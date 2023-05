MADE IN NATURE - Entdecke die Werte der europäischen BIO-Produkte: positive Ergebnisse des ersten Jahres der Kampagne

FERRARA, ITALIA, May 10, 2023/ EINPresswire.com / -- Positive Ergebnisse für Made in Nature, entdecke die Werte der europäischen Bio-Produkte, einem dreijährigen Kommunikations- und Informationsprojekt von CSO Italien, das von der Europäischen Union kofinanziert wird und welches soeben das Ende des ersten Jahres seiner Tätigkeit erreicht hat. Made in Nature wird auch von den folgenden italienischen Unternehmen finanziert: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Veritas Bio Frutta.„Made in Nature“, so Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italien, „ist sicherlich eines der Projekte, die dazu beitragen werden, die Kultur der Bioprodukte in Europa zu stärken, mit dem Ziel, das Wissen und die Vorzüge dieser Produkte zu verbessern. Produkte, die immer mehr den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers entsprechen, der aufmerksam und respektvoll gegenüber der Umwelt und der biologischen Vielfalt handelt.“Im ersten Jahr wurden alle im Rahmen des Projekts vorgesehenen Aktivitäten durchgeführt, sodass die angestrebten KPI erreicht und in vielen Fällen sogar auch übertroffen wurden. Die Ergebnisse von Made in Nature sind umso bedeutender, wenn man bedenkt, dass die Biowelt eine besonders schwierige Zeit erlebt, wobei die Verkleinerung der Ladenflächen zu einer Verringerung des Angebots und daher auch zu einem Rückgang der durchschnittlichen Verkaufspreise führt.In diesem ersten Jahr konzentrierte sich die Aktivität auf die Aktivierung einer integrierten Reihe von Kommunikationsmaßnahmen, die sich auf die „Werte“ der in Europa angewandten ökologischen Produktionsmethoden konzentrierten und Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark in Initiativen einschlossen, die sich an Verbraucher, Medien und Fachleute richteten und sehr positive Ergebnisse erzielten.Insgesamt wurden durch die Kommunikationsmaßnahmen des Projekts 84 Millionen Verbraucher erreicht. Zentrale Momente dieser Kommunikation waren die Teilnahmen an sechs der wichtigsten Branchenmessen in Europa, darunter Macfrut, Biofach, Fruit Logistica, Sial und Marca. Auf diese Weise konnten mehr als 92.000 Fachleute angesprochen und sensibilisiert werden.Mehr als 30.000 Verbraucher verfolgten die Kampagne kontinuierlich über soziale Kanäle und Websites und mehr als 30 Millionen Verbraucher waren direkt von den Werbemaßnahmen in den vier beteiligten Ländern betroffen.Auch an verkaufsfördernden Maßnahmen hat es nicht gefehlt. In 372 Verkaufsstellen zwischen Italien und Deutschland wurden 2.000 Verkostungstage organisiert, bei denen mehr als 1,6 Millionen Verbraucher die beworbenen Produkte verkosten konnten.Und nicht zuletzt wurde auch ein emissionsfreier Obstbaumbestand angelegt, um das durch die Aktivitäten und Kommunikationsmittel erzeugte CO₂ auszugleichen. In diesem Jahr wurden in Bologna (Region Emilia-Romagna) die ersten 90 Obstbäume gepflanzt, wobei in jedem der drei Jahre des Projekts ebenso viele Obstbäume gepflanzt werden für insgesamt 270 Obstbäume, die schätzungsweise 4500 kg CO₂ aufnehmen werden.Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter:SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi – giorgia.rizzi@secnewgate.itFinanziert von der Europäischen Union. Die hierbei zum Ausdruck gebrachten Ansichten sind allein die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider.Weder die Europäische Union noch die Exekutivagentur können dafür verantwortlich gemacht werden.