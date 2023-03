Le budget de 2023 reconnaît l’importance des carburants propres dans les plans climatiques et économiques du Canada

Le Canada fera la promotion des biocarburants et soutiendra les technologies propres qui produisent des carburants à très faible intensité carbone

Le budget de 2023 vise directement à garantir que les carburants propres fabriqués au Canada puissent être produits de manière concurrentielle au Canada” — Doug Hooper, directeur de la Politique et de la réglementation

VANCOUVER, CANADA, March 29, 2023/ EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada se réjouit des mesures prévues dans le budget fédéral de 2023 visant à promouvoir la croissance de l’industrie des biocarburants, à soutenir l’innovation et le développement de technologies propres, et à faire du Canada un chef de file dans la production de carburants à très faible intensité carbone.Le budget reconnaît les possibilités pour les secteurs canadiens de l’énergie, de l’agriculture, de la foresterie et des déchets de participer à la croissance de la demande mondiale de carburants propres. Le gouvernement s’engage à consulter le secteur pour « explorer des possibilités de promotion de sa croissance au Canada ». Il s’agit d’une étape essentielle pour bien aligner les signaux de marché, réduire les risques et répondre aux pressions concurrentielles exercées par des politiques telles que la loi américaine Inflation Reduction Act (IRA).Le budget de 2023 fait également le point sur les engagements fiscaux et politiques antérieurs visant à décarboner les transports au Canada. Il promet des mesures ciblées sur l’utilisation de carburants propres pour décarboner les plateformes de transport des « véhicules à émissions non nulles », comme le camionnage longue distance, l’aviation, le transport maritime et le transport ferroviaire. Par exemple, les contrats sur le carbone pour la différence, les crédits d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre, la capture, l’utilisation et le stockage du carbone et les technologies propres, ainsi que les programmes fiscaux – tels que la réduction d’impôt pour la fabrication de technologies propres, le Fonds de croissance du Canada, le Fonds stratégique pour l’innovation et la Banque de l’infrastructure du Canada – peuvent être optimisés pour renforcer les investissements, les emplois et la croissance des carburants propres dans tout le Canada.« Nous sommes très heureux de voir le gouvernement du Canada manifester son engagement envers les carburants propres et reconnaître le rôle important que les biocarburants avancés joueront dans la décarbonation de nos systèmes de transport », déclare Doug Hooper, directeur de la Politique et de la réglementation de Biocarburants avancés Canada. « Le budget de 2023 vise directement à garantir que les carburants propres fabriqués au Canada puissent être produits de manière concurrentielle au Canada, en soutenant nos communautés rurales et basées sur les ressources. La production de carburants propres au Canada aide nos raffineurs de carburant et nos systèmes de distribution à faire la transition vers des plateformes d’énergie propre durables et à long terme, comme le diesel renouvelable et le carburant aviation durable. »« Nous devons de toute urgence aller de l’avant avec les consultations pour nous assurer que nos politiques fédérales et provinciales sont bien alignées – le marché américain a une avance considérable et déploie rapidement de nouvelles politiques et de nouveaux programmes en vertu de la loi américaine Inflation Reduction Act. À Biocarburants avancés Canada, nous nous engageons à travailler avec le gouvernement du Canada, nos partenaires des technologies et des chaînes d’approvisionnement en carburants propres, ainsi que nos collaborateurs en matière de climat et d’énergie propre, afin de nous assurer que nous attirons des investissements de pointe dans les carburants propres ici au Canada, et que nous produisons les carburants propres dont nous aurons besoin pour atteindre nos objectifs d’ici 2030 et nos engagements d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. »Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs de technologies dans le domaine des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Nos membres sont des chefs de file mondiaux de la production commerciale de ces carburants fonctionnels et évolutifs, avec plus de 24 milliards de litres de capacité annuelle installée sur la planète. Nous comptons parmi nos membres les principaux producteurs de biocarburants avancés et innovateurs technologiques du Canada, qui travaillent activement à la création de nouveaux actifs et de nouvelles opérations de production et de distribution de carburants liquides propres au Canada. Pour en savoir plus sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca