлескен ғылыми жобалар үшін BGI-ге келуге шақырды.In early May, Wang Jian and his team visited Kazakhstan and held meetings on precision medicine with Aisha Iskakova, Acting General Director of the National Center for Biotechnology, an institution directly under the Ministry of Healthcare of Kazakhstan.Мамыр айының басында Ван Цзянь және оның командасы Қазақстанға келіп, Айша Ысқақовамен дәлме-дәл медицина бойынша кездесулер өткізді, ол Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің тікелей бағынысындағы мекеме, Ұлттық биотехнология орталығының бас директорының міндетін атқарушы.Ван Цзянь ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Әбілқайыр Тамабекпен, экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шарбиевпен, экология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің төрағасы Нұрлан Қылышбаевпен және құмар Қылычевпен, Қазақстандағы БҰҰ Даму Бағдарламасының энергетика және қоршаған орта бөлімінің басшысымен кездесті.Қазақстан жерінің жартысынан астамы құрғақ шабындық және жартылай шөлейттер, ал 14 облыстың 7-інде шөлейттену ауданы 5000 шаршы шақырымнан асады. Қазақстанның Табиғи орта және экология министрлігі мен Қазақстанның Ауыл шаруашылығы министрлігі BGI делегациясы ұсынған шөлейттенуді трансформациялау жоспарына үлкен қызығушылық танытты, ол шөлейттенуді тоқтатуға бірлескен пилоттық жоба.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігімен кездесу Ван Цзянның Орталық Азиядағы сапарының соңғы аялдамасы болды. Отырысқа Денсаулық сақтау министрінің бірінші орынбасары Тимур Сұлтанғазиел төрағалық етті, оған Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің төрағасы Нұрқан Сәдуақасов, министрліктің ғылыми-зерттеу мекемелерінің басшылары Гүлнафис Жүсіпалиева мен Манарбек Ахметберков қатысты.Кездесуде халықтың өмір сұру сапасын жақсарту және ауруды азайту үшін денсаулық сақтау, ауруларды диагностикалау, мониторинг және алдын алу және т.б. салалардағы ынтымақтастық және халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін жергілікті медицина саласында геномиканы қолдануды ынталандыру мәселелері талқыланды.«Адамзатқа пайдалы геномдық технология» деген бастапқы ниетті ұстана отырып, BGI технологиялық зерттеулерді, әзірлемелер мен инновацияларды күшейтуді, жаһандық денсаулық сақтауды ілгерілету үшін геномика технологиясының күшін пайдалануды және «Денсаулық Жібек жолын» құруға үлес қосуды жалғастырады, «Бір белдеу, бір жол» бойында орналасқан елдерде.