حدث إدارة قصر النظر الذي أقامه المجلس العالمي للبصريات يشهد حضور 1700 شخص من 123 بلدًا

يتوفر الآن فيديو الحدث "تعزيز معيار الرعاية العالمي" الذي تم إقامتهعبر الإنترنت حسب الطلب على موقع الويب الخاص بإدارة قصر النظر التابع للمجلس العالمي للبصريات

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, April 4, 2023/ EINPresswire.com / -- المجلس العالمي للبصريات (WCO) بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال علاج قصر النظر CooperVision رحبا بأكثر من 1700 مشارك يمثلون 123 بلدًا قاموا بالتسجيل في هذا الحدث الذي أُقيم يوم 16 فبراير عبر الإنترنت بعنوان "إدارة قصر النظر: تعزيز معيار الرعاية العالمي". استضاف الحدث الذي انعقد عبر الإنترنت خبراء متخصصين في هذا المجال لمشاركة الرؤى بشأن المعيار العالمي للرعاية وكيف جعلوا إدارة قصر النظر جزءًا لا يتجزأ من عملهم. هذا الحدث الذي قدم أيضًا وجهات نظر المرضى متاح حسب الطلب على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/multimedia-resources/ أصدر المجلس العالمي للبصريات قرار معيار الرعاية الخاصة بإدارة قصر النظر في شهر أبريل 2021، وهو تعريف لمعيار رعاية العيون القائم على الأدلة والذي يتألف من ثلاثة محاور رئيسية هي التخفيف والقياس والإدارة.وقد صرحت الدكتورة ساندرا بلوك الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات قائلة: "نعلم أن المتخصصين في مجال البصريات منشغلون للغاية بممارساتهم المهنية وبحياتهم وهو الأمر الذي يحد من الوقت المتاح لمشاهدة الندوات عبر الإنترنت. ومن أجل تقديم الدعم اللازم لهم، يسعد المجلس العالمي للبصريات أن يقدم الآن فيديوهات الحدث "تعزيز معيار الرعاية العالمي" الذي تم عقده عبر الإنترنت عند طلبها وذلك حتي يتمكن المتخصصون في مجال العناية بالعيون من التعرف على أحدث مستجدات إدارة قصر النظر وفقًا لمعايير الرعاية القياسية وذلك في الوقت الذي يناسبهم."العروض التقديمية التي تم تناولها في الحدث الذي عقده المجلس العالمي للبصريات عبر الإنترنت بعنوان "إدارة قصر النظر: تعزيز معيار الرعاية العالمي" متاحة الآن حسب الطلب لاستكشاف وباء قصر النظر من خلال سرد المرضى والمتخصصين من الرواد في مجال العناية بالعيون قصصًا واقعية، ومن بين هؤلاء الرواد:الأستاذة "سيانج مي سو"، الحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة، وماجستير الصحة العامة، ودرجة الدكتوراه، وزمالة أكاديمية الطب بسنغافورة هي أستاذة Wallace Foulds الشهيرة في كلية الطب البشري Duke-NUS بسنغافورة، والرئيسة المشاركة (في مجال الطب الحيوي) لمجلس إدارة لجنة الأخلاقيات المستقلة في NUS. الأستاذة "سو" معروفة على مستوى العالم بصفتها واحدة من رواد الأبحاث في مجال قصر النظر بالإضافة إلى تقديمها ملاحظات أساسية واكتشافات عظيمة في مجال الانتشار الوبائي لقصر النظر، وتوصيف العوامل البيئية والوراثية والتشريحية التي تنبئ بإصابة الأطفال والبالغين بقصر النظر في سنغافورة وجميع أنحاء العالم.الدكتور "كاي يب تشوي" هو أستاذ مساعد يعمل في مجال الأبحاث بكلية علم الإبصار بجامعة هونج كونج المتعددة التكنولوجية. حصل على درجة البكالوريوس والدكتوراه في مجال علم الإبصار في عامي 2014 و2021 على الترتيب من جامعة هونج كونج المتعددة التكنولوجية. كما ساهم في تقديم الرعاية السريرية المتعلقة بعلم الإبصار في عيادة الجامعة منذ عام 2014.الدكتورة "فو لي ليان" هي استشارية طب العيون في قسم خدمات قصر النظر والانكسار بمركز العيون الوطني في سنغافورة، ومركز امتياز قصر النظر. تخصصت الدكتورة "فو" في مجال قصر النظر مع التركيز على التعامل مع قصر النظر لدى الأطفال بالإضافة إلى جراحات الانكسار وإعتام عدسة العين، وهي تسعى إلى إنشاء الجيل الجديد من الوسائل العلاجية التي يمكن أن تقلل من معدلات الانتشار القاسي لقصر النظر.إندي جريوال، بكالوريوس في علم الإبصار (مع مرتبة الشرف)، وزميل كلية البصريات (FCOptom)، وحاصل على دبلومة في علوم المعالجة (وصف العلاج المستقل)، وأستاذ معتمد لعلاج الزرق، وزميل جمعية متخصصي البصريات البريطانية (FBDO)، وزميل الأكاديمية البريطانية للعدسات اللاصقة (FBCLA) هو أخصائي في علم البصريات مؤهل لصرف العلاج، يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجال علوم الإبصار. علاوة على مشاركته في التجارب السريرية للعدسات اللاصقة، فإنه يملك اهتمامًا خاصًا بموضوع إدارة قصر النظر وتركيب العدسات اللاصقة متعددة البؤر.جيسيكا هاينز، دكتورة في قياس البصر، وزميلة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO)، وزميلة FORS، وحاصلة على دبلومة المجلس (البورد) الأمريكي تعمل كمدرسة استشارية في كلية الجنوب لعلم البصريات وعيادة الرعاية المتقدمة لأمراض العيون وأخصائية بصريات مساعدة بدوام كامل في معهد تشارلز لشبكية العين. وهي زميلة الأكاديمية الأمريكية لعلم الإبصار وجمعية شبكية العين وحاصلة على دبلومة المجلس (البورد) الأمريكي لعلم الإبصار.ياسمين وايب، بكالوريوس في علم الإبصار (مع مرتبة الشرف)، وزميلة كلية البصريات (FCOptom) هي أخصائية في علم البصريات وتدرس للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة أستون، برمنجهام، المملكة المتحدة. تتضمن اهتماماتها في مجال الأبحاث ترقي قصر النظر وإدارته لدى الأطفال بالإضافة إلى استجابة مشيمية العين لأساليب التدخل في حالات قصر النظر.كايل كلوت، دكتور في قياس البصر، يملك مجموعة عيادات Good Life Eyecare المنتشرة في مواقع متعددة في شرق نبراسكا وغرب آيوا. وهو زميل الأكاديمية الأمريكية لعلم الإبصار ومعتمد من المجلس (البورد) الأمريكي لعلم الإبصار، ومحرر في مجلة علم البصريات الطبي.تفضل بزيارة موقع إدارة قصر النظر على الويب التابع للمجلس العالمي للبصريات والذي يتضمن صفحة الاشتراك في التعهد بتطبيق معيار الرعاية، ومركز موارد الوسائط المتعددة المزود بمواد عملية قابلة للبحث والفرز، بالإضافة إلى المعلومات الموجهة للأخصائيين في مجال البصريات، على https://myopia.worldcouncilofoptometry.info/ معلومات عن المجلس العالمي للبصرياتالمجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.worldoptometry.org أو متابعتنا على LinkedIn، وFacebook، وTwitter وInstagram.