Всемирный совет оптометрии и компания Alcon представят инструмент диагностики и лечения сухого глаза от ВСО и Alcon»

Открыта регистрация на бесплатное онлайн-мероприятие, посвященное облегчению проявлений, диагностическисиндрома сухого глаза, которое состоится 9 мая.
ST. LOUIS, MISSOURI, USA, March 28, 2023/EINPresswire.com/ -- Всемирный совет оптометрии (ВСО) и компания Alcon приглашают специалистов в области офтальмологии со всего мира принять участие в представлении нового замечательного практического инструмента, который поможет в диагностировании и лечении синдрома сухого глаза. Уже открыта регистрация на 4-й вебинар серии о синдроме сухого глаза: «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon», который состоится 9 мая. Он станет кульминацией первоначальной серии бесплатных онлайн-мероприятий международной образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза. «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon», разработанное всемирно признанными экспертами, профессорами Дженнифер Крейг, Линдоном Джонсом и Джеймсом Волффсоном, представляет собой наглядный интерактивный инструмент, который позволит мгновенно рассмотреть три основных элемента (облегчение проявлений, диагностические исследования и лечение) и будет доступен для широчайшего применения.
После представления инструмента состоится дискуссия в форме вопросов и ответов, что позволит участникам получить эксклюзивную возможность общения с выдающимися преподавателями-экспертами и лучше разобраться в «Колесе диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon». Регистрируйтесь на вебинар, который состоится 9 мая, на странице https://bit.ly/DryEyeWheel.
Избранный президент Всемирного совета оптометрии, доктор Сандра С. Блок (Sandra S. Block, оптометрист, магистр в области образования., магистр в области общественного здравоохранения, член Американской академии оптометрии, член Коллегии офтальмологов по развитию зрения), отметила: «Три эксперта — профессора Крейг, Волффсон и Джонс — провели потрясающую работу, поделившись своими знаниями в области лечения синдрома сухого глаза и решения проблем офтальмологов во всем мире. На этом заключительном семинаре будет наконец представлен практический инструмент, „Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon“, который позволит врачам быстро включить в свою практику принципы облегчения проявлений, диагностических исследований и лечения синдрома сухого глаза. Я хочу поблагодарить компанию Alcon за возможность вместе поработать над решением этой офтальмологической проблемы».
Директор Alcon по вопросам профессионального образования и развития во всем мире и в США Карла Мак (Carla Mack, оптометрист, магистр делового администрирования, член Американской академии оптометрии, член Британской ассоциации по контактным линзам), отметила: «Распространенность симптомов сухости глаз и количество людей с синдромом сухого глаза означает, что мы, офтальмологи, будем ежедневно сталкиваться с этой проблемой в нашей практике. „Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon“ — это замечательный инструмент, призванный представить большой объем знаний и простой в применении подход для офтальмологов во всем мире. Компания Alcon гордится сотрудничеством со Всемирным советом оптометрии и нашими экспертами, ведь мы работаем над повышением осведомленности о синдроме сухого глаза и поддержкой офтальмологов в лечении людей, страдающих от этого заболевания».
Четвертый вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, под названием «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon», который предусматривает живой чат между преподавателями и участниками, пройдет во вторник, 9 мая, отдельно в трех часовых поясах:
17:00 HKT/SST — гонконгское/сингапурское время
18:00 CET — центральноевропейское время
21:00 EDT — летнее североамериканское восточное время
С первыми тремя вебинарами серии, посвященной синдрому сухого глаза, «Облегчение проявлений», «Диагностические исследования при синдроме сухого глаза» и «Лечение синдрома сухого глаза», уже можно ознакомиться по запросу на сайте dryeye.worldcouncilofoptometry.info.
На веб-сайте образовательной инициативы, посвященной синдрому сухого глаза, также представлены другие практические инструменты, основанные на принципах доказательной медицины, которыми офтальмологи могут пользоваться независимо от своего региона или имеющихся ресурсов. Четвертый вебинар, посвященный синдрому сухого глаза, «Колесо диагностики и лечения синдрома сухого глаза от ВСО и Alcon», и сам инструмент также будут доступны по запросу после мероприятия 9 мая.
ВСО и компания Alcon объединились для работы над образовательной инициативой, посвященной синдрому сухого глаза, чтобы повысить уровень знаний офтальмологов об этом заболевании и предоставить им ресурсы для его лечения на практике. Синдром сухого глаза — это хроническое состояние, из-за которого пациенты испытывают боль. Во всем мире от него страдают около 1,4 миллиарда людей, причем сообщения о росте частоты его возникновения связаны с такими важными факторами, как растущее использование техники, ухудшение состояния окружающей среды и старение населения. Образовательная инициатива позволяет собрать вместе всемирно признанных экспертов, которые готовы поделиться последними данными и научными открытиями о синдроме сухого глаза со всем сообществом офтальмологов.
О Всемирном совете оптометрии
Всемирный совет оптометрии (ВСО) — это международная некоммерческая организация, основанная на членстве и объединяющая отдельных оптометристов, специалистов отрасли и оптометрические организации, которая стремится сделать высококачественные офтальмологические услуги доступными для всех. Основная цель ВСО — способствовать развитию оптометрии во всем мире и поддерживать оптометристов в защите прав человека на здоровье глаз и офтальмологические услуги посредством отстаивания интересов, просвещения, разработки политик и гуманитарной деятельности. Для получения более подробной информации перейдите на веб-сайт www.worldcouncilofoptometry.info или подпишитесь на наши страницы в LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram. О компании Alcon
Alcon помогает людям отлично видеть. Как всемирный лидер в области офтальмологии в течение уже более чем 75 лет, наша компания предлагает широчайший ассортимент продукции для улучшения зрения и качества жизни людей. Наша продукция для хирургических и офтальмологических услуг ежегодно оказывает влияние на жизни более 260 миллионов человек с такими заболеваниями, как катаракта, глаукома, заболевания сетчатки и аномалии рефракции, более чем в 140 странах мира. Более 24 000 наших сотрудников способствуют улучшению качества жизни благодаря инновационной продукции, партнерству с офтальмологами и программам, направленным на расширение доступа к качественным офтальмологическим услугам. Более подробная информация приведена на сайте www.alcon.com.
Контакты для СМИ
Чарла Куко (Charla Kucko), McDougall Communications, от имени Всемирного совета оптометрии
charla@mcdougallpr.com или +1 (585) 434-2146
Кевин Николетти (Kevin Nicoletti), директор по контактам всемирной сети филиалов и отделений компании Alcon
kevin.nicoletti@alcon.com или +1 (817) 551-8549
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1) MarketScope (2020) 2020 Dry Eye Products Market Report. A Global Analysis for 2019 to 2025. October 2020.
2) Stapleton F, Alves M, Bunya VY, Jalbert I, Lekhanont K et al. (2017) TFOS DEWS II Epidemiology Report. Ocul Surf 15 (3): 334-365.
Charla Kucko
McDougall Communications
+1 5854342146 email us here
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Всемирный совет оптометрии и компания Alcon представят инструмент диагностики и лечения сухого глаза от ВСО и Alcon»
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