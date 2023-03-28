المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon يطرحا أداة "دورة مرض  جفاف العين" وهو الحدث الذي يصاحبه إقامة سلسلة عبرنت

باب التسجيل مفتوح الآن في الحدث المجاني المقرر إقامته عبر الإنترنت يوم 9 مايو والذي يركز على التخفيف من تبعات مرض جفاف العين وقياسه والتعامل معه

ST. LOUIS, MISSOURI, USA, March 28, 2023/ EINPresswire.com / --سانت لويس (28 مارس 2023) المجلس العالمي للبصريات (WCO) بالتعاون مع شركة Alcon يوجها الدعوة إلى الأخصائيين في مجال العناية بالعيون من جميع أنحاء العالم ليشهدوا إطلاق أداة عملية جديدة ومثيرة للاهتمام تساعدهم في تشخيص مرض جفاف العين وعلاجه. باب التسجيل مفتوح الآن في الندوة المقرر إقامتها يوم 9 مايو بعنوان "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 4: دورة مرض جفاف العين برعاية WCO وAlcon" عبر الإنترنت، والتي تتوج سلسلة أولية من أحداث تقام عبر الإنترنت تتضمن مبادرات مجانية للتثقيف والتوعية بشأن مرض جفاف العين على مستوى العالم. تتميز أداة "دورة مرض جفاف العين" المقدمة من المجلس العالمي للبصريات بالتعاون مع شركة Alcon والتي تم تطويرها من قِبل كوكبة من أشهر الأكاديميين والتربويين على مستوى العالم وهم الأساتذة جينيفر كريج وليندون جونز وجيمس ولفسون، بأنها أداة تفاعلية سهلة الاستخدام للغاية مصممة للرجوع بيسر إلى المحاور الثلاثة وهي التخفيف من الأعراض وقياس شدة المرض والتعامل معه، كما يتاح استخدامها على أقصى نطاق ممكن.سيتبع حدث إطلاق هذه الأداة عقد جلسة لطرح الأسئلة والإجابة عليها من أجل توفير إمكانية تواصل المشاركين الشاملة مع أعضاء هيئة الخبراء المميزين وإتاحة المزيد من الجهود لاستكشاف أداة "دورة مرض جفاف العين" المقدمة من المجلس العالمي للبصريات بالتعاون مع شركة Alcon. سجّل اسمك الآن في الندوة المقرر عقدها عبر الإنترنت يوم 9 مايو على العنوان https://bit.ly/DryEyeWheel وقد أدلت الدكتورة ساندرا بلوك الرئيسة المنتخبة للمجلس العالمي للبصريات، وهي دكتورة في قياس البصر، حاصلة على ماجستير في التدريس، وماجستير الصحة العامة، وزميلة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO)، وزميلة كلية أخصائيي البصريات في تنمية الرؤية بتصريحها قائلة: "لقد قام الخبراء الثلاثة وهم الأساتذة كريج وولفسون وجونز بعمل رائع من خلال مشاركة خبراتهم في طرق علاج مرض جفاف العين والتعامل مع المشاكل التي تواجه الأخصائيين في مجال البصريات عالميًا. ستتوج هذه الندوة الأخيرة التي ستُعقد عبر الإنترنت طرح أداة عملية هي "دورة مرض جفاف العين" المقدمة من المجلس العالمي للبصريات بالتعاون مع شركة Alcon، والتي ستتيح للأطباء المعالجين دمج مبادئ التخفيف من أعراض مرض جفاف العين وقياس شدته والتعامل معه وممارستها على أرض الواقع بصورة عاجلة. وأود أن أوجه جزيل الشكر إلى شركة Alcon لإتاحتها الفرصة أمامنا لنواجه معًا هذه المشكلة التي تشكل خطرًا على العيون."وقد صرحت كارلا ماك، وهي دكتورة في قياس البصر حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال وزمالة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات (FAAO) وزمالة الأكاديمية البريطانية للعدسات اللاصقة (FBCLA)، والتي تشغل منصب رئيسة التثقيف المهني والتطوير في شركة Alcon العالمية وفي الولايات المتحدة بقولها: "يعني انتشار أعراض جفاف العين ومعاناة الأشخاص من هذا المرض أننا كأخصائيين نعمل في مجال البصريات ستواجهنا هذه المشكلة في ممارساتنا اليومية. "دورة مرض جفاف العين" المقدمة من المجلس العالمي للبصريات بالتعاون مع شركة Alcon هي أداة رائعة تهدف إلى تقديم قدر هائل من المعرفة ونهج سهل التطبيق لممارسات العناية بالعيون في جميع أنحاء العالم. تشعر Alcon بالفخر تجاه شراكتها مع المجلس العالمي للبصريات وهيئة الخبراء المميزة حيث نتعاون معًا للتوعية بمرض جفاف العين ودعم الأخصائيين في مجال البصريات كي يتمكنوا من تقديم العون للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض."