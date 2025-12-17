Le Groupe Cansel acquiert KOREC Group, consolidant son leadership mondial dans le domaine des technologies géospatiales

Cette acquisition renforce la position du Groupe Cansel au sein du réseau de distribution Trimble.

L’intégration de KOREC au sein du Groupe Cansel constitue une avancée majeure. KOREC partage notre engagement envers l’excellence, l’innovation et l’apport d’une valeur significative pour nos clients.” — Martin Trudelle, président et chef de la direction du Groupe Cansel

BURNABY, C.-B., CANADA, December 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Le Groupe Cansel est heureux d’annoncer qu’il a acquis KOREC Group, un distributeur réputé de technologies géospatiales desservant le Royaume-Uni et l’Irlande.Cette acquisition marque une étape importante dans la stratégie du Groupe Cansel visant à étendre sa présence internationale et à renforcer sa position au sein du réseau de distribution Trimble. En tant que distributeur Trimble Geospatial et distributeur BuildingPoint, KOREC apporte à notre organisation une expertise technique considérable ainsi qu’une longue expérience dans l’industrie.KOREC Group couvre une partie du Royaume-Uni et de l’Irlande, avec des bureaux à Dublin, Liverpool et Huntingdon. Combiné à la récente acquisition de Survey Solutions en Écosse, le Groupe Cansel peut maintenant soutenir les clients Trimble dans l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Irlande.Les clients peuvent s’attendre à une continuité dans leur expérience quotidienne, puisque les équipes locales et les niveaux de service demeureront inchangés. Avec le temps, ils bénéficieront également des ressources, de l’expertise et de la stabilité étendues du Groupe Cansel, ainsi que d’un accès élargi aux technologies innovantes et de partenariats renforcés avec Trimble et d’autres fournisseurs clés.« Rejoindre le Groupe Cansel est une étape marquante et excitante pour KOREC », a déclaré Mark Poveda, directeur général de KOREC Group. « Dès nos premiers échanges avec Cansel, il semblait clair que l’état d’esprit de leurs équipes et leur façon de travailler étaient parfaitement alignés avec notre culture et notre manière d’accompagner nos clients. Notre histoire, notre expertise technique et notre partenariat solide avec Trimble s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de Cansel visant à étendre son empreinte internationale et à renforcer sa position au sein du réseau mondial de distribution. En intégrant ce groupe élargi, nos clients continueront de bénéficier du même excellent service, assuré par les mêmes équipes orientées client, désormais renforcées par les ressources supplémentaires et la stabilité qu’apporte ce partenariat. Je suis convaincu de parler au nom de toute l’équipe de KOREC en affirmant que nous avons hâte de collaborer avec Cansel afin de continuer à aider nos clients à travailler plus intelligemment. »Pourquoi cette acquisition pour le Groupe Cansel ?« L’intégration de KOREC au sein du Groupe Cansel représente une avancée majeure », a déclaré Martin Trudelle, président et chef de la direction du Groupe Cansel. « KOREC partage notre engagement envers l’excellence, l’innovation et l’apport d’une valeur significative pour nos clients. Leurs culture, expertise et vision s’alignent parfaitement avec les nôtres, rendant ce partenariat à la fois stratégique et naturel. »Cette étape importante s’aligne directement sur notre nouveau positionnement et notre vision d’entreprise : réunir des solutions, expertises et cultures de pointe pour aider nos clients à accélérer l’adoption des technologies permettant de créer, capturer et concevoir des données géospatiales, de construction et de conception.« Notre vision repose sur l’offre d’une expertise solide, des partenariats de confiance et des solutions qui améliorent la productivité et la rentabilité de nos clients », a ajouté Martin Trudelle. « L’intégration de KOREC nous rapproche de la réalisation de cette vision. »Impact sur les unités d’affaires du Groupe CanselAucun changement ne sera apporté aux opérations existantes de Cansel au Canada , de CSDS en Californie et de BuildingPoint Canada. Cette acquisition nous permettra de réunir les forces de KOREC et de Survey Solutions Group en Écosse au profit d’une stratégie unifiée. Les clients continueront de bénéficier du même niveau élevé de service, de soutien et d’expertise locale sur lesquels ils comptent aujourd’hui. Tous les centres de service ainsi que l’ensemble des équipes, notamment les spécialistes terrain, demeureront en place. Aucune perturbation opérationnelle ni impact sur les clients ne sont prévus.KOREC poursuivra ses opérations en tant que filiale du Groupe Cansel, rejoignant un réseau international qui s’étend désormais au Royaume-Uni et en Irlande, aux États-Unis et au Canada.Le Groupe Cansel est impatient d’accueillir l’équipe KOREC et de débuter ce nouveau chapitre de croissance partagée.À propos de KOREC GroupKOREC est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques pour mesurer, cartographier et gérer les environnements naturel et bâti. Son histoire remonte à 1967, faisant ses débuts en tant qu’entreprise familiale à Liverpool, fournissant des outils et instruments de précision aux professionnels de la construction. Son partenariat avec Trimble, établi en 1997, demeure au cœur de son succès. KOREC est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus importants distributeurs de Trimble au monde, en plus que de représenter d’autres marques reconnues de l’industrie. La compagnie compte environ 120 employés et dessert des marchés qui s’alignent étroitement avec ceux du Groupe Cansel, notamment l’arpentage, la construction, les SIG et la cartographie, la surveillance, le secteur ferroviaire, les services publics, les infrastructures routières et la criminalistique.À propos du Groupe CanselLe Groupe Cansel fournit des solutions innovantes, une expertise technique inégalée et une expérience client personnalisée à travers l’Amérique du Nord et désormais en Europe. Le groupe se compose des Équipements d’Arpentage Cansel (Canada), BuildingPoint (Canada), CSDS (Californie), Survey Solutions Group (Écosse) et maintenant KOREC Group (Royaume-Uni et Irlande).

