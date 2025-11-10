Le Groupe Cansel renforce son leadership mondial par l’entremise de marques unifiées

Cette étape importante marque notre évolution, passant d’un fournisseur canadien d’équipements d’arpentage à un leader mondial de l’industrie géospatiale.

Cette nouvelle entité reflète la progression de notre stratégie à long terme, nous permettant de continuer à renforcer les compétences de nos équipes, transformer nos clients et livrer des résultats.” — Martin Trudelle, président et chef de la direction du Groupe Cansel

BURNABY, C.-B., CANADA, November 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Près de 60 ans après sa fondation, le Groupe Cansel est établi en tant que nouvelle entité corporative qui servira de siège social pour un réseau de compagnies incluant Les Équipements d’Arpentage Cansel Inc. California Surveying & Drafting Supply Inc. (CSDS), BuildingPoint Canada et Survey Solutions Group.Cette nouvelle étape représente un jalon important dans l’évolution de l’organisation, passant d’un fournisseur canadien d’équipements d’arpentage à un chef de file mondial de l’industrie géospatiale. Elle souligne l’engagement de l’entreprise en faveur du progrès, de la collaboration et de la croissance durable, fruit de décennies d’acquisitions stratégiques et d’innovations.« Cette nouvelle entité reflète une progression naturelle de notre stratégie à long terme, nous permettant de continuer à renforcer les compétences de nos équipes, transformer nos clients et livrer des résultats, » a déclaré Martin Trudelle, président et chef de la direction du Groupe Cansel.Une structure unifiée et une vision partagée pour l’avenirLe Groupe Cansel accélère l’adoption des technologies numériques pour créer, capturer et gérer les données géospatiales, de construction et de conception. Grâce à des solutions de pointe et à une expertise inégalée en consultation, le Groupe Cansel coordonnera les opérations mondiales de ses divisions pour renforcer son leadership sur le marché, accroître la synergie entre ses marques et garantir une excellence constante dans la prestation de services à travers le monde.Les opérations de Cansel (Canada), CSDS (Californie), BuildingPoint Canada et Survey Solutions (Écosse, Royaume-Uni) se poursuivront sans changement — en maintenant les équipes locales, les centres de service et de réparation, ainsi que le même engagement envers une expérience client exceptionnelle. Les clients pourront continuer à compter sur l’expertise, la disponibilité et le soutien qu’ils connaissent et auxquels ils font confiance.Une confiance fondée sur des relations solidesDu côté des fabricants comme des employés, le Groupe Cansel s’appuie sur une base de relations durables et de confiance. En tant que pionnier de l’innovation géospatiale, l’organisation collabore étroitement avec des leaders de l’industrie tels que Trimble, NavVis, Tekla, Radiodetection, HP, Spectra, DJI et Wingtra.Ce qui distingue réellement le Groupe Cansel, c’est son expertise technique interne solide et son équipe de services professionnels, lesquelles apportent des connaissances pratiques approfondies et une expérience concrète à chaque partenariat client. Ce savoir-faire interne permet au Groupe Cansel de fournir des solutions intégrées aidant les clients à travailler de manière plus rapide, sécuritaire et intelligente — transformant des défis complexes en résultats mesurables.Avec plus de 500 employés, le Groupe Cansel valorise le dévouement, l’expertise et la passion de ses employés, lesquels stimulent l’innovation et l’excellence au sein de toutes ses divisions. Le taux de rétention du personnel de 95 % témoigne de la culture de l’entreprise axée sur l’engagement, la collaboration et l’amélioration continue.« Nos employés représentent la pierre angulaire de notre succès », a ajouté Martin Trudelle. « C’est grâce à leur dévouement et passion que nous pouvons faire progresser notre industrie — collectivement. »Le Groupe Cansel – Nous travaillons ensemble afin de permettre à notre industrie d’innover et de croître. Voilà comment transformer le possible en réalité.

