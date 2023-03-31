LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2023/EINPresswire.com/ -- ASBEST HASTALIĞI FARKINDALIK ÖRGÜTÜ TARAFINDAN 19. YILLIK “KÜRESEL ASBEST FARKINDALIK HAFTASI” 1-7 NİSAN 2023 TARİHİNDE BAŞLATILIYOR.
Bu, asbeste maruz kalma ve asbestin neden olduğu hastalıklar konusunda eğitim, farkındalık oluşturma ve önlemeye adanmış 19. yıllık küresel haftadır.
Asbeste maruz kalmayı önlemeye ve asbestin neden olduğu tüm hastalıkları ortadan kaldırmaya adanmış kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), 1-7 Nisan 2023'ün eğitime, bilinçlendirmeye ve asbeste maruz kalma ve asbest kaynaklı hastalıkları önlemeye adanmış "Küresel Asbest Farkındalık Haftası" olacağını duyurdu.
Asbeste maruz kalmada güvenli bir seviye yoktur. Küresel Asbest Farkındalık Haftası (KAFH-GAAW) süresince, ADAO ve dünyanın dört bir yanındaki ortak kuruluşlarımız, asbest madenciliği, ithalatı ve kullanımı ve eski asbest de dahil olmak üzere süregelen asbest tehditleri hakkında halkı eğitmek ve bilgilendirmek için birlikte çalışacaktır. Asbeste maruz kalmanın nasıl önleneceğine ve bu kanserojen maddeye karşı nasıl korunulacağına dair çeşitli eğitim kaynakları ve videolar ile önde gelen kuruluşlar ve uzmanların yanı sıra asbest kurbanlarının hikayeleri de mevcuttur. Bu önemli bilgilerin dünyanın dört bir yanındaki insanlarla paylaşılmasını sağlamak için çoğu materyal yedi farklı dile (Fransızca, Hintçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Türkçe, Ukraynaca) çevrilmiştir. Hafta, 7 Nisan'da dünya çapında sanal bir mum ışığı seremonisi ile sona erecektir.
Mezotelyoma nedeniyle eşini kaybeden, ADAO'nun kurucu ortağı Linda Reinstein: “Eğitimle ilgili mesajlarımızı küresel bir izleyici kitlesine ulaştırmaktan dolayı çok heyecanlıyız. İnsanların asbestin tehlikelerini ve evlerinde, okullarında, işyerlerinde ve tüketici raflarında yer alan ürünlerde asbeste maruz kalmayı nasıl önleyeceklerini anlamaları her zamankinden daha önemlidir" dedi.
“Asbest öldürür. Asbest, her yıl 40.000'den fazla Amerikalıyı ve 200.000'den fazla dünya vatandaşını öldürdüğü bilinen, insan üzerinde kanserojen etkileri olan bir maddedir. Asbestin neden olduğu hastalıkların tedavisi için umut verici araştırmalar devam etse de, korunma tek çare olarak kalmaya devam ediyor. Yaklaşık 70 ülke halk sağlığını öncelikleri haline getirdi ve asbesti yasakladı; ancak, ABD bu ülkelerden biri değil. Amerika Birleşik Devletleri hala ADAO'nun değiştirmek için çok uğraş verdiği bir şey olan asbestin ithalatına ve kullanımının devam etmesine izin veriyor" diye açıkladı Reinstein.
Küresel Asbest Farkındalık Haftası etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi için 2023 Küresel Asbest Farkındalık Haftası Web Sitesini ziyaret edin
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ASBEST HASTALIĞI FARKINDALIK ÖRGÜTÜ HAKKINDA
2004 yılında kurulan Asbest Hastalığı Farkındalık Örgütü (ADAO), eğitim, mücadele ve topluluk inisiyatifleri aracılığıyla asbeste bağlı hastalıkların önüne geçmek için asbeste maruz kalmayı önlemeye adanmış, ABD'deki en büyük bağımsız kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur 501(c)(3).
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