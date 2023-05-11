D&B地产在广州举办路演，吸引中国投资者关注迪拜房地产
迪拜顶级房地产经纪公司D&B地产成立了一个新的部门，致力于扩大其在东南亚和东亚的业务，主要关注中国市场。这一战略举措正值中国市场继续为迪拜蓬勃发展的房地产行业做出重大贡献之际，仅在2023年1月，中国就在迪拜投资了巨额资金。DUBAI, UAE, UNITED ARAB EMIRATES, May 11, 2023/EINPresswire.com/ -- 迪拜顶级房地产经纪公司D&B地产成立了一个新的部门，致力于扩大其在东南亚和东亚的业务，主要关注中国市场。这一战略举措正值中国市场继续为迪拜蓬勃发展的房地产行业做出重大贡献之际，仅在2023年1月，中国就在迪拜投资了巨额资金。
• 地点：广州优质生活暨海外房地产投资展览会
• 日期：2023年5月19日至21日
为了扩大影响力并创造更多曝光度，D&B地产计划在广州、北京和上海参加路演展览。中国投资者将受邀参加即将于5月19日至21日在广州优质生活暨海外房地产投资展览会举办的路演。
这个新部门的中国团队由市场营销、研究和业务发展专家组成，他们对当地市场和文化差异有着广泛的了解。他们根据保险、教育、成本和投资回报率等对于中国投资者来说至关重要的因素，提供定制化的房地产建议和演示。通过量身定制的解决方案，D&B地产旨在为中国投资者提供无缝衔接和全面的投资体验。
D&B地产集团首席执行官Adham Younis表示：“迪拜的房地产市场为中国投资者提供了各种各样的投资机会。从高端豪宅到经济适用房，迪拜房地产市场提供了充满吸引力的投资回报。我们致力于为中国投资者提供全面的投资体验。我们深知为中国客户提供量身定制的解决方案，满足他们的特定需求，这是非常重要的。”
D&B地产集团首席运营官Mania Merrikhi表示：“我们进入东南亚和东亚市场，主要关注中国市场，这是一项战略举措，符合D&B地产成为全球房地产行业领导者的愿景。我们组建了一个了解当地市场和文化差异的专家团队，这使我们能够提供定制化的解决方案，以满足中国投资者的特定需求和要求。通过参加路演和展览，我们的目的是扩大我们的影响力，为投资者提供无缝衔接的投资体验。”
迪拜的房地产市场是世界上最具活力和生机的房地产市场之一，拥有一系列的投资机会，可以满足不同的投资需求。这座城市提供了有利的税收环境、稳定的政治环境和保护投资者权利的健全法律体系。此外，对于那些希望进入中东、非洲和南亚市场的投资者来说，迪拜的战略位置使其成为一个有吸引力的投资目的地。
D&B地产向东南亚和东亚扩张，这表明了该集团致力于为全球投资者提供渠道进入迪拜繁荣的房地产市场。通过提供量身定制的解决方案和专家建议，D&B地产旨在将自己打造成为迪拜领先的房地产经纪公司，并在中国市场占据重要份额。
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关于D&B地产
D&B地产在阿联酋房地产市场拥有近十年的经验，是一家备受赞誉、屡获殊荣的公司，也是迪拜领先的经纪公司之一。我们的成功是由客户的满意以及我们自2015年以来所取得的里程碑所定义的。我们连续四年被评为“伊玛尔地产的顶级经纪人”，并与领先的开发商（如伊玛尔地产、棕榈岛地产、迪拜地产、达马克地产、首霸地产)和上市平台（如houza、Bayut、Property Finder和Yalla Deals）建立了优质合作关系。
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