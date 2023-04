LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2023/ EINPresswire.com / -- 19ª "SEMANA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O AMIANTO", 1-7 DE ABRIL DE 2023, LANÇADA PELA ORGANIZAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE AS DOENÇAS DO AMIANTOEsta é a 19ª semana global anual dedicada à educação, conscientização e prevenção da exposição ao amianto e das doenças causadas pelo amianto. O Organização de Conscientização sobre a Doença do Amianto (ADAO), uma organização independente sem fins lucrativos dedicada à prevenção da exposição ao amianto e à eliminação de todas as doenças causadas pelo amianto, anunciou que de 1 a 7 de abril de 2023 será "Semana Global de Conscientização sobre o Amianto ". dedicados à educação, conscientização e prevenção da exposição ao amianto e de doenças causadas pelo amianto.Não há um nível seguro de exposição ao amianto. Durante a Semana Mundial de Conscientização sobre o Amianto Week (GAAW), a ADAO e nossas organizações parceiras em todo o mundo trabalham juntas para educar e informar o público sobre as ameaças contínuas do amianto, incluindo a mineração, importação e uso do amianto e o legado de amianto. Uma variedade de recursos educacionais e vídeos sobre como prevenir a exposição ao amianto e manter-se seguro contra este carcinógeno estão disponíveis e apresentam organizações líderes e especialistas, assim como histórias de vítimas do amianto. A maioria dos materiais é traduzida em sete idiomas diferentes (francês, hindi, português, russo, espanhol, turco, ucraniano) para garantir que esta importante informação seja compartilhada com pessoas do mundo inteiro. A semana culmina no dia 7 de abril com uma vigília virtual mundial à luz de velas."Estamos entusiasmados em levar nossas mensagens educacionais a um público global". É mais importante do que nunca que as pessoas entendam os perigos do amianto e como evitar a exposição ao amianto em suas casas, escolas, locais de trabalho e de produtos que encontramos nas prateleiras dos consumidores", disse Linda Reinstein, viúva mesotelioma e co-fundadora da ADAO."O amianto mata. O amianto é um conhecido carcinógeno humano que mata mais de 40.000 americanos e mais de 200.000 cidadãos globais a cada ano. Embora a pesquisa promissora de tratamentos para doenças causadas pelo amianto continue, a prevenção continua sendo a única cura. Quase 70 países fizeram da saúde pública uma prioridade e proibiram o amianto, os Estados Unidos não é um deles. Os Estados Unidos ainda permitem que a importação e o uso do amianto continuem - algo que a ADAO está trabalhando duro para mudar", explicou Reinstein.Para mais informações sobre os eventos da Semana Global de Conscientização sobre o Amianto, visite Semana Global de Conscientização sobre o Amianto de 2023 (website)###SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DO AMIANTOFundada em 2004, a ADAO (Asbestos Disease Awareness Organization) é a maior organização independente 501(c)(3) sem fins lucrativos dos Estados Unidos dedicada à prevenção da exposição ao amianto para eliminar doenças relacionadas ao amianto através da educação, defesa e iniciativas comunitárias.