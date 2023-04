La technologie Hemerion en cours de validation clinique de Phase I

Traitement du cancer : Hemerion décroche un financement supplémentaire de 2 millions € auprès de Bpifrance

Ce financement complète nos premières levées de fonds et ouvre la voie à une mise en place des essais cliniques de phase II dans le traitement du glioblastome avec nos partenaires américains.” — Maximilien Vermandel

VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE, April 18, 2023/EINPresswire.com/ -- Dans le cadre du plan Deeptech, Hemerion obtient un nouveau financement de 2 M € auprès de Bpifrance. Cette aide financière vient compléter les ressources engagées par la start-up healthtech pour la validation clinique de sa technologie pour le traitement du cancer du cerveau le plus agressif.

Hemerion développe une approche thérapeutique innovante basée sur la combinaison d’un médicament (Pentalafen®) et d’un équipement photonique (Heliance® Solution).

Améliorer le traitement du cancer du cerveau

La première indication de cette technologie se concentre sur le traitement du glioblastome, l’un des cancers du cerveau les plus agressifs, qui touche environ 30 000 nouveaux patients chaque année en Europe et aux USA.

Administré au patient avant l’ablation de la tumeur, le Pentalafen® se concentre dans les cellules tumorales alors qu’il est éliminé par les cellules saines.

Juste après la résection de la tumeur, le neurochirurgien illumine la cavité avec la solution Heliance®. La lumière active le Pentalafen® qui détruit les cellules cancéreuses résiduelles. La tumeur est éradiquée partout où la lumière pénètre.

Les résultats des essais de phase I réalisés en 2017 et 2018 avec le CHU de Lille ont été publiés dans la revue Journal of Neuro-Oncology en 2021. Ils démontrent la sécurité et la tolérance du traitement ainsi que des premiers résultats d’efficacité très encourageants. Le traitement pourrait significativement améliorer la survie et la qualité de vie des patients.

Une technologie qui s’intègre parfaitement dans le standard de soins

La technologie Hemerion s’intègre parfaitement au standard de soins, en complément de la chirurgie, de la radiothérapie et de chimiothérapie.

Co-conçue avec une équipe de neurochirurgiens, elle prend naturellement sa place au bloc opératoire, en complément des résections tumorales.

Le traitement développé par Hemerion vise à améliorer la prise en charge actuelle, dans une pathologie où le pronostic est très sombre, avec une espérance de vie médiane au moment du diagnostic inférieure à 18 mois.

Objectif : accélérer mise en place d’essais cliniques de phase II

Octroyé dans le cadre du Plan Deeptech de Bpifrance, ce financement permettra à Hemerion d’accélérer la mise en place des essais cliniques de phase II, actuellement discutés avec la Food and Drug Administration (FDA) pour une première inclusion de patient fin 2023.

Il ouvre aussi de nouvelles perspectives à l’entreprise pour l’extension de la technologie à d’autres indications dans le secteur de l’oncologie.

Cette aide obtenue de Bpifrance se décompose en deux versements via le Programme d’Investissements d’Avenir lancé par l’État : 1,5 M € sous forme d’avance récupérable, et 0,5 M€ sous forme de subventions.

L’aide au développement Deeptech de Bpifrance finance les dépenses liées aux phases de recherche et développement d’un projet d’innovation de rupture avant son lancement industriel et commercial. Lancé en 2019, le plan Deeptech est doté de 3 milliards d’euros sur cinq ans et vise la création de 500 start-ups chaque année.

“Ce financement complète très favorablement nos premières levées de fonds et ouvre la voie à une mise en place plus rapide des essais cliniques de phase II dans le traitement du glioblastome avec nos partenaires cliniques américains. Il nous donne aussi les moyens de tester notre technologie sur d’autres types de cancers, ce qui renforcerait notre pipeline “, déclare Maximilien Vermandel, CEO d’Hemerion.

Prochaine étape : un financement de série A

Le financement de Bpifrance met Hemerion en position très favorable pour réunir un tour de table de série A. Cette étape est essentielle pour financer les essais cliniques de phase II et III nécessaires à la commercialisation de la première solution Hemerion.

“Cette aide de la Bpifrance porte le montant de nos financements à plus de 7 millions € en 2 ans. C’est une belle marque de confiance accordée à notre technologie qui prépare idéalement les prochaines levées de fonds. “, souligne Michel Andraud, le directeur financier d’Hemerion.

Le mécanisme d'action de la technologie Hemerion contre le cancer