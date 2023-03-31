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19-Я ЕЖЕГОДНАЯ «ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ», 1–7 АПРЕЛЯ 2023

2023 GAAW Russian

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2023/EINPresswire.com/ -- 19-Я ЕЖЕГОДНАЯ «ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ», 1–7 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА, ПРОВОДИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ
19-я ежегодная всемирная неделя посвящена образованию, осведомленности и предотвращению воздействия асбеста и вызываемых асбестом заболеваний

Вашингтон, округ Колумбия — Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), независимая некоммерческая организация, занимающаяся предотвращением воздействия асбеста и устранением всех вызываемых асбестом заболеваний, объявила о проведении с 1 по 7 апреля 2023 г. “Всемирной недели осведомленности об асбесте”, посвященной образованию, осведомленности и предотвращению воздействия асбеста и вызываемых асбестом заболеваний.

Безопасного уровня воздействия асбеста не существует. Во время Всемирной недели осведомленности об асбесте (GAAW) ADAO и наши организации-партнеры по всему миру работают вместе, чтобы обучать и информировать общественность о текущих угрозах, связанных с асбестом, включая добычу, импорт и использование асбеста, а также асбест, оставшийся в старых постройках. Можно ознакомиться с различными образовательными ресурсами и видеороликами, рассказывающими о том, как предотвратить воздействие асбеста и обезопасить себя от этого канцерогена, представленными ведущими организациями и экспертами, а также с историями жертв асбеста. Большая часть материалов переведена на семь языков (французский, хинди, португальский, русский, испанский, турецкий, украинский), чтобы эта важная информация была доступна людям во всем мире. Неделя завершится 7 апреля виртуальным всемирным траурным бдением со свечами.

«Мы рады возможности донести информацию просветительского характера до мировой аудитории. Сейчас важно как никогда, чтобы люди понимали опасность асбеста и знали способы предотвращения его воздействия дома, в школе, на рабочем месте и в продуктах, которые находятся на полках магазинов», — сказала Линда Рейнштейн, соучредитель ADAO, муж которой умер от мезотелиомы.

«Асбест убивает. Асбест — это известный человеческий канцероген, ежегодно убивающий более 40 000 американцев и более 200 000 людей во всем мире. Несмотря на то, что проводятся многообещающие исследования в области лечения болезней, вызываемых асбестом, единственным лекарством остается профилактика. Почти 70 стран определили общественное здравоохранение как приоритет и запретили использование асбеста, но США не входят в их число. В Соединенных Штатах по-прежнему разрешен импорт и использование асбеста, и ADAO прилагает все усилия, чтобы изменить это», — пояснила Рейнштейн.

Для получения дополнительной информации о мероприятиях Всемирной недели осведомленности об асбесте посетите веб-сайт Всемирной недели осведомленности об асбесте 2023
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АСБЕСТОМ

Основанная в 2004 году Организация по информированию о заболеваниях, вызываемых асбестом (ADAO), является крупнейшей независимой некоммерческой организацией 501(c)(3) в США, занимающейся предотвращением воздействия асбеста для устранения связанных с асбестом заболеваний посредством образования, защиты интересов и общественных инициатив.

Kim Cecchini
Asbestos Disease Awareness Org
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19-Я ЕЖЕГОДНАЯ «ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ АСБЕСТЕ», 1–7 АПРЕЛЯ 2023

Distribution channels: Chemical Industry, Environment, Politics, U.S. Politics, World & Regional


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