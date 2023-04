SOSTRAVEL LANCIA LA NUOVA APP DEL VIAGGIATORE E SCEGLIE MAKING SCIENCE PER LA DIGITAL ADV

Sostravel.com long logo Carmine Colella, Amministratore Delegato Sostravel.com Victor Vassallo, MD Making Science

Dal booking dell’hotel alle info sui ritardi dei voli a portata di click: esperienza utente migliorata grazie alla collaborazione con la società internazionale.

sostravel.com (BIT:SOS)

L’integrazione app/tour operator rappresenta per noi una sfida nuova. In Making Science, abbiamo trovato un partner affidabile, capace di offrire soluzioni avanzate per estrarre valore dai dati” — Carmine Colella, AD Sostravel.com

GALLARATE, VA, ITALY, April 3, 2023/EINPresswire.com/ -- Dagli aggiornamenti in real time su ritardi o cambi di gate in aeroporto all’assistenza per il recupero bagagli in tempi rapidi, dalla prenotazione del taxi al booking dell’hotel, del volo o dei tour ed escursioni da vivere durante la vacanza: Sostravel è ora l’app più completa a livello globale dedicata ai viaggiatori. Un primato reso possibile dalla recente fusione con Digital Destination Company srl, società che gestisce il portale Amareitalia.com : i servizi di booking del grande tour operator digitale – tradotti in 27 lingue – sono da oggi integrati anche nell’app che ha raggiunto più di 2,5 milioni di download e presto si arricchirà di un ulteriore servizio per accedere ai consulti medici durante la vacanza.

Un’evoluzione importante resa possibile anche dalla sinergia con Making Science, società internazionale specializzata nell’accelerazione digitale, storico partner di Amareitalia.com. Making Science ha affiancato Sostravel nel processo di integrazione fra servizi booking Amareitalia e app con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente. Il lancio della nuova app è stato accompagnato da una digital marketing strategy che integra anche strumenti di marketing automation. Grazie a Making Science, che è Google partner, è stata inoltre implementata Google Marketing Platform, la piattaforma più completa sul mercato che permette di creare, analizzare e ottimizzare le campagne digitali.

«L’integrazione fra app e tour operator – spiega Carmine Colella, CEO Sostravel – rappresentava per noi una sfida nuova. In Making Science, con cui collaboriamo da anni con successo, abbiamo trovato un partner affidabile, capace di offrire soluzioni avanzate e di aiutarci ad estrarre valore dai dati».

I dati relativi alle campagne attivate a febbraio per il solo portale Amareitalia.com – visitato da 77 mila utenti in un mese – hanno restituito risultati importanti: le campagne Meta ADS hanno portato a un ROAS di quasi cinque volte (4,79), mentre le campagne Google Ads, sempre nel mese di febbraio hanno fatto registrare un CTR del 23%.

«Anche in ambito travel – spiega Victor Vassallo, managing director di Making Science Italia – il valore aggiunto del digital permette un aumento della competitività delle imprese che si gioca certamente sull'advertising, ma senza dubbio anche sulla capacità di estrarre, armonizzare e usare i dati relativi alle attività degli utenti al fine di prendere le decisioni giuste e di proporre prodotti e servizi che rispondano alle domande che arrivano dai clienti stessi. Amareitalia e oggi Sostravel hanno capito la portata di questa sfida».



Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, opera attraverso le app Sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com. Sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il tracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori. Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi. La società, quotata all’Euronext Growth Milano, offre agli investitori un’esposizione unica a due settori ad alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.

Making Science è un'azienda internazionale specializzata in accelerazione digitale con oltre 1200 dipendenti e una presenza in 13 mercati fra cui quello italiano. La competenza di Making Science – che nel ranking Financial Times figura fra le 50 società europee a più rapida crescita – si concentra su marketing digitale, analisi dei dati, e-commerce e cloud, tutti settori in continua espansione. Nel 2021 Making Science è entrata a far parte di Local Planet, la più grande rete mondiale di agenzie media indipendenti, come partner di consulenza specializzato in digital, tecnologia e performance marketing per il gruppo internazionale.