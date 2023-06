Chaussettes jetables antimicrobiennes peuvent aider à prévenir les infections lors de l'essai de nouvelles chaussures

Chaussettes d'essayage antimicrobiennes Active Touch (boîte distributrice de 70 chaussettes) Essayez vos chaussures en toute sécurité avec les chaussettes antimicrobiennes Active Touch Try-on Activé avec la technologie TrioMed qui tue 99.9% des microbes en 5 min.

La technologie médicale active TrioMed qui tue plus de 99,9 % des microbes en 5 minutes est désormais intégrée dans les chaussettes jetables Try-On

En travaillant avec des détaillants canadiens, nous visons à changer complètement les conditions sanitaires des clients qui veulent essayer une nouvelle paire de chaussures.” — Pierre J Messier, Executive Chairman

MIRABEL, QUEBEC, CANADA, June 15, 2023/ EINPresswire.com / -- i3 Biomedical inc., une société de dispositifs médicaux, établit la nouvelle norme en matière de conditions sanitaires lors de l'essayage de chaussures dans les magasins de détail avec les CHAUSSETTES JETABLES ACTIVE TOUCH TRY-ON.Lorsque vous achetez des chaussures, elles doivent être confortables et bien ajustées, ce qui nécessite d'essayer des chaussures en magasin, mais des institutions telles que l'American Academy of Dermatology, l'American Osteopathic College of Dermatology et le Journal of Osteopathic Medicine conviennent toutes que pour éviter de contracter le pied d'athlète, les verrues plantaires, les infections fongiques des ongles ou d'autres infections, nous ne devrions jamais porter une chaussure que quelqu'un d'autre a portée. Voila une terrible contradiction !!!Pour compliquer la situation, on estime que dans la population générale l'incidence annuelle des verrues (Virus) est de 14 % (ref.6), la mycose des ongles est comprise entre 14 % (Amérique du Nord) et 23 % (Europe) (ref.3) et une moyenne de 20 % pour la maladie du pied d’athlète (ref.1). Donc en gros, une personne sur sept (1/7) est infectée par des verrues et des mycoses des ongles et en moyenne une personne sur cinq (1/5) a le pied d'athlète. En gardant à l'esprit qu'on peut être infecté sans signe physique apparent (asymptomatique), même si on fait attention aux autres, on peut quand même infecter les chaussures qu'on essaie chez les détaillants sans le savoir.Bref, lorsqu'un client essaie des chaussures neuves chez un détaillant, si la même chaussure a été essayée par 5 à 7 personnes avant, il est fort probable que la chaussure soit contaminée !Acheter une chaussure sans l'essayer est inconcevable mais l'essayer risque de nous exposer à l'infection. Alors que les détaillants responsables ont essayé d'aider en fournissant des chaussettes de base, la société I3 BioMedical change la norme pour les détaillants en intégrant la technologie antimicrobienne de soin des plaies TrioMed Active dans les chaussettes Try On Antimicrobiennes Active Touch. En intégrant cette technologie médicale antimicrobienne à action rapide éprouvée dans les chaussettes jetables, le client peut désormais essayer une nouvelle paire de chaussures chez le détaillant avec une protection active jamais atteinte auparavant.Avec les chaussettes jetables Active Touch Try On , vous pouvez désormais essayer des chaussures chez le détaillant en sachant que la technologie TrioMed Active vous protège.Au coût de 0,25 ¢ par client essayant des chaussures, qui dépensera entre 80 $ et 149 $ par paire de chaussures ou plus lorsqu'il s'agit de chaussures de ski, de patins et autres, fournir les chaussettes antimicrobiennes Try On Active Touch, c’est dire a nos clients : On prend soins de vous.Les produits médicaux I3 Biomedical sont présents dans de nombreux pays et intègrent la technologie antimicrobienne éprouvée en laboratoire la plus rapide et la plus efficace : TrioMed Active Technologie. Pour lutter davantage contre les sources de contamination microbienne qui peuvent causer des infections chez les humains, la nouvelle gamme de produits de consommation courante à prix compétitif et abordable ACTIVE TOUCH propose désormais les chaussettes jetables antimicrobiennes Try On aux détaillants.Pour plus d'informations sur les produits Active Touch, visitez www.activetouch.ca ou envoyez un courriel à info@activetouch.caÀ propos d'i3 BioMedical Inc. : i3 BioMedical est une société canadienne de dispositifs médicaux, axée sur le développement et la fabrication de nouveaux produits antimicrobiens incorporant la technologie active TrioMed. www.i3biomedical.com References:1.Athete’s foot-PMC-NCBI: NIH Gov: PMC 2907807 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907807/ 2.Athlete’s Foot-symptoms & Causes: Mayo Clinic syc-20353841 https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/athletes-foot/symptoms-causes/syc-20353841 3.Fungal Nail infection: A never ending Story? Plos Patho,2014Jun 10(6):e1004105 https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004105 4.Canadian Skin Patient Alliance: Warts (2023) https://canadianskin.ca/23-english/skin-conditions/warts 5.Twelve ways to prevent another nail infection: American Academy of Dermatology Ass. ref Dermatology News March 2016:2-15 https://www.aad.org/public/diseases/a-z/prevent-another-nail-infection 6.Journal of Osteopathic Medicine : jaoa.2018.024 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29379975/