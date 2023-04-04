Мероприятие по лечению близорукости под эгидой Всемирного совета оптометрии объединило 1 700 участников, 123 стран мира

С материалами виртуального мероприятия «Продвижение глобального стандарта медицинской помощи» уже ознакомиться по запросу веб-сайте ВСО «Лечение близорукости»

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, April 4, 2023/ EINPresswire.com / -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) при содействии компании CooperVision, общепризнанного лидера в лечении близорукости, принял более 1700 участников, которые представили 123 страны на состоявшемся 16 февраля виртуальном мероприятии «Лечение близорукости: продвижение глобального стандарта медицинской помощи». На виртуальном мероприятии эксперты поделились своим мнением о глобальных стандартах медицинской помощи и о том, как они сделали лечение близорукости неотъемлемой частью своей работы. С материалами мероприятия, во время которого также прозвучали мнения пациентов, уже можно ознакомиться по запросу на https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/multimedia-resources/ В апреле 2021 г. Всемирный совет оптометрии представил резолюцию о стандарте медицинской помощи при близорукости, в которой описан подход, основанный на принципах доказательной медицины и состоящий из трех основных элементов: облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение.Избранный президент ВСО доктор Сандра Блок (Sandra Block) заявила: «Нам известно, что оптометристы во всех странах мира очень заняты своей практикой и повседневной жизнью, и у них не остается времени на просмотр вебинаров. Чтобы помочь им, Всемирный совет оптометрии с удовольствием предоставляет по запросу видеозаписи виртуальных мероприятий «Продвижение глобального стандарта медицинской помощи». Благодаря этому офтальмологи имеют возможность ознакомиться с последними новостями о стандарте медицинской помощи в сфере лечения близорукости в удобное для них время».С презентациями виртуального мероприятия ВСО «Лечение близорукости: продвижение глобального стандарта медицинской помощи» уже можно ознакомиться по запросу. Узнайте об эпидемии близорукости с помощью реальных историй, рассказанных пациентами и ведущими офтальмологами, среди которых:Профессор Сеан-Мэй Со (Seang-Mei Saw), бакалавр медицины и хирургии, магистр в области общественного здравоохранения, доктор философии, член Академии медицинских наук, является заслуженным профессором имени Уоллеса Фулдса в Медицинской школе Duke-NUS в Сингапуре и сопредседателем (биомедицина) Экспертного совета организации NUS. Профессор Со получила международное признание как одна из ведущих исследователей в области близорукости. Она провела важные наблюдения и совершила ключевые открытия в области эпидемиологии близорукости, характеризуя экологические, генетические и анатомические предикторы данного нарушения у детей и взрослых как в Сингапуре, так и во всем мире.Доктор Кай-Ип Чой (Kai-yip Choi) — научный сотрудник Школы оптометрии Гонконгского политехнического университета. Он получил степени бакалавра наук и доктора философии в области оптометрии в Гонконгском политехническом университете в 2014 и 2021 годах соответственно. С 2014 года оказывает оптометрическую клиническую помощь в университетской клинике.Доктор Фу Ли Лянь (Foo Li Lian) — офтальмолог-консультант Службы по близорукости и Отделения рефракции Сингапурского национального офтальмологического центра и Центра передового опыта в области близорукости. Специализируясь в области близорукости и уделяя особое внимание контролю данного нарушения у детей, а также в области хирургии рефракции и катаракты, доктор Фу стремится создать методы лечения следующего поколения, которые могут остановить неумолимое развитие близорукости.Инди Гревал (Indie Grewal), бакалавр наук (диплом с отличием), член Коллегии оптометристов, дипломированный специалист в области терапии (с правом назначать лечение самостоятельно), сертифицированный специалист в области глаукомы, член Британского общества специалистов, изготавливающих линзы для очков, член Британской ассоциации по контактным линзам, является квалифицированным специалистом по продаже оптических изделий и оптометристом с более чем тридцатилетним опытом работы в области оптики. Помимо участия в клинических исследованиях контактных линз, он проявляет особый интерес к лечению близорукости и подбору мультифокальных контактных линз.Джессика Хейнс (Jessica Haynes), оптометрист, член Американской академии оптометрии, член Общества оптометрии сетчатки, дипломант Американского совета по оптометрии, работает преподавателем-консультантом в Клинике передового лечения глазных болезней Южного колледжа оптометрии и младшим оптометристом на полную ставку в Институте сетчатки Чарльза. Она является членом Американской академии оптометрии и Общества оптометрии сетчатки, а также дипломантом Американского совета по оптометрии.Ясмин Вайеб (Yasmin Whayeb), бакалавр наук (диплом с отличием), член Коллегии оптометристов, является оптометристом и аспирантом Астонского университета, Бирмингем, Великобритания. Ее исследовательские интересы включают прогрессирование и лечение близорукости у детей, а также реакцию сосудистой оболочки глаза на методы оптической коррекции данного нарушения зрения.Кайл Клют (Kyle Klute), оптометрист, является собственником и практикующим специалистом компании Good Life Eyecare, предоставляющей многопрофильную медицинскую помощь в восточной части штата Небраска и западной части штата Айова. Он является членом Американской академии оптометрии, аттестованным Американским советом по сертификации в области медицинской оптометрии, а также редактором журнала «Медицинская оптометрия» (Journal of Medical Optometry).Посетите веб-сайт Всемирного совета оптометрии по лечению близорукости, на котором представлены резолюция о стандарте медицинской помощи, страница принятия обязательства, а также мультимедийный ресурсный центр с возможностью выполнения поиска и сортировки практических инструментов и полезной информации для оптометристов, перейдя по ссылке https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/ О Всемирном совете оптометрииВсемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.worldoptometry.org или подпишитесь на наши страницы в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram.