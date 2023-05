MADE IN NATURE - découvrez les valeurs du biologique européen: résultats positifs pour la première année de campagne

FERRARA, ITALIA, May 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Résultats positifs pour Made in Nature, découvrez les valeurs du biologique européen, le projet triennal de communication et d'information de CSO Italy et cofinancé par l'Union Européenne à peine arrivé à la fin de sa première année d'activité. Made in Nature est également financé par les sociétés italiennes suivantes: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Veritas Bio Frutta."Made in Nature, a déclaré Elisa Macchi, Directrice de CSO Italy est certainement l'un des projets qui contribuera à renforcer la culture du biologique en Europe dans le but d'améliorer la connaissance et les vertus de ces productions qui répondent de plus en plus aux besoins du consommateur moderne, attentif et respectueux de l'environnement et de la biodiversité."Au cours de la première année, toutes les activités prévues du projet ont été réalisées, ce qui a permis d'atteindre les IPC attendus et, dans de nombreux cas, les dépasser. Les résultats obtenus par l'activité Made in Nature sont encore plus significatifs étant donné que le monde du biologique connaît une période particulièrement difficile, la réduction des emplacements dans les points de vente diminue les volumes, ce qui entraîne une baisse des prix de vente moyens.Cette première année, l’activité s’est concentrée sur l’activation d’un ensemble intégré d’actions de communication axées sur les “valeurs“ des méthodes de production biologique appliquées en Europe, impliquant l’Italie, la France, l’Allemagne et le Danemark dans des initiatives destinées aux consommateurs, aux médias et aux opérateurs du secteur avec des résultats très positifs.Au total, 84 millions de consommateurs ont été atteints grâce aux actions de communication du projet. Les moments clés de cette communication ont été la participation à six des plus importantes foires commerciales d'Europe, parmi lesquelles Macfrut, Biofach, Fruit Logistica ou encore Sial e Marca. Cela a permis de toucher et de sensibiliser plus de 92.000 experts du secteur.Plus de 30.000 consommateurs ont suivi la campagne en continu sur les canaux sociaux et le site Web, et plus de 30 millions de consommateurs ont été directement touchés par les activités publicitaires dans les 4 pays concernés.Les promotions en magasin ne manquent pas non plus; 2.000 journées de dégustation ont été organisées dans 372 points de vente en Italie et en Allemagne, permettant à plus de 1,6 millions de consommateurs de goûter les produits promus.Enfin et surtout, la création d’un bois fruitier à zéro émissions pour compenser le CO2 produit par les activités et le matériel de communication. Cette année, les 90 premiers arbres fruitiers ont été plantés à Bologne (Émilie-Romagne), et autant seront plantés pour chacune des trois années du projet, pour un total de 270 arbres fruitiers dont on estime qu’ils absorberont 4.500 kg de CO2.Financé par l'Union Européenne. Toutefois, les opinions exprimées appartiennent uniquement à l’auteur ou aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Union Européenne ou de l'Agence Européenne Exécutive pour la Recherche (REA).Ni l'Union Européenne ni l'administration subventionnaire ne peuvent être tenues responsables de cette situation