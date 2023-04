Dopo l'acquisto del Manchester United, XXI Century Capital di Thomas Zilliacus si concentra sugli investimenti in Italia

Thomas Zilliacus, Fondatore e Presidente XXI Century Capital Enice Favella, Fondatrice Berseth Fashion Group

XXI Century Capital, la società di investimento di Thomas Zilliacus, l'imprenditore finlandese, dice che lo farà focus sugli investimenti nel calcio in Italia

L'Italia ha bisogno di essere riportata alla sua posizione di prima nazione calcistica del mondo. Il lavoro inizia a livello di club. Vediamo molte interessanti di investimento nei club italiani” — Thomas Zilliacus

COMO, LOMBARDIA, ITALIA, April 6, 2023/ EINPresswire.com / -- XXI Century Capital, la società di investimento appartenente a Thomas Zilliacus Nordic Values Group, coinvolta in un'offerta per l'acquisto del club calcistico del Manchester United , ha annunciato oggi che si concentrerà ora sugli investimenti nel calcio, nella moda e nel settore immobiliare di lusso in Italia.La società ha già iniziato a investire in Italia, dove la scorsa settimana ha annunciato il suo investimento in Berseth Fashion Group, una nuova entusiasmante azienda di moda con sede a Milano fondata dalla talentuosa giovane stilista Enice Favella.”Sto trascorrendo parte dell'anno nella mia casa in Italia. Amo il paese, la sua cultura e la sua gente. Continuerò quindi ad investire in Italia. Questi investimenti cresceranno. Ci concentreremo su investimenti in club di calcio, marchi di moda e immobili di lusso in Italia” afferma Thomas Zilliacus.“L'Italia ha bisogno di essere riportata alla sua posizione di prima nazione calcistica del mondo. Il lavoro inizia a livello di club. Vediamo molte interessanti opportunità di investimento nei club italiani e ci concentreremo su di esse dopo che la nostra candidatura per il Manchester United sarà completata”, afferma Zilliacus.Enice Favella, la fondatrice di Berseth Fashion Group con sede a Milano, ritiene che l'investimento di XXI Capital Group consentirà alla sua azienda di crescere rapidamente. ”L'investimento ci consente di lanciare presto la nostra prima collezione. Ora stiamo cercando produttori italiani che possano iniziare a produrre i nostri vestiti” dice lei.Per piu informazione:info@xxicenturycapital.com