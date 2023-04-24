トライオメッド・アクティブ技術を応用した使い捨てスリッパ
ホテル、スパ、レストラン、機内、ジム、学校その他靴を脱ぐ必要がある場所でお使い下さい。
トライオメッド社のアクティブ医療技術は5分以内に99.9%+の効率で殺菌し使い捨てスリッパにその技術が採用されています。 「貴方の家以外で靴を脱いだ場合足への感染に晒されますがアクティブ・タッチ使い捨てスリッパが医療用ではなく消費者向け製品として最も進んだ感染防止を提供します。」ピエール・メシエ執行取締役社長”
— Pierre J Messier, Executive Chairman
MIRABEL, QUEBEC, CANADA, April 24, 2023/
EINPresswire.com
/ -- i3バイオメディカルというカナダにある医療品会社が5分以内に99.9%+という比類の無い効率で微生物を殺菌する消費者向け使い捨てのトライオメッド・アクティブという製品群の販売を始めました。
国際的科学研究によれば足への感染は一般的に足の皮膚がホテルの床、スパ、学校、レストラン及びジム等で病原体に直接触れることで感染します。これらの微生物が足のイボ、水虫、ブドウ球菌により皮膚感染、爪に侵食する水虫等バクテリア、菌類、ウイルスにより生ずる足への感染の原因です。(1)(2)(3)(4)
品質が異なる使い捨てスリッパがホテルの部屋、スパ、航空機内、歯医者、理学療法センター他で普通に配られています。あなたの足がこれら施設の床に触れた瞬間あなたの足は感染されスリッパを履くとスリッパにも微生よる感染が広がります。さらにスリッパを他人と共用すると感染リスクが指数関数的に増えます。もしあなたがレストランや理学療法センター等で既に水虫等に感染した他人が履いたスリッパを履くとあなたの足は水虫感染のリスクに晒されます。
I3バイオメディカル社の医療製品は多くの国で販売されておりその製品は最も信頼されている抗菌殺菌技術を持つ第三者実験室を使い実証されています。人間に感染を引き起こす微生物汚染を防止するため競争力のあるお手頃な価格で毎日使用可能な新しい消費者向け製品としてトロイオメッド・アクティブというI3バイオメディカル社の医療技術を駆使した比類のないこのクラスで最高殺菌効率を持つ使い捨てスリッパです。
最も進んだ抗菌技術を統合することでトライオメッド・アクティブ使い捨てスリッパは消費者向け製品としては抗菌殺菌性能の期待値を大きく向上させた。
I3 バイオメディカル社はカナダの医療品会社でトライオメッド・アクティブ技術を駆使した新規抗菌製品の開発及び製造に特化した会社です。
(1)
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201030081545.htm
(2)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25479039/
(3)
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/02/140218110433.htm
(4)
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34501634/
Pierre J Messier
I3 BioMedical Inc.
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医療用創傷ケアー技術を応用し殺菌効果を持った使い捨てスリッパ
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April 24, 2023, 22:00 GMT
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