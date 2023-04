Desert Hunters In German Desert Hunters Translated by Hans-Peter Kolb Writer Xue Mo

Die Jäger der Wüste: eine Erforschung der Ursache der Zerstörung der Erde

Vielleicht, Milliarden von Lichtjahren später, wenn die Aliens auf diesem Planeten das Universum studieren, könnte "Die Jäger der Wüste" als Referenz dienen: oh, so wurde also die Erde zerstört.” — Xue Mo

Die deutsche Ausgabe von "Die Jäger der Wüste" ("Wüsten Trilogie" Buch 2), geschrieben von dem bekannten Autor Xue Mo, wurde kürzlich vom österreichischen Buchverlag BACOPA gedruckt und weltweit veröffentlicht. Dieses Buch wurde vom Deutsch-Chinesisch Übersetzer Peter Kolb übersetzt, der gleiche Übersetzer wie bei der deutschen Ausgabe von "Die Riten der Wüste" ("Wüsten Trilogie" Buch 1), welches erstmals auf der Frankfurter Buchmesse 2021 präsentiert wurde.

"Die Jäger der Wüste" ("Wüsten Trilogie" Buch 2) ist eine wunderbare Fabel, geschrieben in einem realistischen Stil, mit einer einzigartigen und breiten humanistischen Perspektive. Der Roman spielt in einem kleinen Ort tief in der Wüste, Schweinebauch-Brunnen, dem empfindlichsten Punkt, an dem man die vibrierende Stimulation des sozialen Netzwerkes der Region wahrnehmen kann.

An diesem Brunnen finden nicht nur die wilden Tiere, sondern auch die Hirten der Gegend und ihre Herden ihr Trinkwasser. Im Kampf um den Zugang zum Brunnen und Rechte auf die Trinkwasserressourcen, beginnen Wölfe die Menschen und ihre Nutztiere zu attackieren, während die Menschen sich auch untereinander bekämpfen. In Folge dessen kommt es zu einer Reihe an Streitigkeiten und Blutvergießen.

Jede Auseinandersetzung entspringt der Verstrickung der einzelnen Seele. Gier führt zur Korruption der Seele und die Korruption der Seele wiederum erschafft mehr Gier. Dieser Teufelskreis ist die Ursache für die ultimative Zerstörung des Schweinebauch-Brunnens, und, erwähnenswerterweise, ist er auch die Wurzel alles Bösen in unserer Gesellschaft.

"Die drei grundlegenden Ursachen menschlicher Tragödien sind Gier, Wut und Ignoranz. Menschen sind ignorant wegen ihrer Gier, sie werden wütend wegen Ignoranz und dann bekämpfen sie einander aus Wut. So entsteht das Böse. Menschen sind die Schöpfer des Bösen, und zeitgleich sind sie auch die Opfer des Bösen. Beinahe jede menschliche Katastrophe ist mit Gier assoziiert. Die Gier verdunkelt das Bewusstsein, sie verzerrt die menschliche Natur, korrumpiert die Seele und gebiert das Böse. Tatsächlich spiegelt die tragische Geschichte des Schweinebauch-Brunnens das Schicksal der Menschheit." Dies war Xue Mo's Schlussfolgerung, als er über die Beweggründe sprach die ihn zum Schreiben von "Die Jäger der Wüste" veranlassten.

"Die Jäger der Wüste" ist Xue Mo's zweiter großer Roman, welcher in den letzten zwei Jahrzehnten viele nationale und regionale Preise gewonnen hat. "Die Riten der Wüste", "Die Jäger der Wüste" und "Weißer Tiger Pass" ("Wüsten Trilogie" Buch 3) bilden Xue Mo's erste Romansammlung, die "Wüsten Trilogie".

Lei Da, ein angesehener Kritiker der Chinesischen Schriftstellervereinigung, kommentierte:

"Unsere zeitgenössische Literatur braucht dringend spirituelles Kalzium und glücklicherweise ist Xue Mo's "Wüsten Trilogie" hier die perfekte Wahl. Wir können viel zu viel daraus mitnehmen und lernen, über unser Leben und unsere Karriere in dieser ungestümen Zeit."

"Xue Mo hat ein naturgegebenes Talent Geschichten auf eine faszinierende Art zu erzählen", sagte Yue Wen, ein Kritiker und erfahrener Wissenschaftler der Chinesischen Schriftstellervereinigung.

"Er ist definitiv ein literarischer Experte, der alle möglichen Arten von Objekten, Ereignissen und Charakteren in seinen Romanen versammelt. Dies bedeutet, dass er die Fähigkeit hat eine fiktionale Welt zu erschaffen, und weiters hat er eine großartige Vision. Ich bin äußerst beeindruckt von seiner resilienten Persönlichkeit und seinem außergewöhnlichen Talent."

"Die Jäger der Wüste" repräsentiert eine Panorama-Ansicht des alltäglichen Lebens in der weiten Wüste und der Menschen die dort leben. Der Fokus liegt auf den Konflikten und Kompromissen hinter den Kulissen. Um es anders auszudrücken, dies ist keine Geschichte die in einen Comic passen kann, sondern eher in ein gigantisches Ölgemälde welches sich auf einer endlosen Wand erstreckt, mit einer Vielzahl an Szenen, vielen Charakteren mit ihren Ausdrücken und Spuren von Geschichten ebenso. Anstelle der Hochs und Tiefs von vielen einzelnen Geschichten liegt die Exzellenz dieses Werks in dem starken bildlichen Eindruck den das ganze Buch erschafft." Yan Jingming, Chefredakteur der Literary Gazette, sieht "Die Jäger der Wüste" als ein "realistisches Rollbild des menschlichen Überlebens".

