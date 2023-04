BGI participe à la Conférence Internationale sur la Génomique 18 (ICG-18) à Singapour

Photo de groupe des participants à l'ICG-18 à Singapour.

SINGAPOUR, April 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Du 22 au 23 avril, s'est tenue à Singapour la 18e réunion annuelle de la Conférence Internationale sur la Génomique (ICG-18), avec pour thème « Collaboration pour l'Omique : Du siècle électronique au siècle biologique ». Elle faisait partie d'une conférence multi-villes organisée en Chine et à Singapour du 12 au 28 avril pour marquer le 20e anniversaire de l'achèvement du Projet Génome Humain (PGH). La conférence était présidée par Yang Huanming, académicien membre de l'Académie chinoise des sciences, président de l'ICG et cofondateur de BGI Group.L'ICG-18 regroupe d'éminents scientifiques, des experts médicaux et des chefs d'entreprise du monde entier pour discuter des dernières avancées et des perspectives d'avenir dans le domaine de la génomique. La conférence s'efforce, par des communications et une collaboration approfondie, d'encourager la recherche mondiale en génomique qui permet de stimuler l'innovation scientifique, de servir la société et d'explorer les divers défis biologiques et technologiques auxquels le monde est actuellement confronté.Insistant sur le rôle majeur des femmes dans la science, le Dr Laurie Goodman, directeur de publication de GigaScience, qui fait partie de la division de publication en libre accès de BGI, GigaScience Press, a animé une table ronde portant sur le statut des femmes dans la science au cours de la dernière décennie et sur quelques-unes de leurs réalisations.Le Dr Goodman a présenté l'objectif et l'importance de la conférence des femmes scientifiques, expliqué en détail les nombreux défis auxquels les chercheuses peuvent être confrontées au cours de leur carrière et de leur vie, et suggéré plusieurs mesures visant à aider les femmes à obtenir davantage d'opportunités et de soutien dans le cadre de leur développement de carrière.Le Professeur David McConnell, membre émérite du département de génétique du Trinity College de l'Université de Dublin, faisait partie des orateurs qui ont célébré le 80e anniversaire des conférences du physicien Erwin Schrodinger, qui ont été ensuite publiées sous la forme d'un livre intitulé « What Is Life » (Qu'est-ce que la vie) et qui ont montré comment la science permet au corps humain de survivre. Le Professeur McConnell a décrit le livre comme « accélérateur du monde de la génétique ». Il a également remercié le professeur Yang Huanming pour avoir traduit l'ouvrage en chinois.Le Professeur Fred Dubee, coprésident du Conseil consultatif international de l'ICG et membre de l'Académie mondiale des arts et des sciences, a rappelé que l'événement se tenait à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Il a évoqué la première réunion de l'ICG-18, qui s'est tenue à Zhangjiajie, en Chine, et les peuples indigènes qui y ont établi leurs premières communautés.Le Professeur Dubee a déclaré : « Ce que nous avons appris d'eux, c'est qu'ils ont pu prospérer parce qu'ils ont su respecter l'environnement dans lequel ils vivaient. Et c'est très important pour nous, à l'heure où nous faisons face à d'énormes urgences en termes de biodiversité, de climat, de nutrition et de santé ».Plusieurs panels ont examiné la situation actuelle et les applications futures de la recherche en génomique, ainsi que les technologies innovantes et les processus pharmaceutiques à l'échelle mondiale. Parmi les principaux intervenants figuraient le professeur Walter Bodmer, directeur du laboratoire de cancérologie et d'immunogénétique de l'Institut Weatherall de médecine moléculaire de l'Université d'Oxford, le professeur Dean W. Felsher, directeur du centre de génétique moléculaire et de recherche sur le cancer de la faculté de médecine de l'Université de Stanford et membre du centre de cancérologie de Stanford, et le professeur Andreas Bender, professeur à l'Université de Cambridge, dont les recherches sont axées sur la chimie computationnelle et la découverte de nouveaux médicaments.Le professeur Mohamed Hassan, Président de l'Académie mondiale des sciences (TWAS), a fait remarquer que les chercheurs basés en dehors des centres de recherche traditionnels des États-Unis et du Royaume-Uni produisaient de plus en plus d'articles de recherche scientifique. Il a souligné que depuis 2018, les scientifiques chinois ont produit plus d'articles dans des revues internationales à comité de lecture que les scientifiques américains. Le deuxième jour de la conférence, la TWAS a organisé une autre table ronde sur le thème « La pandémie et l'avenir de la santé dans les pays du Sud ».Le PGH a jeté les bases de la croissance rapide de la génomique et de l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux résultats de recherche, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'améliorer la qualité de la vie humaine. Des universités et des centres de recherche des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de la France, de l'Allemagne et de la Chine ont travaillé pendant 13 ans pour achever le séquençage complet du génome humain.Le groupe BGI a été fondé en 1999 pour participer au PGH et a entrepris de séquencer, d'assembler et d'analyser une région située à l'extrémité du bras court du chromosome 3, dont on estimait alors qu'elle représentait environ 1 % de l'ensemble du génome humain.L'ICG-18 célèbre l'esprit du Projet Génome Humain, « Approprié par tous, fait par tous, partagé par tous », et prône la coopération mondiale et le partage avec toute l'humanité, et facilite la coopération internationale entre les nations en voie de développement en particulier.