5 Tendenze per le Videoconferenze del 2023

Quando è stata l'ultima volta che hai preso il telefono in ufficio per chiamare qualcuno? Al posto di un telefono da ufficio, prendiamo le cuffie e avviamo una videoconferenza! Consolidando il suo posto in un ambiente lavorativo moderno, le videoconferenze sono diventate vitali quanto le e-mail nella nostra vita lavorativa quotidiana.

Il lavoro ibrido non è più una novità, ma le aziende di tutto il mondo stanno ampliando i loro pacchetti di flessibilità, supportando la crescita delle videoconferenze. Le videoconferenze sono in costante evoluzione, rispondendo alle esigenze di aziende e dipendenti. Pertanto, le seguenti 5 tendenze per le videoconferenze del 2023 dovrebbero essere monitorate da tutti!

Videoconferenze alimentate dall'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale (AI) sta aggiungendo uno strato di sofisticazione alle videoconferenze. Ottimizzando le esperienze di riunione virtuali, l'AI è responsabile della riduzione del rumore, dell'ottimizzazione della presentazione, delle trascrizioni in tempo reale, dei riassunti delle riunioni e delle analisi.

I progressi nella tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) consentono a persone che non sono madrelingua o che hanno difficoltà uditive di partecipare pienamente alle riunioni virtuali. La trascrizione in tempo reale sta diventando sempre più veloce e precisa.

Con l'aumento dell'AI, il software e l'hardware delle videoconferenze vengono integrati con funzionalità intelligenti come il riconoscimento facciale che aiuta a creare riassunti delle riunioni con tutti i partecipanti, consentono al dipartimento IT di analizzare gli spazi delle sale riunioni e come ottimizzarli ulteriormente.

Interoperabilità

La maggior parte delle aziende utilizza una delle seguenti piattaforme di videoconferenza: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet o Skype for Business. Ciò significa che ogni giorno centinaia di milioni di utenti comunicano attraverso le rispettive piattaforme. Ma cosa succede quando un utente di Zoom vuole connettersi con un utente di Microsoft Teams?

La sfida di collegare le piattaforme di riunione online per un'esperienza di riunione semplice e senza problemi è ardua. Ecco dove entra in gioco l'interoperabilità.

L'interoperabilità si riferisce a riunioni virtuali semplificate, indipendentemente dalla piattaforma scelta e con una facile connettività sia attraverso il software che l'hardware. Abbiamo visto i principali player UC&C migliorare i loro dispositivi per consentire sia le riunioni Zoom che quelle di Microsoft Teams. I fornitori di software stanno anche affrontando questo problema, concentrati sulla collaborazione affidabile tra piattaforme diverse.

Uguaglianza nelle riunioni

Mentre le distanze fisiche tra dipendenti, clienti o partner aumentano con il lavoro flessibile, questo passaggio verso le videoconferenze non dovrebbe influire sulla qualità della comunicazione e della collaborazione. Ogni partecipante remoto dovrebbe essere in grado di condividere, essere ascoltato e visto in una riunione virtuale. Gli spazi virtuali dovrebbero inoltre offrire una coerenza nella qualità.

Non sono più accettati audio scadente e video pixelati nelle riunioni remote. Una cattiva configurazione, a casa o in ufficio, non è ampiamente tollerata, considerata poco professionale ed inefficace.

L'uguaglianza nelle riunioni si concentra sull'inclusività e sulla tecnologia che aiuta a ottenere i migliori risultati possibili dalle riunioni virtuali senza escludere i partecipanti remoti o scarsamente attrezzati.

Microsoft Teams Rooms

Per combattere l'inefficienza e fornire uguaglianza nelle riunioni, Microsoft Teams Rooms offrono una soluzione completa per le aziende: funzionalità integrate di software e hardware per riunioni produttive.

Microsoft Teams Rooms si riferisce a spazi fisici per le riunioni in cui dispositivi di videoconferenza come display, telecamere e audio sono certificati per Microsoft Teams Rooms e lavorano in sinergia. Questa soluzione completa fornisce agli utenti un facile accesso e analisi delle riunioni.

Per garantire l'uguaglianza complessiva delle riunioni, le avanzate Microsoft Teams Rooms includono ora Front Row, una soluzione per gli spazi di riunione che sposta la visualizzazione della galleria in basso sullo schermo, in modo che i partecipanti remoti alla riunione si trovino allo stesso livello dei colleghi presenti nella stanza. Ciò promuove la collaborazione senza confini - riunioni ibride inclusivi ed accattivanti.

Sicurezza e privacy

L'aumento delle videoconferenze e il passaggio a lavorare insieme in uno spazio virtuale hanno sollevato alcune questioni sulla sicurezza dei dati e sulla privacy individuale. Il governo degli Stati Uniti e la sua National Security Agency (NSA) considerano persino la tendenza al lavoro remoto una questione di sicurezza nazionale.

Un numero crescente di riunioni virtuali ha dato vita a "Zoom bombing" - il sequestro di riunioni remote da parte di troll e hacker su internet.

Non è limitato a Zoom, anche se porta il suo nome, ma riguarda tutte le piattaforme di videoconferenza e gli utenti. Per evitare interruzioni causate da attacchi di hacker durante le riunioni, ecco alcuni consigli per incontri più sicuri:

• Abilitare le stanze d'attesa e verificare i partecipanti

• Aggiungere una password alla riunione

• Utilizzare uno sfondo virtuale

• Mantenere il software aggiornato

• Non condividere mai il link della riunione pubblicamente

Le videoconferenze dominano ancora le nostre giornate lavorative e non sembrano rallentare il prossimo anno. Usciti dalla pandemia e in un mondo più flessibile, le videoconferenze si stanno adattando continuamente e migliorando le esperienze di riunione remote degli utenti.