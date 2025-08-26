Government supports six francophone initiatives in B.C.

CANADA, August 26 - Le gouvernement investit 250 000 $ pour subventionner six initiatives d’organismes à but non lucratif répondant aux besoins et priorités des communautés francophones de la Colombie-Britannique.

Les initiatives subventionnées relèvent de domaines très divers, dont la santé mentale, la littératie numérique, les arts et la culture.

«Les projets bénéficiant d’une subvention cette année mettent en relief la vitalité et la créativité des organisations francophones de la province, déclare Adrian Dix, le ministre responsable des affaires francophones. Je tiens à souligner tout particulièrement le fait que ce financement subventionne des projets conçus non seulement dans les grands centres urbains, mais aussi dans des collectivités comme Prince George et les Kootenays Ouest. Cela assure une célébration continue de la culture et de l’identité francophones de ces régions tout en renforçant le réseau de communautés dynamiques et inclusives d’un bout à l’autre de la Colombie-Britannique.»

Voici les projets subventionnés:

La Boussole, Centre Communautaire Francophone

Subvention: 24 230 $

Ce projet est destiné à venir en aide aux francophones dont la santé mentale ou le bien-être physique ont été démesurément affectés. Il s’appuie sur les principes intersectionnels d’équité en matière de santé, de pratiques tenant compte des traumatismes, de sécurité culturelle, de diversité et d’inclusion, ainsi que de dignité et d’autonomie afin de répondre aux besoins des francophones en situation de précarité.

Le Cercle des Canadiens français de Prince George

Subvention: 60 000 $

Ce projet propose une formation en compétences numériques de base destinée aux Franco-Colombiens qui font face à des obstacles pour accéder au marché du travail. Il s’adresse principalement aux adultes issus de groupes sous-représentés et combine ateliers pratiques, accompagnement individuel et matériel pédagogique en français.

Alliance Française Vancouver

Subvention: 33 828 $

Ce projet consiste à maintenir et développer des programmes artistiques et culturels destinés à répondre aux besoins des francophones afin de favoriser l’accès aux services en français de qualité dans un contexte minoritaire.

Association des francophones des Kootenays Ouest (AKFO)

Subvention: 22 000 $

Ce projet vise la création d’un répertoire numérique interactif des services, ressources et informations disponibles en français dans les Kootenays Ouest (santé, emploi, juridique, soutien à la parentalité, vie communautaire, etc.).

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique (FFCB)

Subvention:16 914 $

Création, avec la participation de la communauté francophone, de l’hymne de la francophonie britanno-colombienne. Le projet prévoit diverses phases, notamment écriture des paroles, composition musicale, enregistrement et présentation. L’hymne favorisera la fierté francophone dans la province.

Coopérative d’immigration Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique

Subvention: 93 028 $

Fils d’identité est une exposition unique, qui sera présentée au cours du Mois de l’histoire des Noirs en 2026. Il met à l’honneur le wax, un tissu emblématique, à travers les œuvres d’artistes afrodescendants canadiens. Développée de concert avec des partenaires culturels, elle propose des performances, des ateliers participatifs et une programmation inclusive pour célébrer la richesse des identités afro-francophones. Ce projet favorise la lutte contre le racisme systémique.

Quelques Faits:

• Depuis 2018, le fonds provincial pour les services en français a financé 38 projets.

• Le français est l’une des langues officielles du Canada.

• Selon les dernières statistiques, plus de 300 000 habitants de la Colombie-Britannique peuvent tenir une conversation en français.

• Outre ses milliers d’habitants francophones, la Colombie-Britannique accueille de nombreux étudiants, travailleurs et visiteurs du Canada et de l’étranger parlant français qui contribuent à la richesse sociale, culturelle, linguistique et économique de la province.

Plus D’informations:

Fonds provincial pour les services en français: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/organizational-structure/office-of-the-premier/intergovernmental-relations-secretariat/en-francais/affaires-francophones/possibilites-de-financement-provincial