SOSTRAVEL.COM: GROSS BOOKING VALUE AL 27 MARZO IN CRESCITA DELL’80%

Sostravel.com long logo Amareitalia.com booking platform Carmine Colella, Amministratore Delegato Sostravel.com

Gross Booking Value al 27 marzo 2023 pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell’ 80% rispetto allo stesso periodo del 2022)

sostravel.com (BIT:SOS)

Sempre piu’ viaggiatori prenotano le vacanze sulle nostre piattaforme online, e usufruiscono di servizi di travel technology attraverso le nostre app.” — Carmine Colella, CEO of Sostravel.com

GALLARATE, VA, ITALY, March 29, 2023/EINPresswire.com/ -- il Consiglio di Amministrazione di Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com e che sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed i dati preconsuntivi del primo trimestre 2023.

Dopo gli ottimi risultati 2022 con ricavi +50% ed EBITDA positivo, nel periodo intercorso tra il 1 gennaio ed il 27 marzo 2023 è stata registrata una ulteriore accelerazione operativa e finanziaria della Società: sono stati ampliati i volumi di collaborazione con www.booking.com, Agoda e Logitravel.

Sono stati sottoscritti due nuovi accordi con due dei maggiori fornitori leader nella distribuzione della capacità alberghiera tra cui www.hotelbeds.com, ed è stato concluso il primo accordo con una azienda del gruppo della terza compagnia aerea britannica www.jet2.com per la commercializzazione online dei servizi della Società.

“I risultati di Gross Booking Value al 27 marzo 2023, pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell’80%) e servizi proprietari a +107% sul periodo, sono il frutto della performance delle prime campagne vendite sull’estate 2023” illustra Carmine Colella, Amministratore Delegato Sostravel.com “e del grande successo riscosso dai prodotti Private Label su Sardegna e Kenya. In particolare, il Jumbo Resort sta ricevendo maggiori prenotazioni del previsto, grazie all’accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, tour operator italiano leader di mercato. Corrono anche i servizi proprietari di travel tech, come il Lost Luggage Concierge, in crescita del 107% rispetto allo stesso periodo del 2022.”

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com

Sostravel.com offre una gamma di soluzioni di viaggio Private Label su destinazioni Sardegna, Mar Rosso e Kenya e sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.

Sostravel.com offre agli investitori un’esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.

La societa’ e’ quotata all’Euronext Growth Milano con simbolo BIT:SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.