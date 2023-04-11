إيجيت للإستشارات توقع إتفاقية لإجراء دراسة جدوى جديدة لمنخفض القطارة مع إليت كابيتال وشركاه

من اليمين : الدكتور/ إيهاب أنور ، الرئيس التنفيذي إيجيت للإستشارات - السيد/ أحمد أبو اليزيد ، المدير الإقليمي لشركة إليت كابيتال وشركاه المحدودة - السيد/ جورج مثارو ، الرئيس التنفيذي لإليت كابيتال وشركاه المحدودة