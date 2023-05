BGI kooperiert mit der Jagiellonen-Universität in Polen auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften

Dr. Yin Ye, CEO der BGI Group, (Mitte, hintere Reihe) und andere waren Zeugen der Unterzeichnung eines Memorandums über strategische Zusammenarbeit.

KRAKAU, POLEN, May 8, 2023/ EINPresswire.com / -- Am 21. April besuchte Dr. Yin Ye, CEO der BGI Group, die Jagiellonian University in Krakau, Polen. Beide Seiten unterzeichneten ein Memorandum of Understanding (MoU), in dem sie ihre Zusammenarbeit in den Bereichen wissenschaftliche Forschung, Ausbildung von Talenten und Austausch im Bereich der Biowissenschaften ankündigten.Dr. Xiao Minfeng, stellvertretender Dekan des BGI College, und Prof. Jolanta Jura, Dekanin der Fakultät für Biochemie, Biophysik und Biotechnologie der Jagiellonen Universität, unterzeichneten das Memorandum im Namen beider Seiten.Der Unterzeichnung wohnten Professor Artur Osyczka, Leiter des Lehrstuhls für Molekulare Biophysik, Guillem Ylla, Leiter des Labors für Bioinformatik und Genombiologie, Yin Ye, CEO der BGI Group, Li Ning, Vizepräsident der BGI Group, Terence Xiong, Vizepräsident für globale Entwicklung der BGI Group, und andere bei.Die BGI Group strebt eine enge Zusammenarbeit mit der Jagiellonen-Universität an, um polnischen Studierenden die Möglichkeit zu geben, in China zu studieren, zu forschen und Praktika zu absolvieren.Die 1364 gegründete Jagiellonen-Universität ist die erste Universität Polens und eine der ältesten Universitäten Europas. Sie hat herausragende Absolventen hervorgebracht, darunter den Astronomen Nikolaus Kopernikus.Jahrestag der Geburt von Kopernikus und Dr. Yin Ye würdigte Kopernikus zu Beginn seines Vortrags "From Human Genome Project to SpatioTemporal Omics Consortium" vor Dozenten und Studenten der Jagiellonen Universität.Dr. Xiao Minfeng, stellvertretender Dekan des BGI College, erläuterte, wie das BGI College mit Universitäten zusammenarbeitet, um Talente auszubilden, und begrüßte die Studierenden der Jagiellonen-Universität, die zum Studium und für Praktika an das BGI College gekommen sind.Es ist zu hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien dazu beitragen wird, bahnbrechende Entdeckungen und biotechnologische Fortschritte im Bereich der Biowissenschaften zu fördern.