5 tendances de la visioconférence pour 2023

5 Tendances de la Visioconférence pour 2023

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS, April 11, 2023/EINPresswire.com/ -- Quand avez-vous pour la dernière fois décroché un téléphone au travail pour appeler quelqu’un ? Au lieu d'un téléphone de bureau, nous prenons un casque et lançons un appel de visioconférence ! La visioconférence s'est imposée dans l'environnement de travail moderne, elle est devenue aussi vitale que le courrier électronique dans notre vie quotidienne professionnelle.

Le travail hybride n'est plus nouveau, mais les entreprises du monde entier élargissent leurs offres de flexibilité, soutenant ainsi la croissance de la visioconférence. Celle-ci évolue en permanence pour répondre aux besoins des entreprises et des employés. Les cinq tendances de la visioconférence pour 2023 seront les attentes de chacun !

Visioconférence assistée par l'IA

L'intelligence artificielle (IA) ajoute une couche de sophistication à la visioconférence. En optimisant les expériences de réunion virtuelles, l'IA est responsable de la réduction du bruit, de l'amélioration de la présentation, de la transcription en direct, des résumés de réunion et de l’analytique.

Les avancées dans le traitement du langage naturel (NLP) permettent aux personnes qui ne sont pas des locuteurs natifs ou qui ont des difficultés auditives de participer pleinement aux réunions virtuelles. La transcription en direct devrait devenir encore plus rapide et plus précise.

Avec l'essor de l'IA, les logiciels et matériels de visioconférence sont intégrés à des fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance faciale qui permettent de créer des résumés de réunion avec tous les participants et permettent au service informatique d'analyser les espaces de réunion et de les optimiser davantage.

Interopérabilité

La plupart des entreprises utilisent l'une des plateformes de visioconférence suivantes : Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou Skype pour les entreprises. Cela représente des centaines de millions d'utilisateurs communiquant sur leurs plateformes respectives chaque jour. Mais que se passe-t-il lorsque l'utilisateur de Zoom souhaite se connecter à l'utilisateur de Microsoft Teams ?

Le défi de lier des plateformes de réunion en ligne pour des expériences de réunion simplifiées et sans friction est énorme. C'est là que l'interopérabilité entre en jeu.

L'interopérabilité fait référence à des réunions virtuelles simplifiées, indépendamment de la plateforme choisie, et à une connectivité facile via un logiciel ou un matériel. Nous avons vu les principaux acteurs de l'UC&C mettre à niveau leurs appareils pour permettre à la fois des réunions Zoom et Microsoft Teams. Les fournisseurs de logiciels abordent également ce problème, en se concentrant sur une collaboration fiable entre différentes plateformes.

Égalité de la réunion

Alors que les distances physiques entre les employés, les clients ou les partenaires augmentent avec le travail flexible, ce passage à la visioconférence ne devrait pas affecter la qualité de la communication et de la collaboration. Chaque participant distant devrait être en mesure de partager, d'être entendu et vu dans une réunion virtuelle. Les espaces virtuels devraient également offrir une cohérence de qualité.

Les bruits de fond et les vidéos pixelisées ne sont plus acceptés dans les réunions à distance. Une configuration médiocre, à la maison ou au bureau, n'est pas largement tolérée, considérée comme non professionnelle et inefficace.

L'égalité des réunions se concentre sur l'inclusion et la technologie qui permet d'obtenir les meilleurs résultats possibles des réunions virtuelles sans exclure les participants distants ou mal équipés.

Salles Microsoft Teams

Pour lutter contre l'inefficacité et offrir l'égalité de la réunion, les salles Microsoft Teams offrent une solution complète pour les entreprises : une fonctionnalité logicielle et matérielle intégrée pour des réunions productives.

Les salles Microsoft Teams font référence aux espaces de réunion physiques où les appareils de visioconférence tels que les écrans, les caméras et l'audio sont certifiés pour les salles Microsoft Teams et fonctionnent en harmonie. Cette solution complète offre aux utilisateurs un accès facile et des données analytique des réunions.

Pour une égalité globale des réunions, les salles Microsoft Teams avancées incluent désormais Front Row - une solution d'espace de réunion qui déplace la vue de la galerie en bas de l'écran, de sorte que les participants à la réunion à distance soient assis au niveau des yeux avec leurs collègues présents dans la salle. Cela favorise une collaboration sans frontières - des réunions hybrides inclusives et engageantes.

Sécurité et vie privée

La montée de la visioconférence et le passage à une collaboration virtuelle ont soulevé des questions sur la sécurité des données et la vie privée des individus. Le gouvernement américain et son agence nationale de sécurité (NSA) considèrent même la tendance au travail à distance comme une question de sécurité nationale.

Un nombre croissant de réunions virtuelles ont donné lieu à des "Zoom bombings" - la prise de contrôle de réunions à distance par des trolls et des pirates informatiques. Ce n'est pas limité à Zoom, même s'il porte son nom, cela affecte toutes les plates-formes et les utilisateurs de vidéoconférence. Pour éviter les perturbations causées par les "Zoom bombers", voici quelques astuces pour des réunions plus sécurisées :

• Activer les salles d'attente et vérifier les participants

• Ajouter un mot de passe à la réunion

• Utiliser un arrière-plan virtuel

• Garder le logiciel à jour

• Ne jamais partager le lien de la réunion publiquement

La visioconférence domine toujours nos journées de travail et ne montre aucun signe de ralentissement dans les prochaines années. Sortis de la pandémie et dans un monde plus flexible, la visioconférence s'adapte et améliore continuellement les expériences de réunion à distance des utilisateurs.