يوضح Wingie تقاليد رمضان في البلدان المختلفة

DUBAI , SAUDI ARABIA, March 22, 2023 /EINPresswire.com/ -- يحتفل الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم بشهر رمضان، وهو أفضل أشهر السنة، وقد اقترب دخول رمضان هذا العام. قام Wingie، السوق الرائد للسفر الذي يواصل النمو بسرعة في جميع أنحاء العالم والذي يزداد عدد مستخدميه سنويًا، بتجميع تقاليد رمضان للبلدان المختلفة. وفيما يلي قائمة البلدان والتقاليد الرمضانية المختلفة.

بادوسان / إندونيسيا

يملك المسلمون في إندونيسيا طقوسًا مختلفة استعدادًا لشهر رمضان. حيث يمارس المسلمون في العديد من المستوطنات في المنطقة، تقليدًا يسمى "بادوسان" لتنظيف أنفسهم. هذا التقليد، الذي يعني الاستحمام، مستمر منذ قرون. ينظر المسلمون الذين يعيشون في إندونيسيا إلى شهر رمضان كفرصة لتطهير الروح والجسد. لذلك يقوم المسلمين بتنظيف أنفسهم جيدًا إما في البحيرات والبحار وحمامات السباحة أو حتى في منازلهم للاستعداد لشهر رمضان.

مدفع رمضان / لبنان

تُطبَّق تقليد إطلاق المدفع في العديد من الدول الإسلامية للإشارة إلى انتهاء فترة الصوم. في مصر، بدأ هذا التقليد عندما أطلق أحد حكام مصر المدفع عن طريق الخطأ. وعندما أطلق المدفع ظن الناس أن هذا الحدث يشير إلى انتهاء فترة الصوم وشكروا الحاكم على ذلك. وفيما بعد، استخدمت الدول العثمانية هذا التقليد للإشارة إلى حلول وقت الإفطار في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان. لكن، وبعد احتلال عام 1983 توقف هذا التقليد حيث كان يُخشى من السيطرة على المدافع، إلى أن أعيد إحيائه عن طريق الجيش اللبناني بعد الحرب، وما زال يطبق حتى يومنا هذا.

النفار / المغرب

في المغرب، يتجول الشخص المعروف باسم "النفار" خلال شهر رمضان بزيه التقليدي "غندورة" ونعليه وقبعته، ويتجول في الشوارع قبل صلاة الفجر ويعلن بواسطة نوع من الطبل التقليدي بداية الفجر، ويوقظ الناس لتناول وجبة السحور. يتم اختيار النفار من قبل أهالي القرية بناء على صدقه وتعاطفه، ويتحمل مسؤولية إيقاظ الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاستيقاظ لتناول وجبة السحور. تعود جذور هذا التقليد إلى القرن السابع وانتشر من الشرق الأوسط إلى المغرب.

سوق Chawk / بنغلاديش

عندما يحل شهر رمضان، يجتمع المسلمون في بنغلاديش من أجل الوحدة والاحتفال. حيث تمتلئ شوارع المدينة والمحلات التجارية والأسواق بالزينة الملونة والأضواء، ويتوافد آلاف الأشخاص إلى ساحات المدينة، وغالبًا ما يتناول الناس في بنغلاديش عند الإفطار وجبات خفيفة خاصة مثل الجلابي وبياز مع البصل والبيجني المصنوع من الباذنجان. كما تمتلئ المائدة الرمضانية عادة بالأطباق الشهية مثل الكباب واللحم المشوي والخضروات الطازجة والباكورا التقليدية وشوربة العدس. ويصبح سوق Chawk القديم المعروف ببيع اللحوم المشوية والأطباق الشهية، وهو مكان تجاري قديم يعود إلى قرون مضت، مركزًا تقليديًا للاجتماعات المسائية في شهر رمضان.

تشاند رات / باكستان

في كل ليلة عيد في باكستان، تجتمع النساء للاحتفال بتشاند رات. حيث يتم الاحتفال بوصول هلال الشهر الجديد الذي يشير إلى نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، وتتم هذه الاحتفالات بشراء الأساور الملونة وعمل الحناء بتصاميم مختلفة. تؤدي هذه التقاليد إلى بقاء المتاجر مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى، وتشع الأسواق بالحيوية من ليلة عيد الفطر. تعتبر احتفالات تشاند رات من الفعاليات الثقافية المهمة في باكستان.

Maan Kykers / جنوب افريقيا

في جنوب أفريقيا، يتم تحديد نهاية شهر رمضان برصد الهلال من قبل المجتمعات المسلمة. حيث يشارك المسلمون القادمون من كيب تاون في الفعاليات المخصصة لرصد الهلال. ولكن يمكن فقط للمراقبين الرسميين الذين يُدعون "Maan Kykers" المعينين من قبل المجلس القضائي لجنوب إفريقيا إعطاء رأي رسمي حول ما إذا كان قد تم رؤية الهلال. ومن مسؤولية المجتمع المسلم في جنوب أفريقيا إعلان بداية عيد الفطر.

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