Des chercheurs du groupe BGI nommés chercheurs chinois les plus cités par Elsevier

SHENZHEN, CHINE, April 13, 2023/ EINPresswire.com / -- Elsevier, groupe éditorial mondial et leader dans le domaine de l'information et de l'analyse, a récemment dévoilé sa liste des chercheurs chinois les plus cités en 2022, qui comprend quatre éminents chercheurs du groupe BGI.La catégorie Biologie comprenait trois chercheurs de BGI - Wang Jian, Cofondateur et Président de BGI Group ; Yang Huanming, Cofondateur, Directeur et Président de BGI Group ; et Xu Xun, Directeur Exécutif de BGI Group, Directeur de BGI-Research. Li Bo, PDG de GenoImmune Therapeutics Biotech Ltd, une société du groupe BGI, a été retenu pour la catégorie Médecine clinique.En 2022, les travaux des chercheurs de BGI ont permis de publier 112 articles de recherche dans la collection « CNNS » (Cell, Nature, The New England Journal of Medicine, Science et leurs revues apparentées). Parmi ces articles, sept ont été publiés dans Cell, Nature et Science. BGI-Research a poursuivi ses efforts pour digitaliser la vie sur terre et a contribué à ce que plus de 39 % des génomes animaux et végétaux soient séquencés au niveau mondial avant la fin de l'année 2022.Le SpatioTemporal Omics Consortium (STOC), dont BGI-Research est l'un des membres fondateurs, a rassemblé plus de 190 scientifiques de premier plan originaires de 30 pays, dont le premier groupe d'articles de recherche a été publié sur Cell Press et présenté sur la page web du STOC sous la forme d'une collection d'articles vedettes. BGI-Research est l'une des principales branches de recherche du groupe BGI.La liste des chercheurs chinois les plus cités en 2022 comporte 5 216 chercheurs issus de 504 universités, entreprises et instituts de recherche.