BGI Group stärkt Zusammenarbeit mit Serbien in Forschung, Gesundheit und Ausbildung

Yin Ye, CEO der BGI Group (links), unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung mit Jelena Begović, Ministerin für Wissenschaft und technologische Entwicklung und Innovation Serbiens.

BELGRAD, SERBIEN, May 8, 2023/ EINPresswire.com / -- Während eines zweitägigen Besuchs in Serbien am 25. und 26. April unterzeichnete Dr. Yin Ye, CEO der BGI Group, Memoranden über die Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wissenschaft, technologische Entwicklung und Innovation sowie mit dem Gesundheitsministerium in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, industrielle Entwicklung, öffentliche Gesundheit und Präzisionstests. Darüber hinaus wurde eine Partnerschaft mit der Fakultät für Elektrotechnik der Universität Belgrad geschlossen, die Stipendien und Praktika für serbische Studierende zum Studium und zur Forschung in China vorsieht.Jelena Begović, Ministerin für Wissenschaft, technologische Entwicklung und Innovation Serbiens, traf sich mit Yin Ye und seiner Delegation. Sie begrüßte das lokale BGI-Forschungsteam und die Präsenz von BGI im serbischen BIO4 Life Science Park.Im Namen der BGI Group unterzeichnete Yin Ye mit Minister Begovic ein Memorandum über die Zusammenarbeit. Das Memorandum zielt auf die Umsetzung der Beschlüsse ab, die während des Treffens zwischen dem Vorsitzenden und Mitbegründer der BGI Group, Wang Jian, und der serbischen Premierministerin Ana Brnabić im November letzten Jahres getroffen wurden. Darüber hinaus wird das Memorandum die Bereiche Bioinformatik, Raum-Zeit-Omik und synthetische Biologie weiter stärken und die Zusammenarbeit in Bereichen wie neuen medizinischen Diagnosetechnologien initiieren.Yin Ye traf auch mit der serbischen Gesundheitsministerin Danica Grujičić zusammen, die die Unterstützung des BGI in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Diagnose, Überwachung und Prävention von Krankheiten in den letzten drei Jahren begrüßte. Die beiden Parteien unterzeichneten ein Kooperationsmemorandum, in dem das BGI und Serbien eine Partnerschaft zur Förderung der Anwendung von Genomtests im lokalen klinischen Bereich und zur gemeinsamen Durchführung von Projekten im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z.B. der Krebsvorsorge, eingehen werden.Im Rahmen dieser Reise besuchte Yin Ye auch die Universität Belgrad. Dejan Gvozdić, Dekan der Fakultät für Elektrotechnik der Universität Belgrad, sowie Dragan Olćan und Jelena Ćertić, stellvertretende Dekane, drückten ihre Hoffnung auf zukünftige gemeinsame Ausbildungsprogramme mit der BGI Group für interdisziplinäre, innovative Forschung und Talententwicklung aus.Die 1863 gegründete Universität Belgrad ist die älteste und bedeutendste Hochschule in Serbien und mit mehr als 4.800 Lehrenden und 90.000 Studierenden eine der größten Universitäten auf der Balkanhalbinsel.Yin Ye hielt vor Dozenten und Studenten der Universität Belgrad einen Vortrag zum Thema "Vom Human Genome Project zum Spatiotemporal Omics Consortium". Ausgehend von einer Würdigung des serbischen Physikers und Erfinders Nikola Tesla brachte er seinen Respekt für die serbische Nation zum Ausdruck. Er stellte die bahnbrechenden Forschungsfortschritte der BGI-Gruppe im Bereich der Biowissenschaften vor und erläuterte die ursprüngliche Intention und den Prozess des BGI-Projekts "Omics for All".Dr. Xiao Minfeng, stellvertretender Dekan des BGI College, erläuterte, wie das BGI College mit Universitäten zusammenarbeitet, um Talente auszubilden, und begrüßte die Studenten der Universität Belgrad, die zur BGI Group kommen, um zu studieren und Praktika zu absolvieren. Dr. Li Junhua, Leiter des serbischen Teams der BGI Group, erläuterte den Geschäftsplan der BGI in Serbien, stellte die Praktikumsmöglichkeiten für serbische Studierende vor und erklärte, wie die BGI Stipendien für serbische Studierende bereitstellt.