عملت DB Investing على تزويد عملائها بطريقة تمويل Binance Pay خالية من الرسوم

DB Investing & Binance Pay integration Retail FX broker DB Investing DB Investing Logo White

.أعلنت تجارة الأوراق المالية عن طريقة تمويل جديدة أكثر آمانا. أعلنت تجارة الأوراق المالية عن طريقة تمويل جديدة أكثر آمانا

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 20, 2023 / EINPresswire.com / -- .أعلنت تجارة الأوراق المالية عن طريقة تمويل جديدة أكثر آمانا. أعلنت تجارة الأوراق المالية عن طريقة تمويل جديدة أكثر آمانا.قامت شركة الوساطة DB Investing والمنظمة من قبل السيشل بتوسيع خياراتها حول طرق التمويل المتاحة لعملائها، كما قامت مؤخرا باضافة Binance Pay كطريقة تمويل حديثة تعتمد على العملات الرقميةالتمويل من خلال BinancePayالآن بإمكان العملاء الذين لديهم حساب Binance إنشاء حساب DB Investing الخاص بهم مباشرة عبرالإيداع من محفظة Binance باستخدام تسجيل دخول بسيط ، مثل PaypalDB Investing هو أول وسيط فوركس في العالم يوفر هذا التكامل مع منصة تداول العملات المشفرة العملاقة Binance ولديه محفظة عملات الرقمية مخصصة للشركة. تشتهر DB Investing بحلولها المبتكرة عندما يتعلق الأمر بتسهيل الحياة على المتداولين والمستثمرين عبر الإنترنت.يمكن للعميل إيداع أمواله بطريقة آمنة ومباشرة إلى المحفظة الرقمية للشركة من خلال الحساب الرقمي للعميل أو محفظة Binance الخاصة به أو أي طريقة تمويل عالمية أخري. تضمن BinancePay تحويل آمن للأموال الذي تضمنه Paypal بدورها لحرفائها عبر الإنترنت.لدى DB Investing قائمة مختلفة من طرق التمويل المتاحة والتي تصل إلى 13 طريقة عالمية، حيث تقدم للعملاء قائمة متنوعة من خيارات التمويل تتناسب مع إحتياجاتهم. Binance Pay هي آخر طريقة تمويل تم إضافتها بعد التحويل المصرفي وبطاقات الائتمان وإيداعات العملات الرقمية وطرق دفع أخري مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.هدف الشركة هو تغطية جميع المناطق في العالم ، مما يجعل الوصول إلى عالم االتجارة المالية متاحا للجميع قدر الإمكان – بغض النظر عن المكان الذي يتمركزون فيه.الريادة في الابتكارأشار جينارو لانزا ، أحد المديرين التنفيذيين في الشركة ، إلى أهمية التكامل:“نحن فخورون بأن نكون من بين أوائل الوسطاء في العالم الذين قدموا Binance Pay كخيار تمويل. كما سنحتفظ بميزتنا كقائد مبتكر في مجال التداول “. “فكر بمنظور عالمي, ونفذ بمنظور محلي”، إنها مقولة قديمة ولكنها ناجحة دائمًا. خصوصا نسبة لطرق الدفع ، نظرًا لأن كل منطقة ودولة لها قواعدها الاصة حيث أننا نحتاج حينها إلى تكييف مع جميع التغيرات لصنع شركة مالية كبيرة ومنظمة تضمن آمانة أموال عملائنا.تقوم الشركة بصورة مستمرة بإبرام صفقات جديدة مع الشركات الخاضعة للرقابة ، في سوق تنافسي للغاية مثل سوق الفوركس المليء بشركات الاحتيال ذات سيط معروف أو غير معروف.ما هي الخطوة التالية لـ DB Investing؟بفضل فريقنا المتخصص وذوي الخبرة العالية, توفر الشركة لغات مختلفة منها الإنجليزية و العربية والإسبانية والبرتغالية لتلبية إحتيجاتك أينما كنت. حيث أننا نتمركز في دبي وقبرص والعديد من المراكز المالية الأخرى على المستوي العالمي.DB Investing مصممة على النمو بشكل دائم ، والحفاظ على معاييرها العالية لخدمة عملاء ممتازة وفريدة من نوعها، مع تقديم مجموعة واسعة من الأصول بأسعار معقولة. تمتلك الشركة أكثر من 1600 أداة CFD متاحة للمتداولين ، بما في ذلك الفوركس (العملات) ,السلع ,الأسهم .المؤشرات, والعملات االرقمية. لا تزال الشركة عازمة على زيادة الرقم أضعاف أضعاف!

Best Partnership Deal for Affiliates & IBs | DB Investing