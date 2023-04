Il BGI Parteciperà alla Conferenza Internazionale sulla Genomica 18 (ICG-18) a Singapore

Foto di gruppo dei partecipanti all'ICG-18 a Singapore.

SINGAPORE, April 28, 2023/ EINPresswire.com / -- Il 18° incontro annuale della Conferenza internazionale sulla genomica (ICG-18), intitolato "Collaboration for Omics: From the Electronic Century to the Biological Century", si è tenuto a Singapore dal 22 al 23 aprile. L'evento è parte di una conferenza multi-città che si è svolta in Cina e a Singapore dal 12 al 28 aprile per celebrare il 20° anniversario del completamento del Progetto Genoma Umano (HGP). La conferenza è stata presieduta da Yang Huanming, accademico dell'Accademia cinese delle scienze, presidente dell'ICG e cofondatore del BGI Group.L'ICG-18 riunisce scienziati di spicco, esperti di medicina e leader del settore provenienti da tutto il mondo per discutere gli ultimi progressi e le prospettive future della genomica. Attraverso comunicazioni e collaborazioni approfondite, la conferenza si sforza di promuovere la ricerca genomica globale che promuove l'innovazione scientifica, apporta benefici alla società e mira a esplorare le varie sfide biologiche e tecnologiche che il mondo si trova attualmente ad affrontare.Per sottolineare l'importanza delle donne nella scienza, la dott.ssa Laurie Goodman, direttore editoriale di GigaScience, parte della divisione editoriale open access della BGI, GigaScience Press, ha ospitato una commissione che ha analizzato lo stato delle donne nella scienza negli ultimi dieci anni e alcuni dei loro risultati.La dott.ssa Goodman ha introdotto lo scopo e il significato della Conferenza delle donne scienziate, ha approfondito le numerose sfide che le ricercatrici possono affrontare nella loro carriera e nella loro vita e ha proposto una serie di suggerimenti per aiutare le donne a ottenere maggiori opportunità e sostegno nello sviluppo della loro carriera.Il Prof. David McConnell, Fellow Emeritus, Genetics, Trinity College, Università di Dublino, è stato uno dei numerosi oratori che hanno celebrato l'80° anniversario delle lezioni, poi pubblicate in un libro intitolato "What Is Life", tenute dal fisico Erwin Schrodinger, che hanno mostrato come la scienza permetta al corpo umano di sopravvivere. Il Prof. McConnell ha descritto il libro come "un'accelerazione del mondo della genetica". Ha inoltre ringraziato il Prof. Yang Huanming per aver realizzato l'ultima traduzione cinese del libro.Il Prof. Fred Dubee, copresidente del Comitato consultivo internazionale dell'ICG e membro dell'Accademia mondiale delle arti e delle scienze, ha sottolineato che l'evento si svolgeva nella Giornata mondiale della Terra. Ha parlato della prima riunione dell'ICG-18, che si è svolta a Zhangjiajie, in Cina, e delle popolazioni native che per prime vi hanno stabilito delle comunità.Il Prof. Dubee ha osservato che: "Quello che abbiamo imparato da loro è che sono stati in grado di prosperare perché hanno rispettato l'ambiente che avevano. E questo è molto importante per noi in questi giorni in cui ci troviamo di fronte a tremende emergenze in termini di biodiversità, clima, nutrizione e salute".Una serie di gruppi di discussione ha esaminato lo stato attuale e le applicazioni future della ricerca genomica, nonché le tecnologie innovative globali e i processi farmaceutici, con relatori di spicco tra cui il Prof. Walter Bodmer, Direttore del Weatherall Institute of Molecular Medicine's Cancer and Immunogenetics Laboratory dell'Università di Oxford, il Prof. Dean W. Felsher, Direttore del Molecular Genetics and Cancer Research Center della Stanford University School of Medicine e membro dello Stanford Cancer Center, e il Prof. Andreas Bender, professore dell'Università di Cambridge con interessi di ricerca nella chimica computazionale e nella scoperta di farmaci.Il Prof. Mohamed Hassan, Presidente dell'Accademia Mondiale delle Scienze (TWAS), ha osservato che sempre più articoli di ricerca scientifica vengono prodotti da scienziati che non risiedono nei tradizionali centri di ricerca degli Stati Uniti e del Regno Unito. Ha osservato che dal 2018 gli scienziati cinesi hanno prodotto più articoli su riviste internazionali peer review rispetto agli scienziati statunitensi. Il TWAS ha tenuto un dibattito separato nel secondo giorno della conferenza che ha esaminato "La pandemia e il futuro della salute nel Sud globale".L'HGP ha fornito le basi per la rapida crescita della genomica e l'emergere di nuove tecnologie e risultati di ricerca, offrendo opportunità senza precedenti per migliorare la qualità della vita umana. Le università e i centri di ricerca di Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Francia, Germania e Cina hanno lavorato per 13 anni per completare il sequenziamento completo del genoma umano.Il Gruppo BGI è stato fondato nel 1999 per partecipare all'HGP e si è impegnato a sequenziare, assemblare e analizzare una regione sulla punta del braccio corto del cromosoma 3, che allora si stimava rappresentasse circa l'1% dell'intero genoma umano.L'ICG-18 celebra lo spirito del Progetto Genoma Umano, "Owned by All, Done by All, Shared by All", e sostiene la cooperazione globale e la condivisione con tutta l'umanità, facilitando in particolare la cooperazione internazionale tra le nazioni in via di sviluppo.