Le groupe BGI renforce sa coopération avec la Serbie dans les domaines de la recherche, de la santé et de la formation

BELGRADE, SERBIE, May 8, 2023/ EINPresswire.com / -- Au cours d'une visite de deux jours en Serbie, du 25 au 26 avril, le Dr Yin Ye, PDG du groupe BGI, a signé des protocoles de coopération avec le Ministère de l'Éducation, de la Science et du Développement technologique, et le Ministère de la Santé, portant sur la recherche scientifique, le développement industriel, la santé publique et les tests de précision, et a noué un partenariat avec la Faculté d'Ingénierie Electrique de l'Université de Belgrade, avec pour objectif d'offrir des bourses et des stages aux étudiants Serbes pour leur permettre d'étudier et de faire de la recherche en Chine.Jelena Begović, Ministre serbe de l'Éducation, de la Science et du Développement technologique, a reçu Yin Ye et sa délégation, et a salué l'équipe de recherche locale de BGI ainsi que la présence de BGI dans le parc des sciences de la vie BIO4 en Serbie.Yin Ye a signé, au nom du groupe BGI, un protocole de coopération avec le Ministre Begovic. Ce mémorandum entend mettre en œuvre les décisions prises lors de la rencontre entre Wang Jian, président et cofondateur de BGI Group, et Ana Brnabić, Premier Ministre Serbe, en novembre dernier. Il permettra de développer davantage les domaines de la bio-informatique, de l'omique spatio-temporelle et de la biologie synthétique, et d'initier une coopération dans des domaines tels que les nouvelles technologies de diagnostic médical.Yin Ye a également rencontré Danica Grujičić, Ministre Serbe de la Santé, qui s'est félicitée du soutien apporté par BGI au cours des trois dernières années dans les domaines de la santé publique, du diagnostic des maladies, de la surveillance et de la prévention. Les deux parties ont signé un protocole de coopération prévoyant que BGI et la Serbie établissent un partenariat pour promouvoir l'application des tests génomiques dans le domaine clinique local et réalisent conjointement des projets de santé publique tels que le dépistage et la prévention du cancer.Au cours de ce voyage, Yin Ye a également visité les locaux de l'Université de Belgrade. Dejan Gvozdić, doyen de la faculté d'ingénierie électrique de l'Université de Belgrade, ainsi que Dragan Olćan et Jelena Ćertić, doyens adjoints, ont exprimé leur souhait de mettre en place à l'avenir des programmes de formation conjoints avec le groupe BGI pour la recherche interdisciplinaire et innovante et le développement des talents.Fondée en 1863, l'Université de Belgrade est la plus ancienne et la plus importante institution d'enseignement supérieur de Serbie et l'une des plus grandes universités de la péninsule balkanique, comptant plus de 4 800 enseignants et 90 000 étudiants.Yin Ye a donné une conférence sur le thème "From the Human Genome Project to the Spatiotemporal Omics Consortium" (Du projet du génome humain au consortium omique spatio-temporel) aux enseignants et aux étudiants de l'Université de Belgrade. Après avoir rendu hommage au physicien et inventeur serbe Nikola Tesla, il a exprimé son respect pour la nation serbe. Il a présenté les avancées du groupe BGI en matière de recherche dans le domaine des sciences de la vie et a expliqué l'intention initiale et le processus du projet "Omics for All" de BGI.Xiao Minfeng, doyen adjoint du BGI College, a expliqué en détail comment le BGI College collabore avec les universités pour la formation des talents et a invité les étudiants de l'Université de Belgrade à venir étudier et faire un stage au sein du groupe BGI. Li Junhua, chef de l'équipe serbe du groupe BGI, a expliqué le plan d'entreprise de BGI en Serbie, les possibilités de stage offertes aux étudiants serbes et les modalités d'attribution de bourses par BGI aux étudiants serbes.