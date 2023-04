LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2023/ EINPresswire.com / -- LA 19ÈME ÉDITION ANNUELLE DE LA "SEMAINE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L'AMIANTE" DU 1ER AU 7 AVRIL 2023 LANCÉE PAR L'ORGANISATION DE SENSIBILISATION AUX MALADIES LIÉES À L'AMIANTECeci est la 19ème semaine annuelle mondiale dédiée à l'éducation, à la sensibilisation et à la prévention de l'exposition à l'amiante et des maladies causées par l'amiante. L'Organisation de Sensibilisation aux Maladies liées à l'Amiante (ADAO) https://www.asbestosdiseaseawareness.org/ , une organisation indépendante à but non lucrative dédiée à la prévention de l'exposition à l'amiante et à l'élimination de toutes les maladies causées par l'amiante, a annoncé que du 1er au 7 avril 2023 sera la "Semaine Mondiale de Sensibilisation à l'Amiante" , dédiée à l'éducation, à la sensibilisation et à la prévention de l'exposition à l'amiante et des maladies causées par l'amiante.Il n'y a pas de niveau sûr d'exposition à l'amiante. Pendant la Semaine Mondiale de Sensibilisation à l'Amiante(GAAW) https://www.asbestosdiseaseawareness.org/newsroom/blogs/global-asbestos-awareness-week-asbestos-one-word-one-week-one-world-april-1-7-2023/ , l'ADAO et nos partenaires du monde entier travaillent ensemble pour éduquer et informer le public sur les menaces persistantes de l'amiante, y compris l'exploitation minière de l’amiante, les importations, l'utilisation et l'héritage de l'amiante. Une variété de ressources éducatives et de vidéos sur la prévention de l'exposition à l'amiante et sur la manière de rester en sécurité face à ce carcinogène sont disponibles et mettent en vedette des organisations et des experts de premier plan, ainsi que des témoignages de victimes de l'amiante. La plupart des matériels sont traduits en sept langues différentes (français, hindi, portugais, russe, espagnol, turc, ukrainien) pour que cette information importante soit partagée avec les gens du monde entier. La semaine se termine le 7 avril par une veillée aux chandelles virtuelle mondiale."Nous sommes ravis de diffuser nos messages éducatifs à un public mondial. Il est plus important que jamais que les gens comprennent les dangers de l'amiante et comment prévenir l'exposition à l'amiante dans leurs foyers, leurs écoles, leurs lieux de travail et les produits que nous trouvons sur les étagères des consommateurs", a déclaré Linda Reinstein, veuve d'une personne atteinte de mésothéliome et co-fondatrice de l'ADAO."L'amiante tue. L'amiante est un carcinogène humain connu qui tue plus de 40 000 Américains et plus de 200 000 citoyens du monde chaque année. Bien que des recherches prometteuses pour les traitements des maladies causées par l'amiante se poursuivent, la prévention reste le seul remède. Près de 70 pays ont fait de la santé publique une priorité et ont interdit l'amiante, les États-Unis ne sont pas l'un d'entre eux. Les États-Unis autorisent toujours l'importation et l'utilisation de l'amiante - quelque chose que l'ADAO s'efforce de changer", a expliqué Reinstein.Pour plus d'informations sur les événements de la Semaine mondiale de sensibilisation à l'amiante, visitez le site web de la Semaine mondiale de sensibilisation à l'amiante 2023 https://www.asbestosdiseaseawareness.org/newsroom/blogs/global-asbestos-awareness-week-asbestos-one-word-one-week-one-world-april-1-7-2023/ ###À PROPOS DE L'ORGANISATION DE SENSIBILISATION AUX MALADIES DE L'AMIANTEFondée en 2004, L'Organisation de Sensibilisation aux Maladies liées à l'Amiante (ADAO) est la plus grande organisation indépendante à but non lucrative de type 501(c)(3) aux États-Unis, dédié à la prévention de l'exposition à l'amiante pour éliminer les maladies liées à l'amiante grâce à l'éducation, la défense des droits et des initiatives communautaires.