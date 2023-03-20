Україна має отримати глобальну підтримку

Clive Hemsley digitising a Twinning idea Ole Petter Anfinsen supporting the twinning idea Christoph Raudonat supporting the Twinning Idea

Пройшов вже рік. Настав час продемонструвати глобальну єдність з Україною ПОБРАТИМСТВО з Україною:

HENLEY -ON-THAMES, OXFORDSHIRE, UK, March 20, 2023 /EINPresswire.com/ -- ідея Клайва Хемслі, Kолеги Бориса Джонсона з часів його роботи в парламенті від Хенлі-он-Темзи

ГЕНЛІ-ОН-ТЕМЗ, ОКСФОРДШИР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 27 лютого 2023 р./EINPresswire.com/ -- Всесвітня британська ініціатива

EINPresswire.com/ -- Worldwide British initiative



Концепція Побратимства не э новою. Вперше ця ідея виникла одразу після Другої світової війни з метою налагодити зруйновані відносини та допомогти містам і громадам оговтатися від травми, яку вони зазнали під час війни. Мета була простою: заохотити людей і громадські спільноти зустрічатися, ділитися, відновлювати старі та встановлювати нові стосунки. Сьогодні міста-побратими існують для міст, містечок, сіл і навіть громадських церков. Побратимство є офіційним механізмом побудови відносин. У наш час, за допомогою цифрових медіа, комунікаційні ініціативи руху Побратимства можуть швидко генерувати імпульс дії і призвести до ще більшого руху – стати вірусним.

Таким чином можна підтримувати Україну, а її громади зв’язувати зі світом за кордоном, надаючи психологічну та емоційну підтримку українському населенню, тим самим одночасно забезбечити посилання сильного сигнал російському агресору про подальшу підтримку України. Вплив такого об’єднаного послання підтримки на знак солідарності з народом України був би величезним, якщо його посилити в унісон і розповсюджити по всьому світу. У той же час, ініціатива Побратимства може бути ефективним засобом для отримання фінансової підтримки для України, наприклад, для відновлення її міст і життя громади.

Концепція

Бренд і ко-брендинг

Створюється бренд, який містить український національний прапор, і також залишається спеціальне місце для вставки свого імені партнером-побратимом. Отримане зображення має бути таким: Впізнаваний у всьому світі логотип, професійно розроблений і офіційно зареєстрований як цифрова торгова марка.

Підтримка та схвалення

Логотип бренду Побратимства має бути схвалений Урядом Великобританії (або урядовим органом Великобританії (наприклад, DfID або подібний), можливо, також і королівським призначенням, і надалі буде визнаним і повідомленим за допомогою мережі Глобальних видавців та телепродюсерів (BBC тощо).

Веб-сайт

Офіційний затверджений веб-сайт надаватиме всю необхідну інформацію та покрокову інформацію для реєстрації, графіку для завантаження та навіть комерційні товари (прапори, футболки, інші споживчі товари, можливо, із використанням екологічних матеріалів тощо).

Пожертви

Для кожної реєстрації/заявки застосовуватиметься мінімальна пожертва, наприклад 200 фунтів стерлінгів на містечко, 1000 фунтів стерлінгів на місто тощо. (Це лише пропозиція, оскільки існує кілька способів отримати кошти за допомогою цієї ініціативи. Необхідно буде створити глобальну всесвітню обізнаність про рух Побратимства через такі відомі канали, як BBC та інші надійні ЗМІ).

Донори та підтримка

Донори захочуть знати, що саме вони підтримують своїми коштами. Тож той, хто побереться з українським містом чи селом, може вибирати, куди підуть його кошти. Таким чином, 100% усіх надходжень піде до організації підтримки за вибором (наприклад, до відділення Save the Children Ukraine, або до інших організацій, які допомагатимуть у відбудові та реконструкції громад, міст і міст, на такі ініціативи та проекти, що підтримуватимуть засобами існування переміщених осіб, Українських біженців тощо). Організації мають бути ретельно відібрані таким чином, щоб вони мали високий рейтинг впливу та ефективності для максимізації результатів.

Стратегічні партнери та імпульс

Клайв Хемслі пропонує розмістити оригінальний дизайн бренду та веб-сайт під своєю парасолькою та безкоштовно, якщо концепція буде визнана гідною переходу на наступний етап. Великобританія завжди була лідером ініціатив на глобальному рівні. За підтримки з боку відповідних каналів та діячів таких як, Борис Джонсон, який створює не лише політичну, а й соціальну обізнаність і обіцяє підтримку України, ініціативи Побратимства для малих і великих міст можна легко оприлюднювати – і так створити повноцінну обізнаність.

Починаючи з підтримки від уряду та засобів масової інформації, ми сподіваємось, що поряд із наступеною королівською підтримкою та схваленням, ініціатива Побратимства має великі шанси на успіх. Працюючи разом із цими організаціями та установами, а також із своєю творчою командою (я художник-портретист собак, а не генеральний директор), потрібно створити сильну команду та інформаційний простір, генеруючи міжнародний імпульс і кошти для відновлення руйнівної шкоди, завданої російські агресори. Наразі до моєї команди вже приєдналися два професіонали: Оле Петтер Анфінсен і Крістоф Раудонат з Оксфордширу, Англія, щоб започаткувати рух Побратимства, але нам потрібна глобальна підтримка!

Клайв Хемслі "Побратимство з Україною”

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clive.hemsley@livedesigns.co

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Clive Hemsley (Клайв Хемсли) Урядовий міністр сказав: "Запустіть це приватно, і ми одразу вас підтримаємо”.

Ole Petter Anfinsen (Оле Петтер Анфінсен) Christoph Raudonat Крістоф Раудонат