Cui Daoyi, Redakteur des People's Literature Magazine, schrieb einst einen Artikel und pries "Die Jäger der Wüste" als einen "miteinander geteilten Kulturschatz der Menschheit". Er wies auf die Bedeutsamkeit dieses fabelartigen Romanes hin:

"Solange die großartige harmonische Gesellschaft noch nicht etabliert wurde, werden die implizierten Bedeutungen ihres Bildes ("Die Jäger der Wüste") für immer andauern. Mir kam eine verrückte Idee, um das miserable Schicksal dieser Tangut Dokumente (welche weggeworfen und verbrannt wurden von einem unverantwortlichen Beamten) zu vermeiden: dieses Buch sollte durch innovative Technologien zu einem anderen Planeten geschickt werden. Vielleicht, Milliarden von Lichtjahren später, wenn die Aliens auf diesem Planeten das Universum studieren, könnte 'Die Jäger der Wüste' als Referenz dienen: oh, so wurde also die Erde zerstört."

Die deutsche Ausgabe von "Die Jäger der Wüste" wurde übersetzt von Peter Kolb, einem PhD Studenten des herausragenden deutschen Sinologen, Übersetzer und Dichter Wolfgang Kubin. Auf der Frankfurter Buchmesse 2019 sprach Wolfgang Kubin mit Xue Mo über die Bedeutung des Dao De Jing in der Welt von heute. Während der Konversation sagte Professor Kubin, "Xue Mo ist nicht nur ein Schriftsteller; er ist auch ein Philosoph." Später veröffentlichte Kubin eine Buchrezension über Xue Mo's Werke in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, was breite Aufmerksamkeit der deutschen Medien und Leserschaft nach sich zog. Dieses Jahr trafen sich am 25. Februar die beiden alten Freunde wieder in Beijing zu einer Paneldiskussion zum Thema "Durch Literatur die Welt kommunizieren“.

Bisher hat Xue Mo 105 literarische Werke und Kultur-Publikationen veröffentlicht. Nebst Englisch wurden Xue Mo's Werke auch ins Französische, Deutsche und mehr als 2 Dutzend andere Sprachen übersetzt, wodurch sie ein großes internationales Leserpublikum erreichen konnten. Die Englische Ausgabe von "Die Jäger der Wüste" wurde von dem herausragenden amerikanischen Sinologen Howard Goldblatt und seiner Frau Sylvia Li-chun Lin übersetzt und vom Encyclopedia of China Publishing House 2018 gedruckt.

Neun von Xue Mo's Romanen, so wie ein episches Gedicht, wurden ins Englische übersetzt von dem preisgekrönten Team Howard Goldblatt und Sylvia Li-chun Lin. Bemerkenswerterweise hat die englische Ausgabe von "Into the Desert", Xue Mo's preisgekröntem Kurzroman, breite Aufmerksamkeit von ausländischen Gelehrten und Forschern auf sich gezogen.

Goldblatt sagte, dass es eine absolut erfrischende Erfahrung war, Xue Mo`s Werke zu lesen und zu übersetzen, und dass er hofft, dass seine Übersetzung dazu beiträgt, dass mehr englischsprachige Leser die Schönheit von Chinas Westen schätzen lernen.

Einer statistischen Analyse der Medienpräsenz für die Frankfurter Buchmesse 2022 zufolge, welche von Meltwater durchgeführt wurde, rangierte der chinesische Schriftsteller Xue Mo auf Platz 1 in der Liste der Top Topics in den internationalen Medien, womit er sogar den Spanischen Ehrengast übertraf und er wurde dadurch der Schriftsteller über den am meisten gesprochen und berichtet wurde während der Buchmesse. Dies wird als eine der beeindruckendsten Nachrichten in Bezug auf die Buchmesse betrachtet.

Während des letzten Jahrzehnts haben Xue Mo's Werke an vielen internationalen Buchmesse debütiert, wie beispielsweise auf dem New York Book Festival, der Frankfurter Buchmesse, der Londoner Buchmesse, der New Delhi Weltbuchmesse und der Singapur Buchmesse. Xue Mo's anhaltende Bemühungen bilden eine Brücke der Freundschaft und Kooperation für interkulturellen Austausch zwischen China und anderen Ländern.

Als ein einflussreicher Schriftsteller der zeitgenössischen chinesischen Literatur wurde Xue Mo drei Mal in die engere Wahl des Mao Dun Literaturpreises nominiert, und er erschuf Dutzende Romane, wie die "Wüsten Trilogie (Die Riten der Wüste, Die Jäger der Wüste, Weißer Tiger Pass)", die The Soul Trilogy (Curse of Xixia, Legendary Wolf of Xixia, The Holy Monk und the Spirit Woman), Wild Fox Ridge, Liangzhou Ci: A Tale of Wulin und Eternal Love.

Weitere renommierte Publikationen beinhalten einen Gedichtsband "Fox Worshiping the Moon", ebenso wie eine Bandbreite an kulturellen Studien, namentlich “Secrets of Mahasiddhas” (Volume I-VIII), Buddha’s Wisdom (Volume I-III), Laozi’s True Thoughts (Tome I-IV), Laozi in Poems, Luminous Mahamudra Series Book 1-10, Xue Mo’s Philosophy of the Mind Series, An Outline of Xue Mo’s Study of the Mind, A Study Guide for Cultural Transmission.

Vier seiner Sachbücher sind One Man’s West: A Biography of Xue Mo, Descendants of the Huns, Don Quixote in North America, und Mountain God’s Arrow Stacks.

Sein Suosalang, ein episches Gedicht in achtzigtausend Zeilen und mit über einer Million Wörtern entstand aus seinem eigenen Studium und lebenslanger Praxis.



