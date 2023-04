Cansel poursuit son expansion en ajoutant à son portefeuille les solutions d’observation de la Terre d’Effigis

L’équipe dédiée aux services d’observation de la Terre fera maintenant partie de Cansel et sera relocalisée au bureau de Montréal de l’entreprise.

C’est avec grand plaisir que nous intégrons les services d’observation de la Terre au portefeuille de solutions Cansel, et nous considérons cet ajout comme un avantage unique pour nos clients.” — Martin Trudelle, chef de la direction et président de Cansel

BURNABY, BC, CANADA, April 3, 2023/ EINPresswire.com / -- Cansel , un important fournisseur de solutions technologiques pour les industries de l'ingénierie, l'arpentage, la construction et les services publics, a annoncé aujourd’hui que les produits et les services liés à l’observation de la Terre, historiquement offerts par son partenaire stratégique Effigis, feront dorénavant partie du portefeuille de solutions de Cansel.Dès le 1er avril 2023, l’équipe dédiée aux services d’observation de la Terre d’Effigis offrira tous ses produits et services actuels en analyse, distribution et vente d’imagerie satellite et aérienne par l’entremise de Cansel. L'observation de la Terre (OT) est le processus de collecte d'informations relatives aux systèmes physiques, chimiques et biologiques de la Terre à l'aide de technologies de télédétection, telles que les satellites, les avions et les drones.L’ajout des services OT aux solutions de Cansel arrive au terme de plusieurs années de croissance soutenue et d’offres différenciées. En 2022, Cansel est devenue le revendeur exclusif au Canada pour le système de cartographie mobile portable NavVis VLX. L’année précédente, la compagnie a introduit le robot TinySurveyor au marché canadien. Cansel offre également des services professionnels pour aider ses clients à apprendre comment utiliser ces nouvelles technologies de manière efficace, ainsi qu’à facilement les intégrer au sein de flux de travail améliorés.« C’est avec grand plaisir que nous intégrons les services d’observation de la Terre au portefeuille de solutions Cansel, et nous considérons cet ajout comme un avantage unique pour nos clients dans les secteurs du gouvernement, de l’énergie et des services publics parmi d’autres industries et domaines » a déclaré Martin Trudelle, chef de la direction et président de Cansel. « Nous sommes particulièrement heureux d’offrir la solution phare d’Effigis en gestion de la végétation et des actifs des compagnies de services publics, laquelle ajoute une valeur incroyable ainsi qu’une différenciation de nos offres dans ce marché. »Christian Nadeau, directeur exécutif, se montre tout aussi optimiste. « Nous nous réjouissons de rejoindre l’équipe de Cansel, qui nous apportait déjà un support apprécié depuis l’annonce de leur investissement chez Effigis en 2016. Nous avons hâte de poursuivre nos partenariats avec nos clients actuels et d’offrir une gamme de services encore plus adaptée aux besoins du marché. »Pour de plus amples renseignements au sujet des services d’observation de la Terre et des autres solutions offertes par Cansel, visitez le site https://www.cansel.ca/store/cansel/fr/earth-observation À propos de Cansel :Cansel aide les clients à capturer, transformer et gérer les données géospatiales, menant ainsi à une efficacité et rentabilité accrues. Depuis plus de 50 ans, Cansel fournit des solutions technologiques de terrain pour les professionnels des domaines de l’ingénierie, l’arpentage, la construction, l’exploitation minière, les services publics, la foresterie et les secteurs gouvernementaux. Le siege social de la compagnie est établi à Burnaby, en Colombie-Britannique, au Canada. Apprenez-en davantage sur www.cansel.ca