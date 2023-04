SABESP – FATO RELEVANTE - Resultado da Revisão Tarifária Extraordinária e Reajuste Tarifário Anual

SAO PAULO, BRASIL, April 7, 2023/ EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados nos dias 21 de dezembro de 2022 e no dia 16 de fevereiro de 2023, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) divulgou a Deliberação nº 1.394/2023 , referente a Revisão Tarifária Extraordinária e a Deliberação nº 1.395/2023 , que dispõe sobre os novos valores das tarifas, autorizando a Companhia a aplicar o índice de reajuste tarifário total de 9,5609%, em relação às tarifas vigentes, resultado da seguinte composição:• IPCA (fevereiro/2022 a fevereiro/2023) de 5,5964%;• Fator de eficiência (fator X) de 0,2142%;• Índice Geral de Qualidade (IGQ 2023) a ser descontado de 0,1280%;• Resultado da Revisão Tarifária Extraordinária de 5,5532%;• Ajuste compensatório (referente ao exercício de 2021) a ser descontado de 1,4040%.Junto às Deliberações, foram divulgadas as respectivas Notas Técnicas Finais. Os documentos podem ser acessados no site da ARSESP ou nos links:Deliberação nº 1.394/2023Deliberação nº 1.395/2023Nota Técnica Final NT.F- 0013-2023A Deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e passará a vigorar a partir de 10 de maio de 2023. As tabelas tarifárias serão disponibilizadas no site da Sabesp, www.sabesp.com.br e em todas as agências de atendimento da Companhia.