Les dirigeants miniers africains se réuniront à Paris pour MOTA 2023

LONDON, UNITED KINGDOM, March 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- La 6ème conférence Mining On Top Africa (MOTA) aura lieu à Paris les 12 et 13 juillet 2023, après une courte pause. L’événement sert de forum stratégique pour les principales parties prenantes à travers l’Europe pour se connecter avec des sociétés d’exploration minière et métallurgique d’Afrique, dans le but de stimuler la collaboration et les partenariats pour l’exploitation minière durable à travers le continent. De nombreux pays africains seront représentés à l’événement, mettant en valeur leurs abondantes ressources minérales et les nouveaux développements en matière de pratiques minières durables.

MOTA rassemble un groupe diversifié de participants, y compris des sociétés minières et d’exploration, des représentants gouvernementaux et des investisseurs, tous axés sur la résolution des principaux défis auxquels sont confrontés les partenaires stratégiques et financiers lorsqu’ils investissent dans l’industrie minière africaine. Cet événement est le lieu de rencontre idéal pour les représentants du gouvernement qui cherchent à attirer des investissements dans le pays, les majors miniers à la recherche de nouveaux projets et les explorateurs qui cherchent à lever des capitaux.

La conférence abordera des questions importantes telles que les pratiques minières responsables, le besoin de transparence dans le secteur minier et le rôle des gouvernements et des autres parties prenantes dans la promotion de l’exploitation minière durable en Afrique. Avec un accent particulier sur les minéraux critiques tels que les éléments de terres rares et le lithium, qui sont essentiels pour la fabrication de produits de haute technologie tels que les smartphones, les véhicules électriques et les batteries et devraient connaître une croissance significative dans les années à venir. Des pays africains tels que la Namibie, le Ghana, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Congo ont signalé d’importants gisements de ces minéraux et cherchent à développer leurs industries minières. La conférence mettra également en vedette des conférenciers principaux, des tables rondes et des occasions de réseautage entre les participants.

Le conseil consultatif de MOTA est composé d’une équipe diversifiée d’experts, notamment :

Jean-Claude GUILLANEAU, Relations internationales institutionnelles / Affaires institutionnelles internationales, Direction Générale, BRGM

Alkhaly Yamoussa BANGOURA, Directeur général, B.A.Y Mining

Dr. Godwin BEENE, Président, Chambre des mines de Zambie

Sally BEVINGTON, Directrice sectorielle, Mines – Afrique, Département du commerce international (DIT), Royaume-Uni

Stéphane BRABANT, Associé Senior, Trinity International AARPI, France

Les participants et parties prenantes peuvent s’attendre à obtenir des informations de divers experts et leaders de l’industrie et à participer à des discussions sur la recherche de nouvelles opportunités et solutions pour faire progresser l’industrie minière et la rendre plus durable.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à l’événement, veuillez visiter www.miningontop-africa.com.

Contactez l’équipe MOTA sur mota@ametrade.org

