D&B地产在广州举办路演，吸引中国投资者关注迪拜房地产

D&B Properties Hosts Guangzhou Roadshow for Chinese Investors Eyeing Dubai Real Estate

迪拜顶级房地产经纪公司D&B地产成立了一个新的部门，致力于扩大其在东南亚和东亚的业务，主要关注中国市场。这一战略举措正值中国市场继续为迪拜蓬勃发展的房地产行业做出重大贡献之际，仅在2023年1月，中国就在迪拜投资了巨额资金。