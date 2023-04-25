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创业路上的跌宕起伏：AirAsia创始人Tan Sri Tony Fernandes,荣获马来西亚企业界权威认证奖项LICTA“年度人物大奖”

AirAsia创始人Tony Fernandes荣获马来西亚企业界权威认证奖项LICTA“年度人物大奖”

（左起第二位）大马融资权威暨遴选会主席拿督李治荣、大马企业发展部副部长Datuk Wira Dr.Mohd Hatta Ramli（照片由主办方提供）

MALAYSIA, April 25, 2023/EINPresswire.com/ -- 亚洲航空（AirAsia）创始人Tan Sri Tony Fernandes作为马来西亚颇具盛名的企业家和投资者，因其在商业领域的出色表现，获得马来西亚最高格局的企业盛典—— Lang International Corporate Titan Award (LICTA) 授予的“年度人物大奖”。这一殊荣表彰了他在该企业领域所取得的非凡成就和卓越贡献。

在颁奖典礼上，Tan Sri Tony Fernandes谈到了他成立AirAsia的初衷，他表示：“我一直梦想着创造一家让更多人能够飞行的航空公司。虽然当时身边的人都嘲笑我，但我坚信自己的理想，并最终在2001年创立了AirAsia。”

正是Tan Sri Tony Fernandes的坚持不懈和不断创新，使得AirAsia成为了全球最大的廉价航空公司之一。他深刻理解到消费者的需求，不断优化航空服务，降低成本，提高效率，让更多人享受到了高品质、低价格的空中旅行服务。而Tan Sri Tony Fernandes的成功并不仅限于创办AirAsia，他之所以在业界的名声和影响力越来越大，皆因他还涉足了英国足球队女皇公园、F1车队、连锁酒店、保险业务、金融科技等多个领域。他的多元化经营战略展示了他的远见卓识和敏锐的商业洞察力。

值得一提的是，在Tan Sri Tony Fernandes接手AirAsia之初，公司面临着巨大的债务和员工不知所措的局面。但他依然信心十足，坚信自己能够实现公司的转型和成功。他的领导能力、创新思维和市场营销策略等方面的优秀表现，让AirAsia从一个亏损的航空公司，成为了家喻户晓的全球知名品牌。这次荣膺由企业界权威评选盛典——LICTA的“年度人物大奖”，是对Tan Sri Tony Fernandes多年来创业路上的杰出表现和卓越贡献的认可和褒奖。他的创业经验和精神将激励更多的人积极创新、勇攀高峰，在商业领域取得更加卓越的成就。

诚如Tan Sri Tony Fernandes多次在他的演讲中提到：“亚航最大的资产就是人才，而他的工作就是挖掘天赋。”

在商业社会中，每个企业都希望获得成功和成长，而这些都需要建立在强大的人脉基础之上。为此，企业需要找到适合自己的渠道，以获得更多的资源和机会。而LICTA国际商业巨擘奖就是这样一个适合企业的渠道。除了获得奖项之外，LICTA还为企业提供许多后续资源整合、政府拜访与培训活动等，以协助企业更好地发展。获得LICTA奖项，这不仅是对于像Tan Sri Tony Fernandes这样的企业家的肯定，更是为了鼓励其他同样怀揣梦想，却无法寻得伯乐的一众企业家。通过马来西亚企业界权威评选盛典LICTA，这些企业家们能够获得更多的资源与机会，打造强大的人脉基础，从而实现他们的商业蓝图。

Wong Zhi Ying
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