ستُقام ندوة "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 4: دورة مرض جفاف العين" عبر الإنترنت برعاية المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon وذلك بشكل مستقل في ثلاثة توقيتات لمناطق زمنية مختلفة مع تفاعل مباشر بين أعضاء هيئة الخبراء والحاضرين في يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو:الساعة 5 مساءً بتوقيت HKT/SST = هونج كونج/سنغافورةالساعة 6 مساءً بتوقيت CET = وسط أوروباالساعة 9 مساءً بتوقيت EDT = التوقيت الصيفي لشرق الولايات المتحدةيمكن أن يختار المشاركون جلساتهم عند التسجيل عبر https://bit.ly/DryEyeWheel تتوفر الآن أول ثلاث ندوات أقيمت عبر الإنترنت في السلسلة تحت عنوان "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 1: التخفيف" و"إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 2: القياس" و"إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 3: الإدارة" حسب الطلب على dryeye.worldcouncilofoptometry.info.يوفر أيضًا موقع الويب الخاص بمبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين مواد أخرى مثبتة بالأدلة وأدوات عملية يستطيع الأخصائيون في مجال البصريات الاستفادة منها بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو الموارد المتاحة لهم. ستتاح ندوة الإنترنت "إلقاء الضوء على مشكلة جفاف العين 4: دورة مرض جفاف العين" برعاية المجلس العالمي للبصريات وشركة Alcon والأداة نفسها عند الطلب بعد انتهاء الحدث المقرر إقامته يوم 9 مايو.عقد المجلس العالمي للبصريات (WCO) وشركة Alcon شراكة لتدشين مبادرة التثقيف بشأن مرض جفاف العين، بهدف زيادة فهم أخصائيي البصريات لجفاف العين، وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع المرض بطريقة عملية. يمكن أن يكون مرض جفاف العين حالة مزمنة ومؤلمة. يتأثر حوالي 1.4 مليار شخص بأعراض جفاف العين في جميع أنحاء العالم، مع وجود تقارير تشير إلى ارتفاع عدد الحالات، تتزامن مع عوامل ملحوظة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا، والمحفزات البيئية، وشيخوخة السكان. تضم المبادرة التثقيفية كوكبة من أشهر الخبراء على مستوى العالم بغية مشاركة أحدث البيانات والاكتشافات العلمية بشأن مرض جفاف العين مع مجتمع الأخصائيين في مجال البصريات بأكمله.معلومات عن المجلس العالمي للبصرياتالمجلس العالمي للبصريات (WCO) هو منظمة دولية غير هادفة للربح قائمة على عضوية الأخصائيين في مجال البصريات، والمتخصصين في القطاع، ومنظمات البصريات، وهو يتصور عالمًا يقدم فيه مجال البصريات خدمة عالية الجودة لصحة العين، ورعاية الإبصار، متاحة لجميع الأشخاص. وتتمثل مهمته في تسهيل تطوير اختصاص البصريات في جميع أنحاء العالم، ودعم الأخصائيين في مجال البصريات لتعزيز صحة العين والعناية بالإبصار، كحق من حقوق الإنسان من خلال الدعوة والتثقيف، ووضع السياسات والتواصل الإنساني. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة www.worldcouncilofoptometry.info أو متابعتنا عبر LinkedIn، وFacebook، وTwitter، وInstagram. نبذة عن Alconتساعد شركة Alcon الأشخاص على الرؤية بوضوح. بصفتنا الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال رعاية العيون، والتي تملك إرثًا يمتد لأكثر من 75 عامًا، فإننا نوفر المجموعة الأشمل من المنتجات لتعزيز الإبصار وتحسين حياة الأشخاص. تمس منتجاتنا المستخدمة في الجراحات ورعاية الإبصار حياة أكثر من 260 مليون شخصًا في أكثر من 140 دولةً في كل عام، والذين يعانون من حالات مثل إعتام عدسة العين، والزرق، وأمراض الشبكية، وأخطاء انكسار العين. يعمل أكثر من 24000 شريك نتعاون معهم من أجل تحسين جودة الحياة عن طريق المنتجات المبتكرة، والشراكات مع الأخصائيين في مجال العناية بالعيون، والبرامج التي تعزز سبل الوصول إلى رعاية العيون ذات الجودة العالية. تعرّف على المزيد عبر الموقع www.alcon.com جهات التواصل الإعلاميكارلا كوكو، McDougall Communications - المجلس العالمي للبصرياتcharla@mcdougallpr.com أو ‎+1-585-434-2146كيفن نيكوليتي، مدير الاتصال المسؤول عن الامتيازات العالمية - شركة Alconkevin.nicoletti@alcon.com أو ‎+1-817-551-8549______________________1) قرير MarketScope (عام 2020) الخاص بسوق منتجات جفاف العين في عام 2020. تحليل عالمي للفترة من 2019 إلى 2025. أكتوبر 2020.2) إف ستابلتون، إم ألفيز، في واي بونيا، آي جالبرت، كيه ليخانونت وآخرون. تقرير علم الوبائيات TFOS DEWS II (لعام 2017). مجلة Ocul Surf 15 (3): 334-365.