أبرمت شركة UAE Electric Yacht صفقة مع الأسطول الكويتي للحصول على سفن خالية من الانبعاثات الكربونية
EINPresswire.com/ -- تبلغ قيمة الصفقة 10 ملايين دولار أمريكي كطلبية أولية لتطوير أسطول مصمم خصيصاً للشرق الأوسط
• تتطلع شركة Crown Electric Ships and Boats Dubai لإنشاء أول مصنع في المنطقة لبناء القوارب واليخوت الكهربائية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة
الكويت 23 مارس 2023:
في سبيل تعزيز احتمالات النقل البحري المستدام في المنطقة، أعلنت اليوم شركة السفن البحرية الكهربائية الرائدة Crown Electric Ships and Boats Dubai عن توقيع صفقة مع مجموعة بدر سلطان الكويتية، لتطوير وتوريد أسطول من اليخوت الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية للمنطقة.
وأفادت الشركة بأن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي كطلبية أولية، تهدف إلى تطوير أسطول من السفن الكهربائية التي تتراوح بين 7.3 متر لقوارب المقصورة الكهربائية وحتى 23.9 متر للقوارب الكهربائية المزدوجة المصممة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط.
ووقع على الصفقة الأولية المدير التنفيذي لمجموعة بدر سلطان، أيمن بدر سلطان العيسى، ورئيس مجلس إدارة Crown Electric Ships and Boats، سونو جايان. وتمت مبادرة توقيع الصفقة في معرض الدفاع الذي اختتم مؤخرًا IDEX/NAVDEX 2023 في أبو ظبي.
وأوضح أيمن بدر سلطان العيسى: "تم تلبية الطلب على القوارب المزدوجة وقوارب الرحلات اليومية بمنتجات تم تطويرها للسوق الدولية. فسوق الشرق الأوسط لديه متطلبات محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وحالة البحر. لدى شركة Crown Electric Ships and Boats الخبرة لتطوير السفن الكهربائية ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك القوارب الكهربائية غير المأهولة لصناعة الدفاع، حيث واجهت التحدي المتمثل في تطوير السفن الكهربائية المستدامة المصممة خصيصا للشرق الأوسط".
وأفادت لكشمي سالاجا، نائب رئيس مجلس إدارة Crown Electric Ships and Boats، بأن الصفقة ستكون لها تأثير كبير على المبادرات المتعلقة بالاستدامة والصافي الصفري في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت: "إن انبعاثات سفينة رحلات بحرية متوسطة الحجم تعادل مليون سيارة، وكانت Crown قد تطورت في تصنيع القوارب الكهربائية من 7 أمتار حتى 23 مترًا وتتجه نحو تطوير اليخوت الفاخرة المستدامة".
كما تدرس شركة Crownإنشاء مصنع لتصنيع القوارب واليخوت الكهربائية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، والذي سيدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديد.
وقال سونو جايان: "سيقدم بناء القوارب واليخوت الكهربائية دفعًا كبيرًا للاقتصاد في الشرق الأوسط باعتباره مركزًا للتصنيع. فسوق اليخوت الكهربائية يقف عند نفس الوضع الذي كان عليه سوق السيارات الكهربائية في عام 2011 بسبب التقدم في تكنولوجيا البطارية في العامين الماضيين".
تحوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.6 % من إجمالي اليخوت الفاخرة في العالم. وأضاف: "إن الإيرادات المجتمعة لأفضل ثلاث شركات بناء السفن في العالم تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، ومن المدهش ألا يكون أيا منها من الشرق الأوسط".
Eyad Zakee
• تتطلع شركة Crown Electric Ships and Boats Dubai لإنشاء أول مصنع في المنطقة لبناء القوارب واليخوت الكهربائية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة
الكويت 23 مارس 2023:
في سبيل تعزيز احتمالات النقل البحري المستدام في المنطقة، أعلنت اليوم شركة السفن البحرية الكهربائية الرائدة Crown Electric Ships and Boats Dubai عن توقيع صفقة مع مجموعة بدر سلطان الكويتية، لتطوير وتوريد أسطول من اليخوت الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية للمنطقة.
وأفادت الشركة بأن الصفقة، التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار أمريكي كطلبية أولية، تهدف إلى تطوير أسطول من السفن الكهربائية التي تتراوح بين 7.3 متر لقوارب المقصورة الكهربائية وحتى 23.9 متر للقوارب الكهربائية المزدوجة المصممة خصيصًا لسوق الشرق الأوسط.
ووقع على الصفقة الأولية المدير التنفيذي لمجموعة بدر سلطان، أيمن بدر سلطان العيسى، ورئيس مجلس إدارة Crown Electric Ships and Boats، سونو جايان. وتمت مبادرة توقيع الصفقة في معرض الدفاع الذي اختتم مؤخرًا IDEX/NAVDEX 2023 في أبو ظبي.
وأوضح أيمن بدر سلطان العيسى: "تم تلبية الطلب على القوارب المزدوجة وقوارب الرحلات اليومية بمنتجات تم تطويرها للسوق الدولية. فسوق الشرق الأوسط لديه متطلبات محددة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وحالة البحر. لدى شركة Crown Electric Ships and Boats الخبرة لتطوير السفن الكهربائية ذات الأغراض الخاصة، بما في ذلك القوارب الكهربائية غير المأهولة لصناعة الدفاع، حيث واجهت التحدي المتمثل في تطوير السفن الكهربائية المستدامة المصممة خصيصا للشرق الأوسط".
وأفادت لكشمي سالاجا، نائب رئيس مجلس إدارة Crown Electric Ships and Boats، بأن الصفقة ستكون لها تأثير كبير على المبادرات المتعلقة بالاستدامة والصافي الصفري في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت: "إن انبعاثات سفينة رحلات بحرية متوسطة الحجم تعادل مليون سيارة، وكانت Crown قد تطورت في تصنيع القوارب الكهربائية من 7 أمتار حتى 23 مترًا وتتجه نحو تطوير اليخوت الفاخرة المستدامة".
كما تدرس شركة Crownإنشاء مصنع لتصنيع القوارب واليخوت الكهربائية بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، والذي سيدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديد.
وقال سونو جايان: "سيقدم بناء القوارب واليخوت الكهربائية دفعًا كبيرًا للاقتصاد في الشرق الأوسط باعتباره مركزًا للتصنيع. فسوق اليخوت الكهربائية يقف عند نفس الوضع الذي كان عليه سوق السيارات الكهربائية في عام 2011 بسبب التقدم في تكنولوجيا البطارية في العامين الماضيين".
تحوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.6 % من إجمالي اليخوت الفاخرة في العالم. وأضاف: "إن الإيرادات المجتمعة لأفضل ثلاث شركات بناء السفن في العالم تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، ومن المدهش ألا يكون أيا منها من الشرق الأوسط".
Eyad Zakee
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