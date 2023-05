Timly célèbre 3 années de croissance et d'expansion à travers l'Europe

Le logiciel de gestion des stocks Timly est utilisé par des centaines d'entreprises

"Timly a aidé des centaines d'entreprises à optimiser la gestion de leurs actifs et à améliorer leur rentabilité", a déclaré Philipp Baumann, CEO de Timly.

ZüRICH, ZH, SWITZERLAND, May 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Depuis son lancement en 2020, Timly a connu une croissance rapide et s'est imposé comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion des actifs . Ses fonctionnalités innovantes et son approche sur mesure ont permis à Timly de maximiser les potentialités d’entreprises en Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, AU Royaume-Uni et en Suisse."Nous restons engagés à fournir à nos clients une solution de gestion des actifs globale qui simplifie le quotidien et améliore l'efficacité", a déclaré Philipp Baumann.Chiffres clés:- 3 ans - Timly a célébré son 3ème anniversaire en avril 2023.- 6 pays - Timly opère actuellement dans six pays européens.- 300 clients - Timly a été choisi par plus de 300 clients de différentes tailles et secteurs, notamment BASF, Bayer, Euromaster et Sodastream.En tant que logiciel de gestion des actifs (très) intelligent, Timly accompagne les entreprises dans l’optimisation de leur gestion d’actifs (immobilisations, gestion de stocks , consommables, outils...). En plus de la gestion d’inventaire , Timly permet de maintenir la conformité, d’améliorer la sécurité et de simplifier les missions du quotidien. Avec des fonctionnalités additionnelles telles que le suivi GPS et l'auto-inventaire pour les employés en télétravail, Timly est une solution de gestion des actifs personnalisée et efficace.Contactez-nous pour découvrir comment Timly peut aider votre entreprise à optimiser sa gestion d’actifs et ainsi améliorer son efficacité : https://timly.com/fr Contact presse :Célie Bacconniercelie.bacconnier@timly.com

