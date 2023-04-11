إيجيت للإستشارات توقع إتفاقية لإجراء دراسة جدوى جديدة لمنخفض القطارة مع إليت كابيتال وشركاه
القاهرة, مصر, April 11, 2023/EINPresswire.com/ -- أعلن السيد جورج مثارو ، الرئيس التنفيذي لإليت كابيتال وشركاه المحدودة ، والدكتور إيهاب أنور ، الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرية للتجارة الدولية والإستشارات (إيجيت للإستشارات) ، اليوم أن إيجيت للإستشارات قد وقعت إتفاقية مع إليت كابيتال وشركاه المحدودة لإجراء دراسة جدوى فنية جديدة لمنخفض القطارة في مصر.
"طلبت إليت كابيتال من شركتنا إستكمال دراسة جدوى فنية جديدة لمنخفض القطارة ، على أساس تجنب كل العقبات التي يواجهها هذا المشروع منذ عقود بما في ذلك القضايا البيئية ، وعلى أساس إستخدام المفاهيم والتكنولوجيا الأكثر تقدمًا والتي من شأنها زيادة حجم الصادرات والتدفقات المالية لمصر ،" قال الدكتور إيهاب أنور.
منخفض القطارة هو منخفض يقع في شمال غرب مصر ، وتحديدًا في محافظة مطروح. المنخفض جزء من الصحراء الغربية لمصر. يقع منخفض القطارة تحت مستوى سطح البحر ، وقاعه مغطى بأحواض الملح والكثبان الرملية والمستنقعات المالحة.
تمت نشأة منخفض القطارة من خلال تفاعل عوامل التجوية الملحية والتعرية بفعل الرياح ويقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا (10 ميل) إلى الغرب من المنخفض واحات سيوة في مصر وجغبوب في ليبيا في منخفضات أصغر ولكنها مماثلة.
وأضاف الدكتور إيهاب أنور ، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيت للإستشارات ، "من المتوقع أن يساهم مشروع منخفض القطارة في الإقتصاد المصري ، ويوفر فرص عمل جديدة ويزيد الناتج المحلي الإجمالي لمصر. ستوفر دراسة الجدوى الجديدة هذه تحليلًا مفصلًا للجوانب الفنية والإقتصادية والبيئية للمشروع ، كما ستحدد أي مخاطر محتملة وتضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع ."
يحتوي منخفض القطارة على ثاني أدنى نقطة في إفريقيا على ارتفاع 133 مترًا (436 قدمًا) تحت مستوى سطح البحر ، وأقل نقطة هي بحيرة عسل في جيبوتي. يغطي المنخفض حوالي 19605 كيلومترات مربعة (7570 ميل مربع) ، وهو حجم مماثل لبحيرة أونتاريو أو ضعف مساحة لبنان. نظرًا لحجمها وقربها من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فقد أجريت دراسات سابقة تقترح إغراق المنطقة لإستخدامات مختلفة ، مثل إمكانية توليد الطاقة الكهرومائية هناك.
وأضاف السيد جورج مثارو ، الرئيس التنفيذي لإليت كابيتال وشركاه المحدودة ، "أن إليت كابيتال وشركاه تؤمن بأن مستقبل العمل في جمهورية مصر العربية سيكون مزدهرًا بعد تجاوز فترة التقلبات المالية العالمية والدخول في مرحلة الإستقرار المتوقعة في أسواق المال والأعمال. إجراء دراسة لأكبر مشروع أخضر في العالم ، وتحديدًا في مصر ، تقوم على أربعة عناصر (الطاقة الهيدروجينية ، والزراعة ، والصناعة ، والتعدين الحديث) لزيادة الصادرات المصرية إلى جانب الحفاظ على البيئة ستكون من أهم الخطوات نحو القفز إلى المستقبل الذي تطمح إليه كل دولة في العالم."
إليت كابيتال وشركاه المحدودة هي شركة إدارة مالية تقدم خدمات متعلقة بالمشاريع بما في ذلك الإدارة والإستشارات والتمويل ، لا سيما للبنية التحتية الكبيرة والمشاريع التجارية الضخمة.
تقدم إليت كابيتال وشركاه المحدودة ثروة من الخبرات في المعاملات المصرفية والمالية ولديها مجموعة من الخدمات الإستشارية المتخصصة للعملاء من القطاع الخاص والشركات المتوسطة والكبيرة وكذلك الحكومات. كما أنها المدير الحصري لبرنامج مستقبل التمويل الحكومي 2030®.
وأضاف السيد أحمد أبو اليزيد ، المدير الإقليمي لشركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة في مصر ، "سيتعاون فريق إليت كابيتال في مصر ، وكذلك في المكتب الرئيسي في لندن ، مع إيجيت للإستشارات جنبًا إلى جنب أثناء تنفيذ الدراسة لتبادل جميع المعلومات الداعمة والتنسيق مع الهيئات الأكاديمية الدولية المتخصصة."
من المتوقع أن تكتمل دراسة الجدوى الجديدة في الأشهر المقبلة ، وستقدم تحليلًا مفصلًا للجدوى الفنية ، وطلب السوق ، والأثر البيئي للمشروع. كما ستحدد الدراسة المخاطر والتحديات المحتملة ، وتضع خطة شاملة لتنفيذ المشروع ، وفي نفس الوقت من المتوقع أن يكون مشروع منخفض القطارة محولا رئيسيًا للإقتصاد المصري.
الدكتور إيهاب أنور، دكتوراه في الإقتصاد ، والسيد جورج مثارو ، ماجستير في إدارة الأعمال ، والسيد أحمد أبو اليزيد ، ماجستير في إدارة الأعمال ، إختتموا بيانهم بالقول ، "نود أيضًا أن نشكر شركتي الدراسة داينافين من بلجيكا و سي بي أف من الولايات المتحدة الأمريكية لدخولهما في تحالف مع إيجيت للإستشارات لإجراء دراسة الجدوى الفنية الجديدة لمنخفض القطارة. كما نود أن نعلن أن دراسة الجدوى الجديدة ستقدم إلى مصر على نفقتنا الخاصة دون أي شروط مسبقة أو التزامات من أي نوع على الحكومة المصرية ، دعمًا لجهود مصر في تطوير المشروعات الخضراء والحفاظ على البيئة والمناخ في جميع أنحاء العالم."
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