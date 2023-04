Minister Wilkinson and Minister Ralston Announce Two-year Plan to Plant Over 37 Million Trees in British Columbia Under the Two Billion Trees Program and Kick Off 2023 Tree-Planting Season

CANADA, April 18 - Depuis Ressources naturelles Canada: https://www.canada.ca/fr/ressources-naturelles-canada/nouvelles/2023/04/les-ministreswilkinson-et-ralston-annoncent-un-plan-de-deuxans-pour-planter-plus-de-37millions-darbres-en-colombie-britannique-dans-le-cadre-du-pro.html

Les forêts et les arbres captent et stockent le carbone, ce qui en fait une solution climatique naturelle efficace. Les forêts purifient également l’air que nous respirons, améliorent la qualité de l’eau, favorisent la biodiversité et aident à rafraîchir nos centres urbains. La plantation de deux milliards d’arbres au cours de la prochaine décennie est un élément crucial du plan climatique du Canada, et le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones.

Aujourd’hui, l’honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, accompagné de l’honorable Bruce Ralston, ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, a visité le Wild Bird Trust de la Colombie-Britannique à North Vancouver pour lancer la saison de plantation d’arbres de 2023 dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres, et pour annoncer que le Canada et la Colombie-Britannique ont signé un accord de contribution dans le cadre de ce même programme. En vertu de cet accord de deux ans, plus de 37 millions d’arbres seront plantés dans la province grâce à un financement conjoint de près de 80 millions de dollars du Canada et de la Colombie-Britannique.

Le projet de reboisement sera principalement axé sur les zones touchées par les feux de forêt. Sur le plan écologique, il aura notamment pour avantages de transformer des zones fortement brûlées en futures forêts saines, de restaurer des habitats fauniques et de réduire les impacts des zones perturbées sur l’hydrologie. Son avantage carbone estimé est de 2,1 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer de la circulation 467 314 véhicules à essence pendant un an. Le projet devrait également créer et protéger environ 810 emplois directs et indirects. En dehors du programme fédéral 2 milliards d’arbres, la Colombie-Britannique a planté 1,6 milliard d’arbres depuis 2017. Ce record découle du programme provincial de reboisement financé par le Ministère et des obligations réglementaires en matière de sylviculture imposées par la province aux entreprises forestières comme condition de récolte.

Le financement annoncé aujourd’hui s’ajoutera au financement conjoint du programme 2 milliards d’arbres afin d’aider à préparer la Colombie-Britannique pour la saison de plantation de cette année. Ce financement, destiné à des projets qui ont eu lieu en 2021 et 2022, a soutenu des travaux d’arpentage dans les rivières Cariboo et Thompson, l’Okanagan et d’autres régions intérieures de la Colombie-Britannique touchées par des feux de forêt. Cette préparation a procuré des avantages économiques aux vergers à graines et aux pépinières d’arbres, les arbres devant être plantés à partir d’un large éventail de sources de semences à l’appui de la stratégie d’adaptation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique et du plan climatique du Canada.

Le projet annoncé aujourd’hui avec la Colombie-Britannique est l’un des six accords de contribution pluriannuels récemment signés entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres. Les travaux vont bon train quant à la conclusion d’autres ententes avec les provinces et les territoires pour planter plus d’arbres partout au Canada.

La plantation de deux milliards d’arbres sur une décennie est un élément crucial du plan climatique du Canada — il s’agit d’un marathon et non d’un sprint. Le nombre d’arbres plantés pourrait fluctuer à mesure que le programme s’intensifie. La mise à jour de l’été dernier indiquait qu’environ 29 millions d’arbres ont été plantés, ce qui représente environ 97 % des projections de plantation de la saison de 2021. Plus tard cet été, le ministre Wilkinson fera le point sur les chiffres de plantation de la saison de plantation de 2022.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, le Canada continue de lutter contre les changements climatiques avec toutes les solutions à sa disposition, y compris en plantant deux milliards d’arbres au cours de la prochaine décennie.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie – ils captent le carbone, améliorent la qualité de l’air et abritent diverses espèces sauvages – ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C’est pourquoi le Canada s’est engagé à planter deux milliards d’arbres. Grâce à cet investissement visant à planter plus de 37 millions d’arbres en Colombie-Britannique, nous lançons la saison de plantation de 2023 pour le programme 2 milliards d’arbres et nous montrons comment le travail de collaboration entre le gouvernement fédéral et nos partenaires provinciaux peut garantir que le bon arbre est planté au bon endroit et au bon moment. » – L’honorable Jonathan Wilkinson Ministre des Ressources naturelles

« Des forêts saines sont essentielles à la lutte mondiale contre les changements climatiques. La restauration de nos forêts est très importante pour notre santé et notre bien-être à tous. Les millions d’arbres qui seront plantés dans le cadre de ce programme fédéral conjoint de reboisement renforceront les efforts actuels de reboisement de la province, appuieront l’emploi, augmenteront la capacité de captage du carbone de nos forêts et réduiront les émissions dans la province à long terme. » – L’honorable Bruce Ralston Ministre des Forêts de la Colombie-Britannique

Quelques faits

En février 2023, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont signé une entente de principe dans le cadre du volet des provinces et des territoires du programme 2 milliards d’arbres. Par cette entente, le Canada et la Colombie-Britannique honorent leur engagement commun de procurer des avantages sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités grâce à la plantation d’arbres : https://www.canada.ca/fr/campagne/2-milliards-arbres/partenariats-du-programme-2-milliards-darbres-avec-les-provinces-et-les-territoires.html

L’accord de contribution entre le Canada et la Colombie-Britannique annoncé aujourd’hui est le premier de plusieurs accords conclus dans le cadre de l’entente de principe globale du Canada et de la Colombie-Britannique que le gouvernement fédéral a l’intention de signer avec la province au cours de la prochaine décennie. Il financera rétroactivement le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique pour planter plus de 37 millions d’arbres au cours de la saison de plantation de 2022 et de 2023.

Près de 80 millions de dollars en financement conjoint du Canada et de la Colombie-Britannique (39,9 millions de dollars chacun) appuieront cet accord.

Les six accords de contribution dans le cadre du programme 2 milliards d’arbres auxquels le ministre Wilkinson a fait référence aujourd’hui, y compris l’accord avec la Colombie-Britannique, découlent des sept ententes de principe globales que le gouvernement fédéral a signées avec les provinces et les territoires au cours de la dernière année. Ces ententes décrivent les paramètres généraux de la collaboration fédérale, provinciale et territoriale en matière de plantation de deux milliards d’arbres, en définissant l’amélioration de la biodiversité, la restauration de l’habitat, le captage du carbone, la permanence du couvert forestier et plusieurs activités de surveillance après la plantation comme objectifs de chaque projet de plantation d’arbres.

