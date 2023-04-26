大马人民信托局(MARA）获颁企业界崇高荣誉Lang International Corporate Titan Awards（LICTA 2020）“最佳中小企业发展机构”
MALAYSIA, April 26, 2023/EINPresswire.com/ -- 马来西亚人民信托局（MARA）荣颁马来西亚企业界崇高荣誉Lang International Corporate Titan Awards（LICTA 2020）的“最佳中小企业发展机构”奖项，这是一个备受瞩目的成就。作为马来西亚最具规模和领先的企业家发展机构之一，MARA拥有四大支柱，即创业、教育、投资、商业基础设施。多年来，MARA一直肩负着社会责任和人性化考虑的任务，帮助那些被商业银行拒绝的企业。
此外，MARA旗下各子公司每年创造了数以亿计的商机，为经济发展做出了杰出的贡献。同时，MARA也是马来西亚最著名的高等教育机构之一，已成功培育多个技术领域的专业人才，旗下拥有吉隆坡大学（University Kuala Lumpur）、10家玛拉高级技职学院（KKTM）以及13家玛拉工艺学院（IKM）。此外，MARA机构也在全国开发太阳能市场，为环境保护和可持续发展做出了贡献。
MARA全国总监YBhg Dato Azhar Bin Abdul Manaf在接受采访时表示：“获得LICTA奖项是一个巨大的荣誉，因为它证实了MARA在企业家发展和中小企业社区方面所发挥的广泛作用。100多万个企业家从我们的计划和倡议中获得了无数的好处。根据MARA的2021年—2025年战略计划，我们承诺继续支持和赋予中小企业和小企业帮助，协助5万名企业家，并致力于培养15000名新企业家。”
在马来西亚，荣获极具公信力的LICTA（Lang International Corporate Titan Awards）奖项意味着该企业的贡献得到了认可和肯定。这是对该企业在其所属行业中所做出的卓越表现的一种褒奖，进一步证明了该企业在商业领域中的声望和实力。获得LICTA颁发的奖项象征着企业在发展过程中有了更多的机会和资源，有助于更好地实现自身的发展目标。同时，政府的支持也将激励更多的企业家和创业者踏上创新之路，为国家的经济繁荣和社会进步做出更大的贡献。
在企业发展上，MARA提供许多援助金与低息贷款给中小企业。因此，MARA是各国内外企业进入庞大土著市场最好的途径。作为“最佳中小企业发展机构”的获奖者，MARA将继续承担社会责任，为马来西亚的中小企业和整个社区创造更多机遇和福利。期待着MARA未来的更多精彩表现。
Wong Zhi Ying
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马来西亚人民信托局（MARA）荣膺LICTA“最佳中小企业发展机构”奖，为中小企业和社区创造更多机遇和福利。